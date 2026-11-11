Así es la exigente rutina de entrenamiento de Can Yaman: «Me despierto, desayuno… y me voy al gimnasio dos horas y media»

Can Yaman no consigue su espectacular físico por casualidad. Detrás de la musculatura que luce en sus apariciones públicas y en sus trabajos para televisión hay muchas horas de entrenamiento, una alimentación cuidada y una disciplina que forma parte de su día a día. El actor turco ha contado algunos detalles de su rutina deportiva, que comienza con un desayuno rico en proteínas y continúa con largas sesiones de gimnasio que pueden alcanzar las tres horas. Boxeo, CrossFit, lucha, ejercicios con el propio peso corporal y preparación física específica para sus personajes forman parte de un entrenamiento que adapta a las exigencias de cada producción.

Dos horas y media de gimnasio después del desayuno

El entrenamiento de Can Yaman comienza prácticamente nada más levantarse. El propio actor ha explicado que sigue una rutina bastante definida: «Me despierto, desayuno huevos, aguacate… y me voy al gimnasio dos horas y media», contó durante una conversación con Tamara Falcó con motivo de la promoción de El Turco.

Una sesión de dos horas y media puede parecer excesiva para muchas personas, pero el intérprete reconoce que disfruta entrenando y que, en ocasiones, incluso alarga ese tiempo. «Exagero totalmente porque me gusta», explicó, antes de admitir que puede llegar a entrenar hasta tres horas seguidas.

Boxeo, CrossFit y lucha: las disciplinas que practica

Aunque el gimnasio ocupa buena parte de su rutina, Can Yaman no limita su preparación física al levantamiento de pesas. Entre sus disciplinas habituales destacan el boxeo, la lucha y el CrossFit, tres modalidades que combinan fuerza, resistencia, coordinación y agilidad.

Estas actividades le permiten trabajar diferentes capacidades físicas y mantener una preparación más completa. El boxeo y la lucha, además, son especialmente útiles para afrontar las escenas de acción que protagoniza en sus producciones, donde necesita desenvolverse con soltura en combates y movimientos coreografiados.

También recurre a ejercicios funcionales y al entrenamiento con su propio peso corporal. De hecho, el actor ha mostrado interés por disciplinas como el TRX, un sistema de entrenamiento en suspensión que utiliza el peso del cuerpo para trabajar distintos grupos musculares. A través de este método se pueden realizar ejercicios de fuerza, estabilidad y control corporal sin depender exclusivamente de las máquinas tradicionales del gimnasio.

Dominadas, flexiones y ‘kettlebell’ para trabajar la musculatura

Entre los ejercicios que forman parte de sus entrenamientos se encuentran las dominadas, las flexiones y las sentadillas con salto. Movimientos que permiten trabajar varios grupos musculares y que exigen fuerza, resistencia y control.

A ellos se suman las kettlebells, unas pesas con forma de bola y asa que permiten realizar ejercicios dinámicos para desarrollar fuerza, potencia y resistencia. Son especialmente habituales en los entrenamientos funcionales, ya que permiten combinar movimientos y trabajar diferentes zonas del cuerpo en una misma sesión.

Otro de los accesorios que utiliza es el bosu, una plataforma semiesférica con una superficie inestable que obliga a activar la musculatura estabilizadora para mantener el equilibrio mientras se realizan los ejercicios. También incorpora el balón medicinal, una herramienta que permite trabajar la fuerza y la potencia mediante lanzamientos, giros y movimientos explosivos.

Cómo cambia su entrenamiento para cada personaje

Una de las particularidades de la preparación de Can Yaman es que adapta su entrenamiento a los personajes que interpreta. Su objetivo físico no es siempre el mismo y las exigencias de cada producción pueden obligarle a modificar tanto su peso como el tipo de ejercicios que realiza.

Un ejemplo es El Turco, ficción para la que tuvo que alcanzar aproximadamente los 102 kilos, con una importante masa muscular. El papel exigía interpretar a un guerrero y protagonizar numerosas escenas de acción, por lo que su preparación fue mucho más allá del gimnasio.

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Durante meses practicó esgrima, lucha, manejo de la espada, tiro con arco y equitación. Disciplinas que requerían no sólo fuerza, sino también coordinación, técnica y resistencia para desenvolverse en las secuencias de combate y los desplazamientos a caballo.

La preparación fue diferente para Sandokán. En este caso, el actor explicó que tuvo que situarse alrededor de los 85 kilos, una diferencia considerable respecto a los 102 que alcanzó para El Turco. Dos transformaciones físicas que demuestran hasta qué punto adapta su cuerpo a las necesidades de cada personaje.