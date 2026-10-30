Muere un joven de 22 años tras ser apuñalado por otro de 19 a la salida de una discoteca en Plasencia (Extremadura)

Un joven de 22 años ha muerto esta madrugada tras ser apuñalado en la calle Talavera, confluyente con la calle Encarnación, en Plasencia (Cáceres), por un varón de 19 años. El fallecido recibió «dos o tres puñaladas», según fuentes policiales, al discutir con el agresor en pleno centro de la ciudad. La Policía Nacional ha detenido al sospechoso.

Los informes apuntan a que el hecho sucedió mientras bajaban la calle y no al salir de la discoteca ubicada muy cerca del lugar del crimen. Numerosos jóvenes se encontraban en los alrededores y algunos conocieron lo ocurrido al salir del local mencionado. Gracias a un vídeo grabado por un usuario, se sabe que la calle Talavera quedó empapada de sangre y también que la víctima pidió ayuda corriendo por dicha vía.

Según los agentes, el chico murió horas después del apuñalamiento en el centro sanitario: aproximadamente a las seis de la mañana. El presunto autor fue detenido en su inmueble de manera inmediata.

Las autoridades, por medio de la Policía Científica y Judicial, mantienen abierta la investigación con el fin de esclarecer los hechos, así como para conocer las circunstancias del asesinato. Por el momento, no hay una ampliación de datos del sujeto. Los agentes cuentan con un plazo de 72 horas para concluir la operación, aunque podría prorrogarse antes de poner al individuo a disposición judicial.

Otros sucesos en Extremadura

Hace un mes, se confirmó que el juez investigaría seis meses más el crimen en Hornachos (Badajoz) de Francisca Cárdenas, la mujer de 59 años que desapareció durante nueve años. Sus restos fueron encontrados en marzo de este año, debajo de una lavadora y en casa de sus vecinos.

Los dos acusados son hermanos: Julián y Manuel G.S. llevan en prisión desde hace ocho meses y vivían a escasos metros de la víctima, cuyos restos enterraron en el lavadero. La autopsia confirmó que pertenecían a Francisca, que fue asesinada a golpes.