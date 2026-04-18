Las polémicas declaraciones del príncipe Harry sobre su hijos: «Cuanto más me critican, más ganas tengo de alzar la voz»

Las últimas declaraciones del príncipe Harry durante su visita privada a Australia han reavivado el debate en torno a su relación con la familia real británica. En un contexto muy distinto al de su recordada gira oficial de 2018 junto a Meghan Markle, el duque de Sussex ha protagonizado un viaje sin agenda institucional que, sin embargo, ha tenido una notable repercusión mediática. Y, como no podía ser de otra forma, nosotros tenemos todos los detalles.

El desplazamiento responde a compromisos de carácter personal y profesional alejados del protocolo que tradicionalmente acompaña a los miembros de la monarquía. Esta diferencia ha sido interpretada como una muestra más de la nueva etapa que Harry ha construido tras su salida de la Casa Real británica en 2020, marcada por una mayor independencia y por una implicación activa en causas sociales.

Uno de los momentos más destacados de la visita tuvo lugar en Melbourne, donde el príncipe participó en la presentación de un informe sobre la salud mental de los padres de niños pequeños, elaborado por la organización benéfica Movember.

En este foro, Harry respaldó el trabajo de la entidad y compartió reflexiones personales sobre su experiencia como padre. Lo importante es que dejó claro cuál era su motivación para seguir adelante: «Cuanto más me critican, más ganas tengo de alzar la voz».

El mensaje del príncipe Harry

El duque de Sussex ha hablado del tipo de educación que le da a sus pequeños, Llibet y Archie. Defiende que cada generación tiende a reinterpretar los modelos educativos recibidos, subrayando que los hijos pueden convertirse en una versión mejorada de sus padres en términos de adaptación a nuevas realidades. No obstante, matizó sus palabras para evitar lecturas directas sobre su propia familia, insistiendo en que hablaba en términos generales y no como una crítica personal hacia su padre, el rey Carlos III.

A pesar de estas aclaraciones, parte de los medios británicos han interpretado sus declaraciones como una alusión indirecta al monarca, lo que ha vuelto a situar en el foco la compleja relación entre ambos. Algunos titulares han enfatizado la idea de que Harry busca ser «un mejor padre», mientras que otros han centrado la atención en sus reflexiones sobre la salud mental y el impacto de su pasado en su vida actual.

En este sentido, el príncipe fue especialmente claro al explicar el proceso personal que ha atravesado en los últimos años. Reconoció que la terapia desempeñó un papel fundamental en su preparación para la paternidad, permitiéndole afrontar experiencias no resueltas y comprender mejor sus propias emociones.

«El mundo que nos rodea ha cambiado enormemente, por lo que no existe una forma de criar a los hijos que vaya a ser igual a como la vivimos nosotros», comenta al respecto.

La pérdida de Lady Di

El príncipe Harry también hizo referencia a la pérdida de su madre, Diana de Gales, cuando él tenía doce años, un episodio que marcó profundamente su desarrollo personal. Aunque evitó profundizar en detalles, dejó entrever que durante años arrastró un dolor que no siempre fue atendido adecuadamente.

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención de su intervención fue la defensa abierta de la necesidad de hablar sobre estas cuestiones. El príncipe sostuvo que expresar vulnerabilidad no debe interpretarse como una debilidad, sino como un acto de fortaleza.

En este contexto, afirmó que cuanto más cuestionado es por abordar estos temas, mayor es su determinación para seguir haciéndolo, al considerar que el silencio podría transmitir un mensaje equivocado a quienes atraviesan situaciones similares.

El evento también sirvió para revelar un episodio personal hasta ahora desconocido relacionado con el nacimiento de su hijo Archie. Harry confesó que, en los primeros momentos, experimentó una sensación de desconexión que le resultó difícil de gestionar. Según relató, mientras su esposa vivía intensamente el proceso de gestación, él se percibía a sí mismo en un segundo plano, lo que generó una distancia emocional inicial que posteriormente logró superar.

Un momento muy complicado

Conviene situar estas declaraciones en el marco de un periodo especialmente complejo en la vida de Harry y Meghan Markle. El nacimiento de Archie coincidió con una etapa de intensa exposición mediática y conflictos con la prensa británica, que culminaron en acciones legales por parte del príncipe. Este clima de tensión, unido a las exigencias de la vida institucional, desembocó finalmente en la decisión de la pareja de abandonar sus funciones reales y establecerse fuera del Reino Unido.

En definitiva, las palabras del príncipe Harry en Australia reflejan una continuidad en su discurso público, centrado en la importancia de la salud mental y en la necesidad de replantear ciertos modelos tradicionales de comportamiento. Aunque sus declaraciones vuelven a generar controversia, también ponen de manifiesto un intento de contribuir a un debate social más amplio sobre la paternidad, la vulnerabilidad y el papel de las nuevas generaciones en la construcción de una sociedad más consciente de sus emociones.