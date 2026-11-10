Cada lactancia tiene su propio ritmo: Anker eufy y la Dra. Celia Padilla reivindican una maternidad más flexible

La lactancia no se vive de una única manera. Para algunas madres, la extracción facilita la vuelta al trabajo; para otras, permite compartir los cuidados, combinar distintas formas de alimentación o adaptar las tomas a su día a día. Cada experiencia tiene sus propias necesidades, y contar con información y soluciones adecuadas puede ayudar a vivirla con mayor flexibilidad.

Con esta premisa, Anker Innovations presenta el Anker eufy S1 Pro, un sacaleches portátil con tecnología HeatFlow™. La marca fue pionera en incorporar tecnología de calor integrada en esta categoría de dispositivos, que además ayuda a producir hasta un 30% más de leche gracias a esta función.

Asimismo, Anker colabora con la Dra. Celia Padilla, matrona, doctora en Enfermería y divulgadora conocida en redes como @ohmama.matrona, en la elaboración de unos consejos sobre extracción, lactancia y bienestar en el posparto. La iniciativa refleja la apuesta de la marca por poner la tecnología al servicio de la maternidad, con soluciones pensadas para acompañar las rutinas reales de las familias y facilitar que cada madre encuentre la opción que mejor se adapte a sus circunstancias, sin presiones ni juicios.

La extracción como parte de la vida cotidiana

La extracción puede integrarse en distintos momentos del día: durante la jornada laboral, en desplazamientos o en casa. También puede ayudar a organizar los cuidados y ganar autonomía. Más allá de las circunstancias que motiven a las madres, es una opción que cada mujer puede incorporar a su experiencia de lactancia según sus preferencias y necesidades.

«No existe una única manera de vivir la lactancia. Hay madres que se extraen leche para volver al trabajo, otras para compartir las tomas o para poder descansar o ausentarse unas horas. Mi trabajo como matrona no es decirles cómo deben vivirla, sino darles información rigurosa para que elijan lo que encaja en su vida real, y que la vivan felices y acompañadas», comparte Celia Padilla, matrona experta en lactancia materna.

Tecnología diseñada para acompañar cada rutina.

Anker trasladó su experiencia en innovación tecnológica al cuidado materno con el desarrollo de una nueva generación de sacaleches eléctricos portátiles. La marca ha sido pionera en incorporar tecnología de calor HeatFlow™ en esta categoría, una innovación que refleja su apuesta por explorar nuevas formas de hacer más cómoda y flexible la extracción.

El sacaleches Anker eufy S1 Pro se coloca dentro del sujetador y funciona sin cables externos ni una unidad independiente, lo que permite extraerse leche con las manos libres. Su tecnología HeatFlow™ ofrece siete niveles de temperatura ajustables mediante un sistema de calentamiento integrado en la brida. El calor se aplica en la zona del pecho, sin calentar la leche, y el sistema incorpora un sensor que controla la temperatura cada tres segundos y un apagado automático a los 15 minutos.

«Me alegra ver que Anker Innovations innove pensando en cómo se siente la madre durante la extracción. Del Anker eufy S1 Pro valoro precisamente eso: calor regulable, manos libres y ajustes a la medida de cada mujer. Que la tecnología avance en esa dirección me parece una gran noticia», señala Celia Padilla, matrona experta en lactancia materna.

Para adaptarse a las preferencias de cada usuaria, el dispositivo permite personalizar la extracción mediante siete niveles de intensidad, tres velocidades y cuatro ritmos preconfigurados OptiRhythm™, que pueden ajustarse desde la aplicación eufy. Además, la app permite adaptar los patrones de extracción a las preferencias de cada usuaria, controlar cada pecho de forma independiente y registrar el volumen extraído, para ofrecer una experiencia más personalizada y facilitar el seguimiento de cada sesión.

Con un nivel de ruido aproximado de 46 dB y una capacidad de hasta 150 ml por pecho, el S1 Pro incluye una brida de 24 mm y adaptadores de 17, 19 y 21 mm para facilitar el ajuste al pecho. Sus cuatro piezas lavables y esterilizables están fabricadas en silicona de grado alimentario sin BPA. Además, incorpora un estuche de carga y ofrece hasta cinco días de autonomía en condiciones de uso típico.

¿Por qué el calor puede ayudar al sacarse leche? Las claves de la experta, Celia Padilla

Junto a la Dra. Celia Padilla, Anker comparte consejos prácticos sobre lactancia y extracción, con recomendaciones accesibles que tienen en cuenta las distintas realidades de cada madre. El objetivo es ofrecer herramientas útiles para tomar decisiones informadas, respetando la diversidad de experiencias y formas de vivir esta etapa.

La calma forma parte de la extracción. La salida de leche depende de un reflejo, el de eyección, que activa la oxitocina. Ese reflejo es muy sensible a cómo se siente la madre: el estrés, el frío o el dolor lo frenan, y la calma y el confort lo favorecen. Por eso preparar el momento y vivirlo desde la calma importa tanto como el sacaleches. El calor acompaña a la bajada de la leche. Cuando la leche empieza a fluir, el pecho recibe más riego sanguíneo y se calienta de forma natural. Aportar un calor suave en ese momento acompaña lo que el cuerpo ya hace por sí solo, y muchas madres lo viven como una sensación de relajación que les ayuda. Más confort, extracciones más llevaderas. Lo vemos en consulta cuando recomendamos una compresa tibia o una ducha de agua caliente antes de sacarse leche: con calor suave, la extracción resulta más cómoda y la leche suele fluir con más facilidad. Por eso me parece interesante que tecnologías como HeatFlow™ integren ese calor, regulable, directamente en la brida y durante toda la sesión, sin calentar la leche. Para una madre que se extrae en el trabajo o entre mil tareas, que ese rato sea agradable marca la diferencia. Más, no siempre es mejor. El calor debe sentirse agradable, nunca caliente: empieza por el nivel más bajo y sube solo si te apetece. Lo mismo con la succión: la eficaz es la máxima que te resulta cómoda, no la máxima del aparato. Y revisa la talla de la brida; si duele o roza, algo no está bien ajustado. Cuándo no usar calor y pedir ayuda. Si el pecho está inflamado, enrojecido, caliente o muy doloroso, como en una ingurgitación intensa o una mastitis, lo indicado es justo lo contrario, frío local y consultar, no calor. Tampoco debemos esperar que el calor por sí solo aumente la producción, ya que eso depende sobre todo de extraer con frecuencia y de forma eficaz. Ante cualquier duda, es recomendable pedir una asesoría de lactancia con tu matrona o consultora.

*Estos consejos son orientativos y no sustituyen la valoración individual de una profesional sanitaria.

Con esta iniciativa, Anker refuerza su compromiso con una tecnología que va más allá de la innovación por sí misma: soluciones diseñadas para acompañar a madres y padres en las distintas etapas del cuidado, simplificar las rutinas cotidianas y ofrecer mayor comodidad y flexibilidad a las familias. Porque poner la tecnología al servicio de la maternidad significa adaptarla a la vida real, respetando los tiempos, las necesidades y las decisiones de cada familia.

Disponibilidad

La marca cuenta con tres modelos más de sacaleches eléctricos portátiles que, con descuentos de hasta el 35%, combinan distintas prestaciones y tecnologías para adaptarse a las necesidades de cada usuaria.

El sacaleches Anker eufy S1 Pro está disponible en Amazon y en su web por un precio recomendado de 299,99 €. Durante todo el mes de noviembre, podrá adquirirse por 209,99 € (30% de descuento) con el código ESEUFYS1PRO.

La gama incluye otros modelos portátiles: