«Lo primero que dijimos fue ¡guau!»: Hera capta a 60 km la otra cara del asteroide Didymos, 4 años después del choque de la NASA

La sonda Hera, de la Agencia Espacial Europea (ESA), ha enviado su primera imagen cercana del sistema binario Didymos. La tomó a 60 kilómetros con su cámara monocroma Asteroid Framing Camera y la ESA la publicó el 5 de noviembre. En la foto se ve con claridad el asteroide Didymos, de 780 metros, mientras la sombra oculta casi toda su luna, Dimorphos, de 151 metros.

Contra esa luna se estrelló la nave DART de la NASA el 26 de septiembre de 2022, en una prueba para cambiar el curso de un asteroide. El choque acortó su órbita 33 minutos, con un margen de un minuto. Las imágenes detalladas de ambos cuerpos llegarán el 25 de noviembre.

Surcos y cráteres en Didymos

Patrick Michel, investigador principal de Hera, resumió así la reacción del equipo: «Lo primero que dijimos fue ¡guau!». Michel es director de investigación del CNRS en el Observatorio de la Costa Azul. La sonda ve la cara de Didymos opuesta a la que fotografió DART poco antes del impacto.

«Da la sensación de estar mirando un mundo completamente nuevo», añadió en la nota de la ESA.

Esta cara conserva la cresta central del ecuador que ya se conocía por el otro lado. El resto cambia mucho, según Michel. Hay numerosos bloques de roca, cráteres y lo que parecen patrones de surcos o crestas.

Material expulsado entre dos asteroides

Michael Kueppers, científico de la misión en la ESA, apunta a una posible causa de esas diferencias. Aproximadamente 1 kilómetro separa los dos cuerpos, y el equipo espera que mucho material expulsado por el impacto llegara hasta el asteroide mayor.

«Puede que algunas de estas características procedan de ese transporte de material», explica Kueppers. El plan ahora es observar mucho más ambos cuerpos y cartografiar todos los cambios que se detecten.

Por el momento, la ESA lo plantea como una posibilidad. Su nota no atribuye ningún rasgo concreto de la imagen a los restos llegados desde Dimorphos.

580 kilos a 6,1 km/s

DART pesaba 580 kilos y volaba a unos 6,1 kilómetros por segundo cuando impactó, cerca de 22.000 km/h. Dimorphos se convirtió así en el primer objeto del sistema solar con una órbita alterada de forma medible por el ser humano.

Antes del choque, la pequeña luna tardaba 11 horas y 55 minutos en dar una vuelta a Didymos. La NASA había fijado como éxito mínimo un cambio de 73 segundos. Su primera medición, de 32 minutos con un margen de 2, superó esa marca más de 25 veces.

Tanto Didymos como Dimorphos están libres de riesgo para la Tierra, aclara la ESA en sus preguntas frecuentes sobre la misión. En su acercamiento de 2022, la pareja pasó a 10 millones de kilómetros de nuestro planeta.

China también prepara una nave para colisionar contra un asteroide. El trabajo de Hera es otro, porque examinará el lugar de un impacto ya ocurrido.

A 196,8 millones de kilómetros

Hera despegó el 7 de octubre de 2024 y en marzo de 2025 pasó junto a Marte, que curvó su trayectoria. Ahora se encuentra a 196,8 millones de kilómetros de la Tierra, según la ESA.

El buen rendimiento de la propulsión permitió adelantar la llegada un mes, como explicó la agencia en octubre de 2025. Sylvain Lodiot, jefe de operaciones de misiones de defensa planetaria en la ESA, detalló que el nuevo plan frenaba la nave «más tarde y con más fuerza».

La sonda Hera cumple su primer año de viaje hacia Didymos. Vídeo: European Space Agency, ESA

Al ser pequeños y oscuros, los dos asteroides cuestan de localizar. La sonda debía buscarlos y mantenerlos centrados durante una aproximación de unas tres semanas.

En la nota, el responsable de la misión, Ian Carnelli, habló de «un momento enormemente emocionante para toda la familia de Hera».

Radar para mirar dentro de Dimorphos

La nave lleva dos CubeSats, satélites del tamaño de una caja de zapatos, llamados Juventas y Milani. Juventas transporta el radar más pequeño que ha volado al espacio, con cuatro antenas de 1,5 metros. Hará el primer sondeo del interior de un asteroide, hasta 100 metros de profundidad.

Milani volará entre 10 y 2 kilómetros de altura con un espectrómetro de imagen. Ese instrumento identifica los minerales de la superficie y de cada bloque de roca.

En principio, la propia Hera podrá acercarse a 200 metros de Dimorphos, con imágenes de 2 centímetros de resolución.

El objetivo final tiene que ver con la defensa planetaria. El impacto cinético consiste en empujar un asteroide golpeándolo con una nave. La ESA quiere convertirlo en una técnica bien conocida y repetible, por si algún día la Tierra se viera amenazada.

Cráter de DART, aún sin confirmar

Esta primera foto deja abierta la gran incógnita de la misión, porque la sombra tapa casi todo Dimorphos. En sus preguntas frecuentes de 2024, la ESA admitía no saber si el impacto dejó un cráter o remodeló el asteroide entero.

Ese documento señalaba además una incertidumbre residual del 10 % en las medidas de la órbita alterada. La masa de Dimorphos, su composición y su estructura solo pueden obtenerse visitándolo, según la agencia.

Con una única imagen monocroma tampoco se puede saber cómo se formaron esos rasgos. Las primeras respuestas dependerán de lo que enseñe la ESA el 25 de noviembre.

La nota con la imagen se ha publicado en la web de la ESA el 5 de noviembre de 2026.

Crédito de la imagen: ESA.