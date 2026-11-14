Los maquilladores expertos coinciden: «A partir de los 50, usar pintalabios con brillo pueden hacer que parezcas más mayor»

Cuidar nuestra imagen personal es importante en todas las etapas de la vida, pero adquiere una relevancia especial a medida que cumplimos años. El paso del tiempo transforma nuestra piel, modifica la textura del rostro y también afecta al aspecto de los labios, especialmente según el pintalabios aplicado. Adaptar nuestras rutinas de belleza y elegir los productos adecuados hace que nos veamos más jóvenes.

Uno de los primeros detalles que conviene revisar es el pintalabios. Aunque muchas veces los elegimos por su color o por su acabado llamativo, no todos los labiales favorecen por igual cuando la piel comienza a mostrar los signos de la edad. De hecho, algunos productos, como los pintalabios con brillo, pueden acentuar las pequeñas arrugas, destacar la pérdida de volumen o hacer que los labios parezcan menos definidos. El acabado luminoso de los pintalabios con brillo puede resultar atractivo, pero determinadas fórmulas con partículas brillantes, texturas demasiado cremosas o exceso de reflejos pueden resaltar las líneas de expresión y conseguir el efecto contrario al que buscamos.

Por qué los pintalabios con brillo envejecen

Apropos Day Spa asegura que los labiales de colores vivos e intensos son divertidos, pero es importante ser más selectiva con el color a medida que envejecemos. Los labios tienden a adelgazar con la edad y los tonos oscuros tienden a acentuarlo.

Esto no significa que debamos renunciar por completo a los labios luminosos, sino aprender a elegir mejor. Conocer qué acabados favorecen, qué colores rejuvenecen visualmente y cómo aplicar correctamente el maquillaje permite conseguir unos labios bonitos, definidos y con un aspecto más cuidado a cualquier edad.

Destacan las arrugas del contorno de los labios

Con los años aparecen pequeñas líneas verticales alrededor de la boca, conocidas popularmente como código de barras. Los labiales con mucho brillo pueden reflejar la luz de manera irregular y llamar la atención sobre estas pequeñas arrugas, especialmente cuando el producto se desplaza hacia los pliegues de la piel.

Restan definición al contorno labial

Cuando el brillo se extiende más allá del borde natural de los labios, puede difuminar su forma. Este efecto es poco favorecedor cuando, debido al envejecimiento, el contorno labial ha perdido parte de su definición.

Pueden acentuar la pérdida de volumen

Aunque algunos brillos aportan un efecto óptico de mayor volumen, otros, especialmente los que contienen partículas de purpurina demasiado grandes, pueden crear reflejos desiguales.

Esto puede hacer que los labios parezcan menos uniformes y destacar su pérdida natural de volumen.

En She Finds sus expertos dan a conocer que algunas fórmulas se acumulan en los pliegues y ciertos estilos de aplicación pueden hacer que los labios parezcan más delgados en lugar de más voluminosos.

Las mejores alternativas a los pintalabios con brillo

Si buscamos un maquillaje que aporte frescura y suavice visualmente los signos de la edad, existen diferentes acabados que pueden sustituir a los labiales excesivamente brillantes.

Pintalabios satinados

Son una de las alternativas más recomendables. Su acabado combina color y luminosidad moderada, proporcionando un aspecto elegante sin destacar demasiado las líneas de expresión.

Labiales cremosos de acabado natural

Ofrecen una textura confortable y ayudan a mantener los labios hidratados. Son especialmente interesantes para quienes buscan un maquillaje favorecedor que no resulte pesado.

Pintalabios semimates

Aportan una buena intensidad de color sin el exceso de reflejos de los acabados brillantes. Conviene elegir fórmulas flexibles e hidratantes para evitar que resequen los labios o marquen sus pliegues.

Tintes labiales

Los tintes proporcionan un toque de color ligero y natural. Permiten conseguir un efecto de labios saludables sin necesidad de aplicar capas gruesas de producto.

¿Qué colores favorecen más a los labios de las mujeres de 60 años?

Además de elegir una textura adecuada, conviene prestar atención al tono. Los colores que aportan calidez y naturalidad suelen ser grandes aliados:

Rosa empolvado: suaviza los rasgos y aporta un aspecto delicado.

Coral suave: ilumina el rostro y transmite frescura.

Malva: aporta sofisticación sin endurecer demasiado la expresión.

Rojo cálido: permite conseguir un maquillaje elegante y favorecedor, especialmente cuando se aplica con moderación.

La clave está en elegir un tono que armonice con el color natural de los labios y el tono de piel, además de priorizar fórmulas confortables que aporten hidratación.

Además de todo ello se aconseja retirar el maquillaje antes de dormir. Una limpieza suave al final del día ayuda a eliminar los restos de cosméticos y a mantener una rutina de cuidado facial adecuada.

Al final, el mejor maquillaje no es el que más se nota, sino el que consigue que parezca que hemos descansado, ofrece la mejor cara y nos llena de vida.