Fact checked

Este artículo de OkSalud ha sido verificado para garantizar la mayor precisión y veracidad posible: se incluyen, en su mayoría, estudios médicos, enlaces a medios acreditados en la temática y se menciona a instituciones académicas de investigación. Todo el contenido de OkSalud está revisado pero, si consideras que es dudoso, inexacto u obsoleto, puedes contactarnos para poder realizar las posibles modificaciones pertinentes.

Respirar es un acto automático al que apenas prestamos atención hasta que empieza a costar. Entonces, acciones tan sencillas como levantarse de la cama, ducharse, caminar unos metros o mantener una conversación pueden convertirse en un esfuerzo. Para muchas personas que han sufrido una enfermedad respiratoria, una intervención quirúrgica o un ingreso prolongado, recuperar la respiración significa mucho más que mejorar una función pulmonar: supone recuperar independencia y volver a desenvolverse en su vida cotidiana.

En ese proceso, la fisioterapia respiratoria desempeña un papel fundamental. A través de técnicas específicas y programas de ejercicio adaptados a cada paciente, los fisioterapeutas trabajan para mejorar la ventilación pulmonar, facilitar la eliminación de secreciones, entrenar la musculatura respiratoria y recuperar la tolerancia al esfuerzo. El objetivo no es únicamente que el paciente respire mejor, sino que pueda volver a hacer más cosas por sí mismo.

Una recuperación que va más allá de los pulmones

La fisioterapia respiratoria no está dirigida exclusivamente a personas con enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC). También puede formar parte del tratamiento de pacientes con bronquiectasias, enfermedades pulmonares intersticiales, alteraciones neuromusculares que dificultan la respiración o personas que han sufrido un deterioro importante de su capacidad física tras una hospitalización. En determinados casos, además, resulta útil durante la recuperación de una infección respiratoria grave o después de una estancia en cuidados intensivos.

El ingreso hospitalario y la inmovilización prolongada pueden dejar una huella que no siempre desaparece cuando se resuelve la enfermedad que provocó la hospitalización. La pérdida de fuerza, el desacondicionamiento físico, la fatiga y la dificultad para realizar esfuerzos pueden limitar durante semanas o meses la vida del paciente. Por eso, la recuperación no debe centrarse únicamente en tratar la lesión o la infección inicial, sino también en reconstruir progresivamente la capacidad para desenvolverse con normalidad.

En estos casos, el trabajo del fisioterapeuta combina la recuperación respiratoria con el entrenamiento muscular y funcional. No se trata de hacer ejercicios de respiración de forma aislada, sino de diseñar un programa individualizado que tenga en cuenta la enfermedad, la situación clínica, la capacidad física y las limitaciones de cada persona.

Entrenar la respiración para recuperar el movimiento

Los programas de rehabilitación respiratoria incluyen diferentes técnicas. Algunas se orientan a controlar el ritmo y la profundidad de la respiración, mejorar la coordinación entre inspiración y espiración o reducir la sensación de ahogo durante el esfuerzo. Otras facilitan la movilización y expulsión de secreciones bronquiales cuando el paciente tiene dificultades para eliminarlas por sí mismo.

También se trabaja la musculatura respiratoria y, especialmente, la fuerza de brazos y piernas. Este componente es importante porque una persona puede experimentar sensación de falta de aire no sólo por una alteración pulmonar, sino también porque sus músculos han perdido capacidad para realizar actividades que antes llevaba a cabo sin dificultad.

Por eso, caminar, pedalear en una bicicleta estática, levantarse y sentarse de una silla o realizar ejercicios de fuerza adaptados pueden formar parte de la rehabilitación. La intensidad aumenta de manera progresiva y bajo supervisión profesional, atendiendo a la respuesta del paciente y a sus condiciones médicas.

La Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR) contempla en sus criterios para las unidades especializadas un abordaje que integra entrenamiento aeróbico y de fuerza, ejercicios de musculatura respiratoria, técnicas de fisioterapia, educación sanitaria, apoyo nutricional y atención psicosocial. La rehabilitación no se limita, por tanto, a enseñar a respirar: busca recuperar la capacidad física y mejorar la calidad de vida desde una perspectiva integral.

Menos ahogo, más capacidad para desenvolverse

Uno de los síntomas que más condiciona la vida de las personas con enfermedades respiratorias es la disnea, es decir, la sensación de dificultad para respirar. Cuando aparece al caminar, vestirse o realizar las tareas domésticas, el paciente puede empezar a evitar cualquier actividad que le provoque cansancio. Ese comportamiento, aunque comprensible, puede alimentar un círculo de inactividad: cuanto menos se mueve, más pierde fuerza y resistencia y mayor esfuerzo le cuesta volver a moverse.

La rehabilitación respiratoria trata de romper esa dinámica. El entrenamiento progresivo permite mejorar la tolerancia al ejercicio, reducir la percepción de ahogo y facilitar que el paciente recupere actividades que había dejado de realizar. También puede contribuir a disminuir la ansiedad asociada a la sensación de falta de aire, al proporcionar herramientas para controlar la respiración y afrontar mejor los esfuerzos.

La evidencia científica respalda estos beneficios. La guía internacional GOLD para la EPOC señala que la rehabilitación pulmonar mejora la disnea, el estado de salud y la tolerancia al ejercicio. También recoge una reducción de las hospitalizaciones cuando el programa se inicia después de una agudización que ha requerido ingreso.