Charlize Theron sobre la noche en que su madre mató a su padre: «Las balas atravesaban la puerta»

Charlize Theron ha hablado de uno de los episodios más duros de su vida. En una entrevista publicada este sábado en la revista del The New York Times, la actriz ha recordado la noche en la que su madre disparó y mató a su padre en defensa propia cuando ella era adolescente. La actriz ha explicado que aquello ocurrió en 1991, en Sudáfrica, cuando tenía 15 años.

Su padre, Charles Theron, llegó a casa en estado de embriaguez y se desencadenó una situación de violencia extrema que marcó para siempre a la familia. Según narra, todo comenzó por un desencuentro aparentemente cotidiano, pero la tensión fue escalando hasta convertirse en una amenaza.

Theron ha descrito cómo aquella noche su padre regresó a la vivienda armado. «Tenía ganas de ir al baño, así que entré rápido en casa. Él lo interpretó como una falta de respeto», ha recordado.

El momento más duro llega cuando la actriz detalla el ataque. «Entró en la casa disparando a través de las puertas. Dejó muy claro que iba a matarnos», ha contado. Madre e hija se refugiaron dentro, intentando protegerse como podían: «Las dos sujetábamos la puerta con nuestros cuerpos porque no tenía cerrojo… Ni una sola bala nos alcanzó». En medio del caos, su madre tomó la decisión de utilizar un arma para defenderse. Según cuenta la actriz, aquel momento fue rápido, confuso y determinante.

En sus declaraciones, Theron insiste en que durante años prefirió no hablar del tema de forma pública, pero que ahora lo hace con otra perspectiva. La actriz también ha querido remarcar el papel de su madre, a quien describe como la persona que tomó una decisión en un momento límite para protegerla. Una figura clave en su vida que, con el tiempo, se ha convertido también en su mayor apoyo.