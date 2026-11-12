El peculiar pueblo de Portugal donde las casas están construidas dentro de enormes rocas

Portugal tiene muchas joyas repartidas por su territorio y una de ellas está en la región de Beira Baixa. Monsanto es el nombre de la pequeña localidad donde las casas están construidas de enormes rocas y que es uno de los grandes atractivos del municipio de Idanha-a-Nova, que acoge cada año a miles de turistas por este asentamiento que parece sacado de otro siglo. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre este precioso pueblo de Portugal.

Se acerca el mes de diciembre con el famoso puente de la Purísima y unos días de asueto para millones de españoles que podrán disfrutar de los días festivos de la Constitución, el 6 de diciembre, y la Inmaculada Concepción, el 8 del mismo mes. Esto dará la oportunidad a los ciudadanos de ‘obrar’ un puente que suele ser aprovechado por muchos para visitar algunas ciudades españolas para ver las luces de la Navidad, frecuentar mercadillos en esta época del año o bien hacer una escapada rumbo al extranjero.

Uno de los destinos predilectos por los españoles es Portugal, que en 2025 superó un récord histórico de turistas después de rozar los 30 millones de turistas extranjeros durante los doce meses del año. Todo ello gracias a una magnífica oferta de turismo con Lisboa, El Algarve y Oporto como máximos exponentes de las bondades del territorio luso. Además, nuestro país vecino también se caracteriza por su gran oferta de turismo rural en el interior. Y una de las joyas que florece en este ámbito es Monsanto.

Así es el pueblo más peculiar de Portugal

Monsanto es el nombre del peculiar pueblo de Portugal donde las casas están construidas dentro de enormes rocas. Situado a la altura de Plasencia, y a muy pocos kilómetros de la frontera con España, está situado en el municipio de Idanha-a-Nova, en el distrito de Castelo Branco, dentro de la Beira Baixa portuguesa.

Esta aldea está construida en piedra granítica y a día de hoy está poblada por alrededor de 800 personas que habitan en uno de los pueblos más históricos y peculiares de Portugal. Por ello, en 1938 fue nombrada «la aldea más portuguesa de Portugal», ya que su arquitectura consta de pequeñas casas de granito engullidas por roca, en semejanza con el pueblo Setenil de las Bodegas, situado en la provincia de Cádiz.

La insignia del pueblo más representativo del país se puede ver en el Gallo de la Plata, situado en el alto Torre de Lucano, que es uno de los puntos más visitados de un pueblo habitado desde la prehistoria y por cuyas calles han pasado romanos, visigodos y musulmanes. Estas culturas han dejado una herencia que te obligará a pasear por sus callejuelas empedradas en las que te podrás perder en sus pasadizos y escalinatas de granito. Todo ello forma parte de un paisaje de película que incluso apareció en la película de Juego de Tronos.

El Castillo de Monsanto, una fortaleza medieval del siglo XII, es uno de los lugares que no te puedes perder en Monsanto, donde también podrás visitar la mencionada Torre de Lucano o la Capilla de San Miguel. Además, cuenta con otras capillas con miles de años de historia, como la de San Antonio, Espírito Santo, Santa María del Castillo o San Miguel del Castillo.