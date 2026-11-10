Piloto a bordo, 907 kilos de experimentos y 13.716 metros de altitud: así es el X-70 Fractal, el nuevo avión de la NASA

La NASA presentó el 4 de noviembre su nuevo avión experimental, el X-70 Fractal, durante la UP.Summit del Centro Espacial Kennedy, en Florida. El aparato es tripulado, pesa 4.536 kilos al despegue y admite hasta 907 kilos de equipos de ensayo. La agencia espera verlo volar bajo su bandera en los próximos dos años.

Los datos proceden de la nota de prensa 26-094 de la NASA, firmada en su sede de Washington. El avión incorpora un sistema de control de vuelo que se puede reconfigurar con rapidez. Con él, la agencia quiere estudiar maniobras nunca demostradas en un vuelo tripulado.

Cargas que cambian entre vuelos

El administrador de la NASA, Jared Isaacman, habla en la nota de una «plataforma tripulada de altas prestaciones». Servirá, según explica, para probar en vuelo real el control de vuelo, la maniobrabilidad y otras tecnologías de vanguardia.

Esos 907 kilos de instrumental equivalen a una quinta parte del peso al despegue. La NASA podrá colocarlos tanto en el interior como en el exterior del avión, y eso amplía el tipo de experimentos posibles.

Isaacman concede especial importancia a la rapidez de esos cambios. «Su diseño modular y su capacidad para cambiar con rapidez las cargas» permitirán a los equipos, añade, pasar deprisa de un experimento al siguiente.

Mach 0,75 y 13.716 metros

Las prestaciones publicadas por la agencia describen un avión pensado para volar lejos y alto. Está diseñado para cruzar a Mach 0,75, es decir, al 75 % de la velocidad del sonido. La NASA no da la velocidad en kilómetros por hora. Según una conversión propia, a gran altitud esa marca equivale a unos 800.

Su techo llegará a los 13.716 metros, que son los 45.000 pies indicados en la nota. El alcance operativo superará aproximadamente los 2.778 kilómetros, o 1.500 millas náuticas. Con esos márgenes, la NASA prevé hacer ensayos exigentes en condiciones de vuelo muy distintas.

Esa velocidad queda lejos del avión supersónico de Mach 2 que prepara China. La agencia estadounidense presenta el X-70 como una plataforma de investigación y centra su mensaje en la maniobra y el control.

Otro avión de la casa, el X-59, persigue un objetivo muy diferente. Está pensado para volar a Mach 1,4 y a 16.764 metros. A esa altura, según la NASA, quien esté en tierra oirá un golpe parecido al portazo de un coche a unos seis metros.

Dos años para el debut

El calendario aparece en la misma declaración de Isaacman: «Esperamos su primer vuelo bajo la bandera de la NASA en los próximos dos años». El administrador describe además el X-70 como una parte de lo que llama un nuevo comienzo para la aeronáutica.

También interviene en la nota Laurie Grindle, directora de la División de Aeronáutica de la Dirección de Misiones de Investigación y Tecnología. «Es emocionante incorporar otro avión X para acelerar e impulsar la investigación aeronáutica», señala.

De Bell X-1 a X-59

La propia NASA sitúa el X-70 en una familia con casi ochenta años de historia. El 14 de octubre de 1947, el capitán Chuck Yeager rompió la barrera del sonido con el Bell X-1. Aquel programa unía a la Fuerza Aérea y al NACA, la agencia que precedió a la NASA.

Más adelante llegó el X-15, un avión cohete que completó 199 vuelos. Con él, el piloto Pete Knight alcanzó Mach 6,7 el 3 de octubre de 1967. Esa marca entra de lleno en el vuelo hipersónico, el que supera cinco veces la velocidad del sonido.

El miembro más reciente de esa familia es el X-59, el avión que busca superar la barrera del sonido sin estampido. Tras su estreno del 28 de octubre de 2025, ha completado otros 40 vuelos. El balance de la misión Quesst le atribuye ya Mach 1,53 y más de 17.000 metros.

El primer vuelo del X-59. Vídeo: NASA Armstrong Flight Research Center

Las pruebas de ese avión silencioso dependen del Centro de Investigación de Vuelo Armstrong, en California. Sus orígenes se remontan a 1946, cuando 13 ingenieros y técnicos del NACA llegaron al desierto de Mojave para preparar los vuelos del X-1. La nota sobre el X-70 no aclara si el nuevo aparato volará desde allí.

Fabricante y aspecto, sin aclarar

El comunicado oficial deja varias preguntas abiertas sobre el programa. No nombra a la empresa que construye el avión ni da sus dimensiones, su motorización o su presupuesto.

La NASA tampoco ha difundido una fotografía del aparato en esa nota. La imagen publicada es generada, como indica su propio pie, y no permite sacar conclusiones sobre el diseño final.

Isaacman habla de un primer vuelo «bajo la bandera de la NASA», y esa fórmula deja en el aire si el avión ha volado antes con otro operador. Las cifras publicadas son, por ahora, objetivos de diseño de la agencia.

La nota se ha publicado en la web de la NASA, con fecha del 4 de noviembre de 2026.

Crédito de la imagen: NASA. Es una recreación generada por ordenador, no una fotografía del avión real.