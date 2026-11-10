Detenido un vendedor de lotería tras convertir su puesto en un narco kiosko en Alcorcón

Agentes de la Policía Nacional han detenido este domingo a un vendedor de cupones de sorteos de lotería que usaba el kiosco como punto de venta de drogas en Alcorcón (Madrid). En el interior encontraron casi 900 euros en efectivo junto a siete monodosis de droga, dispuestas para su distribución, según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Madrid. Este trabajador ha sido condenado por un delito contra la salud pública y receptación.

También, se encontraron varios efectos con su embalaje original, al parecer sustraídos, como tres balizas V16, dos juegos de sábanas, tres paquetes de crema solar, una cámara de fotos, una báscula de precisión, siete juegos de llaves, dos clonadores y un mando de garaje.

La intervención policial

El pasado 8 de octubre, mientras los agentes estaban desarrollando labores de prevención, observaron a un hombre que portaba unas grandes bolsas y se dirigía muy agitado hacia un quiosco de sorteos. El varón llegó allí y, tras una breve conversación con el trabajador, se llevó a cabo un intercambio.

El hombre introdujo en el local una de las bolsas que llevaba y el empleado, tras ver lo que había en el interior, le dio una bolsa que, rápidamente, el otro guardó entre sus pertenencias. Los agentes, al ver esta situación, acudieron al quiosco a entrevistar a los dos hombres y a realizar una inspección. Al llegar al local, el trabajador estaba escondiendo varios objetos de la bolsa debajo del mostrador.

Realizaron una inspección del quiosco, incautando lo mencionado anteriormente y sobre lo que ninguno de los dos hombres pudo aclarar de forma coherente su origen. Mientras los agentes estaban registrando el stand, el empleado intentó, de forma disimulada, esconder un monedero entre unos limones del establecimiento colindante.

Al darse cuenta uno de los policías, localizó dicha cartera que ocultaba en su interior siete monodosis de sustancias estupefacientes, aparentemente cocaína. También, entre las pertenencias del otro varón, fue incautada una dosis más de droga, similar a las halladas en el monedero y producto de ese intercambio inicial de mercancía.