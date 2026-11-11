¿Merece la pena comprar un smartwatch si no haces deporte?

Hay quien sigue pensando que el smartwatch es cosa de deportistas, de gente que corre maratones o entrena cinco días a la semana. Es una idea que se queda corta. Un reloj de este tipo tiene sentido aunque lo más intenso de tu semana sea un paseo largo. Yo no practico deporte de forma habitual por una lesión permanente e incapacitante de rodilla, pero sigo moviéndome. Los paseos, la bicicleta y la nataciñon son lo que sí puedo hacer, y ahí es donde un smartwatch gana sentido.

Un contador de movimiento que trabaja todo el día

Antes que cualquier modo de entrenamiento, un smartwatch funciona como un registro de lo que hacemos sin darnos cuenta. Cuenta los pasos, estima las calorías gastadas, mide el tiempo que pasamos activos y muestra cuánto nos hemos movido a lo largo de la jornada.

También avisa cuando llevamos demasiado rato sentados y propone levantarse a caminar unos minutos. Son funciones útiles a cualquier edad y con cualquier condición física, y no exigen pisar un gimnasio.

Un paseo largo también merece su gráfica

No todos podemos practicar los mismos deportes. Una lesión, la edad o los gustos de cada uno limitan lo que hacemos, y eso no le quita utilidad al reloj. La mayoría de modelos actuales registran caminatas, salidas en bicicleta y senderismo. Según el modelo, muestran la duración, la distancia, la frecuencia cardíaca y el gasto energético estimado.

En los paseos, el GPS dibuja el recorrido y mide la distancia. En bici permite guardar rutas y ver cómo evoluciona la actividad con el tiempo. Y si usas una máquina de remo, algunos relojes dejan elegir ese tipo de entrenamiento y guardan los datos de cada sesión.

Los datos sirven para conocer mejor los propios hábitos y sostener una rutina activa. Si hay una lesión, conviene adaptar las actividades a lo que indiquen los profesionales, porque el reloj registra el ejercicio pero no decide cuál es adecuado para cada persona.

Mirar el pulso sin convertirlo en una obsesión

Otro motivo para comprar un smartwatch es poder consultar indicadores de bienestar. La frecuencia cardíaca permite ver las pulsaciones en reposo y durante la actividad diaria, y el seguimiento del sueño registra las horas de descanso con una estimación de sus fases.

Muchos modelos incorporan sensores de oxígeno en sangre (SpO2) y otros ofrecen estimaciones de estrés a partir de la variabilidad de la frecuencia cardíaca. A todo ello se suma el registro de actividad diaria, que muestra cuánto nos movemos y cuánto tiempo pasamos inactivos.

No todos los relojes ofrecen lo mismo, y ninguna de estas mediciones equivale a un diagnóstico. Las de oxígeno en sangre, además, no sustituyen a una prueba médica. Son herramientas de seguimiento que ayudan a detectar tendencias.

El móvil, pero en la muñeca

Hay otra faceta que pasa desapercibida, la del reloj como extensión del teléfono. Permite consultar notificaciones, controlar la música, atender llamadas y responder mensajes y pagar sin contacto. Con eso basta para justificar la compra, aunque nunca actives un modo de entrenamiento.

Según el modelo, también se pueden usar aplicaciones como WhatsApp, consultar mapas, manejar dispositivos conectados o recurrir a asistentes de voz. El resultado es un accesorio que se lleva todo el día, y no solo cuando sales a caminar.

Cuánto gastar sin pagar por lo que no usarás

La respuesta depende de lo que busque cada uno. No todo el mundo necesita un Apple Watch Ultra, un Garmin de gama alta o un Samsung Galaxy Watch de última generación.

Para controlar la actividad diaria, mirar las pulsaciones, registrar paseos y recibir notificaciones hay alternativas bastante más baratas. Las pulseras de actividad cumplen buena parte de esas funciones, aunque suelen ofrecer menos en aplicaciones, pantalla, conectividad y funcionamiento independiente del teléfono.

Antes de comprar conviene fijarse en la autonomía, la compatibilidad con el móvil, la comodidad, la precisión de los sensores y las funciones que de verdad se van a usar. Pagar más por un GPS avanzado, mapas o métricas deportivas profesionales tiene poco sentido si el uso va a ser cotidiano.

Veredicto para quien prefiere pasear

Mi respuesta es sí. Un smartwatch ayuda a conocer la actividad diaria, vigilar ciertos indicadores de salud, registrar paseos o salidas en bicicleta y aprovechar funciones que facilitan el día a día.

No hacer deporte con regularidad no implica llevar una vida sedentaria, y hay muchas maneras de mantenerse activo. El reloj es un buen modo de dejar constancia de ellas. Lo que decide la compra es elegir un modelo ajustado a lo que de verdad se va a usar, sin pagar por prestaciones que quedarán sin tocar.