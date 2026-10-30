Los expertos en ciberseguridad coinciden: el sencillo truco para saber en menos de 2 minutos si tu vecino te está robando el wifi de casa

Expertos en ciberseguridad se han pronunciado sobre uno de los casos que ocurre más de lo que parece en nuestro país: cuando tu vecino te roba el wifi para acceder a internet. Los profesionales en esta materia han desvelado un truco para conocer en cuestión de minutos si tu mala conexión tiene que ver con que una persona que vive cerca de ti se está ‘enganchando’ al internet que tú pasas religiosamente. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el truco para conocer si tu vecino te roba el wifi.

Las estafas virtuales están a la orden del día y cada día son más los ciberdelincuentes que intentan acceder a tus cuentas bancarias a través de métodos como el phishing. Traducido al castellano como pescando, este es el método más utilizado a día de hoy, en el que estos hackers malos tiran un anzuelo en forma de mensaje para que piques pinchando en el enlace. Para ello, suplantan la identidad de una entidad para intentar seducir a las víctimas. Y en caso de pinchar el link, será una puerta abierta a que estos conozcan todos tus datos personales.

No equivale a dinero, en principio, pero otro robo muy asiduo en lo que se refiere a internet tiene que ver con los ladrones de wifi que pueden habitar cerca de tu casa. Es decir, los vecinos que acuden a tu router para darse internet y poder maniobrar a su manera mientras tú eres el que pagas las facturas. Expertos en ciberseguridad han avisado de los peligros de que alguien pueda acceder a tu red y por ello han desvelado varios trucos para sacar a los intrusos de tu línea.

Cómo saber si un vecino te ‘roba’ el wifi

El primer paso es a través del router y para ello tendrá que entrar en su configuración escribiendo la IP, que suele ser 192.168.1.1 o 192.168.0.1. Una vez dentro, tendrás que iniciar sesión con el usuario y contraseña que aparece en el aparato y en la sección Dispositivos conectados podrás encontrar los aparatos que hay conectados. Si hay alguno que no te suena, tendrán que expulsarlo.

El plan B, si no te manejas con el router, también es bien sencillo: descargar una de las aplicaciones gratuitas para reconocer las señales de wifi conectadas a un router. Wireless Network Watcher o Fing son las más famosas y en ellas podrás ver si hay un dispositivo conectado a tu señal. En caso afirmativo, tendrás que hacer la misma acción que con el plan A: expulsar. Para conocer si hay algún dispositivo conectado también podrás tirar de un viejo truco: apagar el wifi, todos los dispositivos de la casa y si al encender parpadea la luz de internet es que hay alguien dentro.

Uno de los métodos más efectivos para poder espantar a los intrusos que roban internet es cambiar la contraseña del wifi. Y cuando más difícil, mejor. Este será el principal método para echar a las personas que se estén dando internet con tu línea. Otra opción también efectiva es bloquear a los aparatos o las direcciones que hayan accedido al wifi en alguna ocasión.