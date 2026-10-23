No estamos preparados: la AEMET avisa de la llegada de la borrasca Austen y las consecuencias van a ser devastadoras en estas comunidades

La borrasca Austen avanza por el Canal de la Mancha y está dejando a su paso un intenso temporal de viento en el sur de Gran Bretaña tras experimentar una ciclogénesis explosiva. Este fenómeno atmosférico de alto impacto también afectará a España, en menor medida que a la isla británica, con frentes de rachas de viento fuertes en el norte peninsular.

Fuerte influencia de Austen en el sur de Inglaterra

En las últimas horas, la borrasca Austen ha ganado protagonismo con rapidez después de sufrir una ciclogénesis explosiva. O lo que es lo mismo: una bajada de la presión de su núcleo de más de 24 hectopascales en un día. Este ciclón trae consigo un fuerte impacto en las islas anglosajonas durante el día de hoy, primordialmente con intensas rachas de viento y lluvias y fuerte oleaje.

Cómo afectará a España

Un frente frío derivado de la borrasca Austen entró en la tarde-noche del día de ayer por Galicia. Las precipitaciones dejaron acumulaciones de más de 26 milímetros en Mazaricos y La Coruña y han ido prosiguiendo su paso por el Cantábrico durante la madrugada y primeras horas de la mañana. Las lluvias se han alejado de Galicia, mientras que el viernes ha empezado con lluvias en Asturias, Cantabria y País Vasco, además del Pirineo.

Para la jornada de hoy se prevé que los chubascos persistan en las costas cantábricas y en Pirineos, si bien la mayor intensidad se registrará por la tarde al implantar un flujo de noroeste más lluvioso. Las previsiones ponen el foco en la costa vasca y norte de Navarra, además de chaparrones en el noreste de Cataluña a últimas horas de la jornada. Durante la madrugada del sábado, podrían aparecer en el norte balear.

Avisos naranjas por vientos extremos y fuertes olas

Lo más destacado que dejará Austen en nuestro país es el viento. Previo paso del frente por Galicia, los frentes del sur-suroeste ya dejaron rachas de 116 km/h en el municipio asturiano de Taramundi. Al atravesar el frente, el viento ha ido girando a oeste-noroeste. Este viernes se estima que el viento sea intenso, principalmente en la costa del Cantábrico, dejando rachas superiores a 80 km/h.

Para más inri, en las horas vespertinas el viento se centrará, sobre todo, en el valle del Ebro y el cierzo traerá rachas de más de 80 km/h en el prelitoral y litoral de Tarragona, con avisos amarillos activados. Las violentas rachas de viento dejarán olas que pueden rebasar los siete metros de altura en todo el litoral cantábrico y Galicia, con avisos naranjas en estas zonas en el día de hoy.

Los efectos de la borrasca Austen serán tenues y prácticamente sin influencia en España durante la jornada del sábado. El viento aflojará en el transcurso de la madrugada del sábado, así como las lluvias. Para el domingo, se espera la llegada de la borrasca Boelo, otra fuerte borrasca atlántica con el foco en el norte peninsular, pero con escasos efectos.