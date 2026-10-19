Lentillas de colores para Halloween: los expertos aclaran si son malas para la vista o es un mito

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Las lentillas de colores son un complemento perfecto para el disfraz de Halloween, pero diversos estudios recientes advierten de que pueden suponer un riesgo importante para la salud visual. Según los oftalmólogos, pueden provocar lesiones en la córnea y úlceras oculares, que pueden derivar en infecciones como la queratitis e incluso causar ceguera. De hecho, algunos casos han requerido trasplantes de córnea y otras intervenciones quirúrgicas para evitar que los afectados perdieran la visión o desarrollaran complicaciones oculares graves.

El oftalmólogo de la AAO Thomas Steinemann, advierte de que las consecuencias pueden ser permanentes. Aunque resulte tentador recurrir a las lentillas de colores en Halloween, «la gente no debe dejar que una noche de diversión arruine su visión por el resto de su vida».

El peligro de las lentillas de colores para Halloween

Damián Teillard, especialista en oftalmología, ha vuelto a alertar sobre los riesgos de estas lentes de contacto y ha compartido varias recomendaciones ante la proximidad de Halloween. Y es que elegirlas de forma inadecuada o utilizarlas incorrectamente puede tener consecuencias para «uno de los órganos más importantes de tu cuerpo», tal y como explica el doctor en uno de sus vídeos publicados en TikTok.

El doctor advierte de los riesgos que conlleva utilizar este tipo de lentes de contacto, caracterizadas por modificar el color o la apariencia de los ojos. «Una infección en el ojo por un mal uso de una lentilla puede ser una pesadilla», señala, haciendo hincapié en uno de los principales peligros de las lentillas cosméticas. Por otro lado, estas lentes suelen utilizarse en ocasiones puntuales, por lo que muchas personas no están familiarizadas con su manipulación. Esta falta de experiencia puede favorecer las infecciones por una higiene deficiente, así como provocar lesiones y abrasiones en la córnea. «Póntelas y quítatelas siempre con las manos limpias y no te duches ni te bañes con ellas», aconseja.

Asimismo, alerta sobre los riesgos de adquirir estas lentillas en cualquier página de Internet: «cómpralas en una óptica autorizada que trabaje con marcas fiables». De esta manera, es posible asegurarse de que el producto cumple con los requisitos sanitarios y resulta adecuado para su uso. Además, un profesional puede asesorarte sobre la colocación, la limpieza y el tiempo de uso.

«El problema, básicamente, está en la manipulación de estas lentes sin que haya habido un asesoramiento y una prescripción. Estás eliminando de la ecuación la participación del profesional, que es quien debe darte los consejos de uso para evitar complicaciones», advierte Gonzalo Carracedo, catedrático en la Facultad de Óptica y Optometría de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y portavoz del CGCOO.» Al no percibirlo como un dispositivo médico, muchos lo tratan como un simple artículo de maquillaje. Nadie sabe que debe limpiarlas, desinfectarlas o que no se deben guardar en un vaso con agua ni lavarlas con saliva», añade.

Problemas oculares

Muchas lentillas cosméticas pueden estar fabricadas con materiales de baja calidad o no adaptarse correctamente a la forma del ojo. Esto puede ocasionar pequeñas erosiones en la superficie ocular e incluso abrasiones que requieren atención médica. Asimismo, cuando se manipulan sin una higiene adecuada o se comparten con otras personas pueden favorecer la proliferación de bacterias, hongos y amebas. Como consecuencia, pueden aparecer infecciones como la queratitis, una inflamaciónde la córnea que, si no se trata a tiempo, puede provocar daños permanentes en la visión.

Los oftalmólogos también advierten de las úlceras corneales, que pueden aparecer como consecuencia de una infección o de la fricción continua de una lentilla que no se adapta correctamente al ojo. Estas lesiones pueden provocar dolor intenso y sensibilidad a la luz, además de dejar cicatrices en la córnea que, en los casos más graves, pueden afectar de forma irreversible a la visión.

Consejos prácticos

Los avances en los materiales y las tecnologías aplicadas a las lentillas de colores a la venta en ópticas y tiendas especializadas han permitido desarrollar productos que resultan más cómodas durante su uso. Actualmente, algunos fabricantes utilizan materiales que favorecen el paso del oxígeno, reducen la fricción y mantienen los pigmentos aislados de la superficie ocular. Sin embargo, elegir unas lentes adecuadas requiere tener en cuenta tanto sus características como las recomendaciones de un profesional de la salud visual.

Hidrogel : son lentes blandas que contienen agua y pueden resultar cómodas para determinados usos.

: son lentes blandas que contienen agua y pueden resultar cómodas para determinados usos. Hidrogel de silicona: permiten una mayor transmisión de oxígeno a la córnea.

Los expertos recomiendan que, a la hora de maquillarse, es preferible utilizar una base líquida en lugar de productos en polvo, ya que así se reduce el riesgo de que pequeñas partículas entren en contacto con los ojos o las lentillas. «Recomiendo primero poner las lentillas y luego maquillarse», señala Esther Amaro, presidenta del Colexio de Ópticos Optometristas. En cuanto al momento de retirarlas, insiste en la importancia de lavarse bien las manos antes de quitarse las lentes de contacto y, después, desmaquillarse.