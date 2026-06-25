La pedicura que más favorece a las morenas este verano no es el rojo ni el coral: este es el verde que arrasa en los salones

La llegada del clima cálido marca el inicio de una de las temporadas más esperadas del año. Con el verano llegan los días de playa, las vacaciones, las sandalias y la oportunidad de lucir estilos frescos y coloridos. Así como la moda se renueva con prendas ligeras y tonalidades vivas, las tendencias de belleza también evolucionan para adaptarse al espíritu alegre y relajado de la temporada. La pedicura perfecta para el verano

Cada verano está protagonizado por una paleta de colores, y este año el verde pistacho se posiciona como una de las tonalidades más buscadas en manicura y pedicura. Su apariencia fresca, luminosa y sofisticada lo convierte en una opción ideal para quienes desean darle un toque moderno a su imagen. La especialista en belleza y estilo @blanca_beautyandmore asegura que este tono luce único e inesperada, creando un diseño de uñas elegante y vibrante.

La pedicura perfecta para el verano

El pistacho logra un equilibrio perfecto entre la elegancia de los tonos neutros y la energía de los colores vivos, lo que explica su creciente popularidad en redes sociales y salones de belleza.

El verde pistacho es una tonalidad suave y refrescante que transmite naturalidad, optimismo y elegancia. Inspirado en los colores de la naturaleza, este tono se adapta fácilmente a diferentes estilos y aporta un aire moderno sin resultar demasiado llamativo. Entre las razones de su popularidad destacan:

Aporta frescura y luminosidad.

Favorece distintos tonos de piel.

Combina perfectamente con la estética veraniega.

Se adapta tanto a estilos minimalistas como atrevidos.

Ofrece una alternativa original a los clásicos blancos, rosas y rojos.

Además, el verde pistacho se ha convertido en uno de los colores más vistos en las pasarelas y colecciones de moda recientes, lo que ha impulsado su presencia en el mundo de la belleza y el nail art.

Los diseños de pedicura verde pistacho que serán tendencia

Verde pistacho clásico

Una aplicación uniforme sobre todas las uñas ofrece un resultado elegante, limpio y muy moderno.

Diseño francés renovado

Consiste en utilizar una base nude o transparente y añadir detalles en verde pistacho en las puntas de las uñas.

Acabado brillante

El esmalte verde pistacho con efecto glossy aporta luminosidad y resalta el color durante los días soleados.

Combinación con blanco

El contraste entre ambos colores crea una apariencia fresca y sofisticada ideal para el verano.

Efecto mármol

La mezcla de verde pistacho con blanco crea un diseño moderno y artístico.

Detalles florales

Pequeñas flores blancas o amarillas sobre una base pistacho aportan un estilo delicado y femenino.

Acabado mate

Una alternativa elegante para quienes buscan una apariencia diferente y contemporánea.

Diseños geométricos

Líneas, puntos o figuras minimalistas aportan personalidad sin recargar la pedicura.

Los colores que combinan con el verde pistacho tendencia para la pedicura

Blanco

Aporta luminosidad y un estilo fresco muy apropiado para la temporada.

Beige

Ideal para quienes buscan una estética elegante y discreta.

Nude

Permite que el verde pistacho sea el verdadero protagonista del diseño.

Dorado

Añade un toque sofisticado y glamouroso perfecto para ocasiones especiales.

Amarillo pastel

Crea una combinación alegre y veraniega inspirada en los tonos de la naturaleza.

Rosa suave

Genera un contraste delicado y femenino.

Plateado

Perfecto para diseños modernos con un toque de brillo.

Verde oliva

La combinación de diferentes tonalidades de verde aporta profundidad y originalidad.

Consejos para lucir una pedicura verde pistacho impecable

Mantén las uñas bien cuidadas

Antes de aplicar cualquier esmalte, es importante cortar, limar y limpiar correctamente las uñas.

Hidrata tus pies regularmente

Una piel suave y bien hidratada mejora notablemente el aspecto de la pedicura.

Utiliza una base protectora

Ayuda a proteger la uña natural y mejora la duración del esmalte.

Elige productos de calidad

Los esmaltes de buena calidad suelen ofrecer una mejor cobertura y mayor durabilidad.

Evita el contacto inmediato con el agua

Después de realizar la pedicura, espera el tiempo recomendado para garantizar un secado completo.

Renueva el esmalte cada vez que sea necesario

Mantener el color en perfecto estado es fundamental para conservar una imagen cuidada.

Protege tus pies del sol

El uso de protector solar también es importante para mantener una piel sana y uniforme durante el verano.

Anímate a experimentar diseños

El verano es la época perfecta para probar nuevas combinaciones, diseños y acabados que aporten frescura y personalidad a tu imagen.

Otros colores para la pedicura

Melocotón

Entre los colores que se posiciona como los más estilosos para las uñas de los pies, el melocotón es uno de los destacados.

Matices anaranjados

La clásica pedicura roja nunca pasa de moda, pero la versión de este año es más atrevida, vibrante y luce un acabado brillante similar al vinilo. Ahora bien, para un look veraniego perfecto, siempre es mejor optar por tonos rojos con matices anaranjados.