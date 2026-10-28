Alemania abre un gimnasio para robots humanoides junto al aeropuerto de Múnich: 100 máquinas aprenden oficios en 48 celdas y NEURA estrena un 4NE1 un 20 % más ligero

NEURA Robotics y la Universidad Técnica de Múnich (TUM) abrieron el 22 de octubre de 2026 la TUM RoboGym. El centro ocupa más de 2.300 metros cuadrados en el LabCampus, junto al aeropuerto de Múnich. Según la universidad, unos 100 robots humanoides y de servicio aprenderán allí en 48 celdas de entrenamiento.

Ese mismo día, la empresa alemana presentó la cuarta generación de su humanoide, el 4NE1 Gen 4. NEURA asegura que pesa un 20 % menos que el modelo anterior. Viste una piel textil negra y está diseñado para fabricarse en serie.

Un gimnasio con 48 celdas

El centro es obra conjunta de NEURA y del Instituto de Robótica e Inteligencia Artificial de Múnich (MIRMI), de la TUM. Su meta es reunir datos de robots que manipulan objetos reales, algo que hoy escasea.

Un modelo como ChatGPT aprende de los textos de internet. En cambio, un robot que dobla una caja necesita datos sobre fuerzas, contactos y materiales. La TUM recuerda que esa información del mundo físico apenas existe todavía.

En las celdas, las máquinas practican tareas como plegar cajas, montar componentes o usar herramientas. Por ahora, el foco está en la industria y en la intralogística, es decir, el movimiento de materiales dentro de una fábrica o un almacén.

Todo lo registrado va a un almacén de datos en la nube. Con él, los investigadores entrenan modelos de IA física, la inteligencia artificial que controla máquinas capaces de actuar en el mundo real.

Empresas que enseñan su oficio

Según el comunicado de NEURA Robotics, las empresas colaboradoras entrenan allí sus procesos desde septiembre. Hay compañías de más de diez sectores. Entre ellos figuran el automóvil, la farmacia, la tecnología médica, el embalaje, la logística, la agricultura y los cuidados.

Los encargos son muy concretos: manipular cajas de cartón, llenar botellas o cargar y descargar piezas de madera. Cada empresa prueba qué robot le conviene antes de llevarlo a su planta. Puede elegir entre humanoides, robots móviles de asistencia como MiPA y brazos robóticos.

Para generar datos, el centro combina tres vías. La primera son los propios robots, cuyos sensores registran cada movimiento y su resultado. La segunda, las demostraciones humanas con trajes con sensores, captura de movimiento y teleoperación, que es manejar el robot a distancia.

La tercera vía es la simulación, en la que los entornos virtuales multiplican las situaciones reales. Después, lo aprendido se valida otra vez con robots de verdad.

David Reger, fundador y consejero delegado de NEURA, defiende el papel de la industria alemana. A su juicio, el saber acumulado por sus empresas durante generaciones es «una de nuestras mayores fortalezas en la era de la IA física».

Así es el 4NE1 Gen 4

El nuevo humanoide tiene un cuerpo más estrecho que su predecesor. Su cubierta de tejido, según NEURA, le da un aspecto más cercano para trabajar junto a personas. La empresa añade que ese material facilita personalizarlo.

Con unas manos más precisas, el robot estrena además lo que la compañía llama Smart Limbs: los reflejos van integrados en cada extremidad. Así, cada brazo o pierna puede reaccionar por su cuenta y el robot se mueve de forma más fluida.

El cerebro es Neuron AI, un modelo de percepción, lenguaje y acción creado por NEURA. Además de la visión, recibe datos de tacto, fuerza, sonido y del estado interno del robot. Según la empresa, eso le permite notar si un cierre ha encajado con su clic.

Inauguración de la TUM RoboGym y presentación del humanoide 4NE1 Gen 4. Vídeo: NEURA Robotics

Lo que aprende un robot se comparte con los demás a través de Neuraverse, la plataforma de software de la compañía. El 4NE1 Gen 4 ya funciona en los centros de NEURA. También se ha mostrado en la conferencia NVIDIA GTC de Berlín.

17 millones para tres años

Durante los tres primeros años, los dos socios invertirán unos 17 millones de euros, y NEURA aporta alrededor de 11 millones. La empresa pone robots, infraestructura, potencia de cálculo y personal, y la TUM aporta el espacio y la experiencia científica.

El presidente de la TUM, Thomas F. Hofmann, presentó el centro como algo «único en Alemania y en Europa». También habló de «una señal clara a favor de Alemania como base industrial en tiempos de incertidumbre geopolítica».

Para Achim Lilienthal, coordinador científico de la RoboGym, la colaboración con la industria es imprescindible. Según la nota de la universidad, es «la única forma de convertir de manera sistemática y rápida los prototipos de investigación en productos listos para el mercado».

Múnich es la primera sede de una red de gimnasios de NEURA. La compañía anuncia nuevos centros en Europa, Estados Unidos y China. En Alemania prepara otro con la universidad RWTH de Aquisgrán.

Reger ya había dicho que los robots asumirán gran parte del trabajo físico en un plazo de dos a cinco años. Esta vez resumió el lanzamiento con un lema: «Desarrollado, construido y entrenado en Alemania, para el mundo».

Sin peso, precio ni fecha

El comunicado de NEURA no da el peso del nuevo 4NE1 en kilos. Tampoco su altura, su autonomía, su carga máxima o su precio. La rebaja del 20 % es una cifra de la propia empresa, sin medición independiente publicada.

No hay fecha para la fabricación en serie, solo el anuncio de que se prepara. Otros fabricantes sí han publicado peso y carga, como Agility Robotics con su humanoide Digit 5 o la china NeoDraDynamics con su robot hidráulico gigante.

En su nota, la TUM habla de unos 100 robots «inicialmente», pero no detalla cuántas empresas ocupan ya las celdas ni con qué resultados. Tampoco se sabe aún cuánto tarda un robot en aprender una tarea nueva, que es justo la pregunta que el centro quiere responder.

La nota se ha publicado en la web de NEURA Robotics y en la de la Universidad Técnica de Múnich el 22 de octubre de 2026.

Crédito de la imagen: Andreas Heddergott / TUM.