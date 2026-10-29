Una estudiante de EEUU de 11 años crea un filtro de musgo de código abierto que elimina hasta el 95% del plomo del agua potable de los colegios

Los estudiantes han demostrado ser capaces de hacer grandes inventos, y con Nithya Tammana tenemos un nuevo ejemplo. La niña se fijó en cómo se desperdiciaba agua cuando esperaba a que la ducha saliera caliente. Ahí nació Save Drop, una iniciativa que comenzó en 2024.

Ahora, con 11 años y desde Monroe Township, en Nueva Jersey, ha llevado su interés por el agua hasta los colegios. Su propuesta se llama BioLayer, un filtro elaborado con musgo vivo del género Sphagnum, sin plástico y con un coste anunciado inferior a 38 dólares (menos de 34 euros).

La organización Action For Nature, que la ha reconocido entre sus jóvenes Eco-Hero de 2026, ha atribuido al dispositivo una capacidad de eliminación de hasta el 95% del plomo. Lo mejor es que Nithya ha optado por compartir el diseño para que otros centros puedan conocerlo y trabajar con él.

Niña de 11 años crea un proyecto de filtro de con musgo para el agua de los colegios

Pese a contar con sólo 11 años, la estudiante ha creado un proyecto capaz de utilizar un material natural y facilitar el acceso al diseño. El musgo vivo constituye la base del filtro, mientras que su carácter abierto permite estudiar la propuesta sin tener que adquirir un diseño exclusivo.

Para un colegio, esa posibilidad puede tener interés tanto por su finalidad como por su valor educativo. Hay que tener en cuenta que la instalación de un filtro debe revisar el contenido del agua, qué queda después y durante cuánto tiempo mantiene su capacidad de retención.

Según BioLayer, el porcentaje de retención del plomo es del 95%, aunque falta todavía algún detalle para confirmar el rendimiento en distintos colegios. De momento, falta el protocolo de ensayo, el volumen tratado y una certificación independiente.

De la ducha en casa a revolucionar los colegios: el invento de un filtro natural

A través de Save Drop, Nithya ha reunido una red de más de 450 jóvenes, conocidos como Water Warriors, y ha ayudado a impulsar más de cien clubes locales de conservación. También organiza sesiones semanales para acompañar sus iniciativas.

Por ejemplo, otra de sus campañas se centra en los restaurantes. La propuesta consiste en servir inicialmente medio vaso de agua y rellenarlo cuando el cliente lo pida. Así se intenta evitar que una parte termine desechándose al recoger la mesa.

También ha defendido los sistemas de recirculación de agua caliente, vinculados a aquella primera observación frente a la ducha.

Eso es lo que ha provocado que BioLayer se abra a nuevas preguntas medioambientales. Y es que no sólo es importante cuánta agua se desperdicia, sino en qué estado llega al vaso.

Por qué Estados Unidos está preocupado por el plomo en el agua de los colegios

El plomo puede llegar al agua por la corrosión de tuberías, grifos y otros componentes de la instalación. Es decir, el problema también puede aparecer dentro de un edificio, durante el recorrido hasta el punto donde se llena un vaso o una botella.

Además, el plomo disuelto no se distingue por el olor, el sabor o el aspecto del agua. Que salga transparente no basta para descartar su presencia, por lo que hacen falta análisis que permitan conocer la concentración.

Esa es la razón de que en los colegios el mantenimiento sea tan importante como la elección del filtro. De hecho, la Agencia de Protección Ambiental estadounidense recomienda utilizar equipos certificados para reducir plomo, seguir las instrucciones de instalación y sustituirlos cuando corresponda.