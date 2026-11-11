800 metros de cable menos y hasta 1.000 cajas por hora: Boston Dynamics rehace su robot Stretch tras estudiar más de 100.000 horas de trabajo real

Boston Dynamics presentó el 3 de noviembre en Boston el Stretch Gen 2, su nuevo robot autónomo para descargar remolques. Lleva un 81 % menos de cableado interno y mueve hasta 1.000 cajas por hora. Según la nota de la compañía, el rediseño parte de más de 100.000 horas de funcionamiento y decenas de millones de cajas.

La ficha oficial del robot Stretch describe una máquina móvil que se adapta al almacén existente. Con los registros de uso, los ingenieros buscaron las causas más habituales de las paradas imprevistas. La logística también avanza por carretera, con los camiones eléctricos sin conductor que ya circulan en Ohio.

800 metros de cable menos

Brian Donnelly dirige la división de Robótica Logística de Boston Dynamics como vicepresidente y director general. En el comunicado resumió así el problema: «Cada hora que un robot está parado es una hora de trabajo que se acumula en el muelle». Su equipo se centró en «las cosas que de verdad dejaban fuera de servicio a los robots en el mundo real».

La medida más llamativa afecta al interior de la máquina. Boston Dynamics ha eliminado unos 800 metros de cable, el 81 % del total. Según la compañía, ese cableado era la mayor fuente de fallos eléctricos intermitentes y de desgaste.

También cambian los conectores, ahora de grado automovilístico. Resisten mejor las vibraciones del manejo rápido de cajas y de los suelos irregulares. Las nuevas articulaciones de rotación continua superan los 360 grados y ya no chocan con topes mecánicos.

Una seta de emergencia escondida

Dentro de un remolque, una caja que cae puede detener todo el trabajo. Por eso el botón de parada de emergencia, conocido como seta, va ahora más abajo y empotrado. Los paneles exteriores estrenan materiales para evitar roturas y paradas involuntarias.

La pinza, la pieza que agarra cada bulto, incorpora válvulas nuevas y una detección más precisa. Stretch conserva además la función de recogida múltiple. Con ella lleva varias cajas hasta la cinta transportadora en un solo giro del brazo.

De un día a una hora

El fabricante pone como ejemplo de mantenimiento el módulo de tracción orientable, llamado swerve drive. Ese conjunto combina el giro y el avance de la base. Cambiarlo entero ocupaba antes un día y ahora lleva alrededor de una hora.

Desaparecen además los cables dinámicos y los mazos complejos, y la tornillería estandarizada reduce los cambios de herramienta. Boston Dynamics define el diseño modular con la expresión inglesa «plug and play», es decir, piezas de cambio directo.

Gracias a los nuevos diagnósticos a bordo, el equipo del propio cliente podrá asumir más tareas rutinarias. La empresa espera reducir así la dependencia de técnicos externos.

Baterías para dos turnos completos

Boston Dynamics sitúa el máximo en 1.000 cajas por hora y añade que la recogida múltiple lleva el rendimiento a sus picos. La batería aguanta dos turnos. Un cargador rápido la lleva al 90 % en unos 75 minutos.

Las luces integradas permiten trabajar en remolques a oscuras. El sistema de visión llega entrenado de fábrica y detecta la mayoría de los paquetes desde el primer día, sin programación previa. La nueva plataforma de computación recibirá actualizaciones periódicas para toda la flota, sin cambios de hardware.

La carrera por llevar la inteligencia artificial al trabajo físico tiene más frentes. En Múnich, 100 máquinas aprenden oficios en un gimnasio para robots humanoides. En el software industrial, otras compañías ya permiten preguntar a la fábrica qué está pasando.

Gallatin como banco de pruebas

Uno de los despliegues mejor documentados por la propia empresa es el de Gap Inc. en Gallatin (Tennessee). Su centro de distribución ocupa 1,4 millones de pies cuadrados, unos 130.000 metros cuadrados. Ese estudio de caso no menciona el Gen 2, así que sus resultados no valen para la nueva versión.

Kevin Kuntz es vicepresidente sénior de logística global en Gap. Según explica en ese documento, una o dos personas de la zona de entrada procesan ahora 10.000 cajas al día. Antes de la automatización, la misma tarea exigía entre 12 y 15 trabajadores.

En materia de seguridad, el directivo asegura que no han tenido «ningún incidente» con el robot. La máquina se detiene al instante si alguien cruza la línea de protección. El texto afirma también que Gap ha reducido las lesiones y la rotación de personal, aunque no da cifras.

El robot Stretch, modelo anterior al Gen 2, en las instalaciones de Gap. Vídeo: Boston Dynamics

El tope depende del remolque

La propia compañía advierte de que esas 1.000 cajas por hora dependen mucho de la carga. Influyen su peso y lo ordenada o desordenada que venga. La nota no ofrece ningún promedio real por turno.

Tampoco aparecen el precio, la fecha de las primeras entregas ni los clientes que recibirán el modelo. Falta asimismo el porcentaje en que bajan las averías. Todas las cifras proceden de Boston Dynamics y la nota no menciona ninguna auditoría independiente.

Queda por ver también cómo envejece el nuevo diseño. Las horas analizadas corresponden a la primera generación. Del Gen 2 todavía no hay datos publicados de funcionamiento en clientes reales.

La nota se ha publicado en la web oficial de Boston Dynamics el 3 de noviembre de 2026.

Crédito de la imagen: Boston Dynamics.