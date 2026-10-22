Detenidas otras cuatro personas por el asesinato de una anciana en Burgos: ya son seis los implicados

La Policía Nacional detuvo este miércoles a cuatro nuevos individuos por el asesinato de una anciana de 83 años en Burgos, que apareció amordazada y maniatada en su hogar. El número de implicados asciende ya a seis. Durante el asalto ocurrido el pasado 13 de octubre en la calle Vitoria (Burgos), los presuntos autores robaron joyas, además de matar de forma violenta a la mujer.

Estos arrestos se suman a los de otros dos jóvenes de 16 y 17 años, detenidos cuatro días después del asesinato. Con esta intervención, las autoridades dieron por finalizadas las investigaciones del caso. Ahora, la Fiscalía de Guardia de Burgos sopesa el ingreso de los asaltantes en un centro de menores.

Por otro lado, el subdelegado del Gobierno en Burgos, Pedro de la Fuente, comentó que los individuos «suelen actuar en grupo para delinquir» y arremetió contra ellos, afirmando que «a cada uno hay que ponerle en su sitio». De entre los últimos arrestados se encuentran dos hombres de mediana edad con antecedentes policiales por robar con fuerza y violencia, estafar, cometer violencia de género o traficar con drogas. Las pesquisas apuntan a un atraco planificado, al que se sumó posteriormente un menor de 15 años que recibió las joyas para venderlas y obtener rédito económico.

La Policía ha investigado a cinco hombres por homicidio y robo con violencia en casa habitada, mientras que al sexto por receptación. Los autores cometieron, además, otros tipos de delito: planificación de la entrada en el inmueble, la cobertura y posterior recepción y venta de los objetos sustraídos para la obtención de beneficios económicos.

El cadáver lo encontró su cuidadora y la víctima se habría quedado sola en su vivienda después de comer con su hijo. La puerta no se forzó y las investigaciones demuestran que los homicidas conocían los hábitos de la anciana. Los arrestados pasaron a disposición judicial. La sentencia de los mayores de edad la dictaminará el Tribunal de Instancia competente y la de los menores la Sección de Menores de la Fiscalía Provincial de Burgos.