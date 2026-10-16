China está enseñando en Shanghái un robot hidráulico que, según su fabricante, mide 4 metros, pesa 1,2 toneladas y carga 500 kilos con los dos brazos

En el estand de JD Industrial de la gran feria industrial de Shanghái hay un robot plateado de casi cuatro metros, según su fabricante, con los brazos abiertos y los tubos hidráulicos a la vista, rodeado de visitantes que levantan el móvil para fotografiarlo. Se llama Neo1 y lo fabrica NeodraDynamics, una empresa de Pekín fundada en 2024 por técnicos con formación en la Universidad Tsinghua.

Según la nota de prensa que la compañía difundió el 14 de octubre de 2026, Neo1 es un humanoide «de clase 4 metros» y 1,2 toneladas que mezcla hidráulica y electricidad y que carga 500 kilos entre los dos brazos. Son cifras del fabricante que ningún laboratorio independiente ha comprobado todavía.

Un gigante en la feria industrial de Shanghái

NeodraDynamics lo enseña junto a JD Industrial, la división de suministro industrial del grupo chino JD.com, en la China International Industry Fair (CIIF). La 26.ª edición se celebra del 12 al 16 de octubre en el National Exhibition and Convention Center de Shanghái, con más de 3.000 expositores previstos en 300.000 metros cuadrados, según sus organizadores.

No es su estreno. Neo1 ya se dejó ver en la World Robot Conference de Pekín, según el comunicado que la empresa difundió en septiembre.

La novedad de Shanghái es el socio. La empresa quiere apoyarse en «la madura cadena de suministro industrial» de JD Industrial y en su acceso a clientes finales, y escribe que «a través de la cooperación en la adaptación a escenarios y en aplicaciones piloto» podrá «impulsar de forma eficaz el despliegue a gran escala» de sus robots pesados.

Treinta y nueve articulaciones hidráulicas y dos eléctricas

Según la empresa, el robot tiene 41 grados de libertad activos. Un grado de libertad es cada eje en el que una articulación puede girar o desplazarse, y cuantos más tiene una máquina, más movimientos distintos puede hacer.

Según la nota, 39 de esas articulaciones funcionan con actuadores lineales hidráulicos digitales en miniatura de desarrollo propio, y solo las dos de giro de los antebrazos usan accionamiento eléctrico. Un actuador es la pieza que mueve la articulación, el equivalente a un músculo, y en este caso empuja gracias a un fluido a presión.

«Con un peso de solo 1 kg, un único actuador genera un empuje continuo del orden de toneladas», asegura la compañía. En un comunicado anterior, del 14 de septiembre, hablaba de un cilindro hidráulico digital de 1,1 kilos «que mueve una carga de 1.000 kg con una repetibilidad de 1 micrómetro».

La idea, según NeodraDynamics, es sumar «la alta densidad de potencia, la fuerte resistencia a los impactos y la adaptabilidad a entornos extremos» de su hidráulica digital con «la alta precisión» de los servomotores eléctricos.

500 kilos con los dos brazos, según el fabricante

La cifra más llamativa es la carga. La empresa afirma que Neo1 sostiene 500 kilos de forma coordinada entre los dos brazos, y en septiembre añadía una mano diestra de cinco dedos y un brazo de 7 grados de libertad.

Sobre la precisión, los dos comunicados no coinciden. El de octubre habla de una precisión de posicionamiento repetido de ±0,005 mm, es decir, 5 micras, y el de septiembre daba ±0,05 mm, 50 micras, en la punta de los dedos. La repetibilidad mide cuánto se desvía el robot cuando vuelve una y otra vez al mismo punto.

El peso de 1,2 toneladas aparece solo en el titular de la nota de octubre.

La hidráulica que Boston Dynamics dejó atrás

La apuesta va a contracorriente. En abril de 2024, Boston Dynamics retiró su Atlas hidráulico, el humanoide que se hizo famoso por dar saltos mortales, y lo sustituyó por una nueva plataforma eléctrica. «Diseñamos la versión eléctrica de Atlas para que fuera más fuerte, más diestra y más ágil», explicó la empresa estadounidense en su blog.

Montaje de despedida del Atlas hidráulico que Boston Dynamics publicó al retirarlo en abril de 2024. Vídeo: Boston Dynamics

NeodraDynamics usa ese caso como argumento. Su comunicado de septiembre se titulaba «Boston Dynamics renunció a la hidráulica. Un robot de 4 metros de China podría cambiar la conversación» y sostenía que «lo que la industria retiró fue un viejo paradigma de control, no la hidráulica en sí».

Según la compañía, los humanoides solo eléctricos sufren por «una densidad de potencia insuficiente, una capacidad de carga limitada, poca resistencia a los impactos y escasa tolerancia a los entornos hostiles», lo que deja a la mayoría «confinados a demostraciones de laboratorio y escenarios de servicio ligeros». Ese es el camino que sigue casi toda la industria, con previsiones como la de Elon Musk, que habla de más de 1.000 millones de humanoides en diez años.

Pensado para minas, puertos, centrales nucleares y el fondo del mar

La empresa habla de trabajos «4D», por las iniciales en inglés de peligrosos, sucios, difíciles y aburridos. En la nota cita el montaje de componentes pesados y la carga en puertos, el traslado de combustible nuclear con módulos hidráulicos resistentes a la radiación, el mantenimiento de equipos submarinos a presiones muy altas y la demolición y el desescombro en minas y zonas de catástrofe.

«Los robots no deberían limitarse a replicar las formas humanas, sino superar los límites físicos humanos para crear capacidades operativas sin precedentes», dijo Yang Tao en el comunicado. «Nuestra tecnología base híbrida hidráulica y eléctrica resuelve los problemas fundamentales de potencia y durabilidad de los robots, lo que permite que la inteligencia encarnada eche raíces de verdad en los escenarios industriales e impulse la modernización industrial».

La inteligencia encarnada es la inteligencia artificial que actúa en el mundo físico a través de un cuerpo, como el de un robot. En el comunicado de septiembre, Yang lo explicaba así: «La hidráulica digital y el accionamiento eléctrico son complementarios. Juntos permiten que un robot vaya por el aire, bajo tierra y a las profundidades del mar, que rompa los límites de fuerza y resistencia y que se libere de las limitaciones de la forma humana».

Lo que todavía no está demostrado

Ninguna de las cifras de Neo1 sale de una prueba independiente.

Las dos notas de la empresa tampoco dan las mismas cifras: 5 micras de repetibilidad en octubre frente a 50 en la punta de los dedos en septiembre, y 1 kilo por actuador frente a 1,1 kilos por cilindro. NeodraDynamics no ha publicado precio, fecha de venta, consumo ni velocidad, y la nota solo dice que durante la CIIF hace «demostraciones con la máquina real», sin detallar en qué consisten.

Las demostraciones de robots tampoco salen siempre bien, como mostró el vídeo de un humanoide que se estrelló a toda velocidad contra una pared.

La nota de NeodraDynamics se ha publicado en PR Newswire el 14 de octubre de 2026.

Crédito de la imagen: NeodraDynamics.