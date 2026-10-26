El Gregorio Marañón participa en un ensayo con resultados favorables frente al cáncer colorrectal metastásico

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El Hospital General Universitario Gregorio Marañón de Madrid participa este lunes en un ensayo clínico internacional de fase I que revela efectos favorables en el tratamiento del cáncer colorrectal metastásico. Según los médicos, los resultados han sido «prometedores» después probarlo con 66 pacientes cuya enfermedad mencionada ha avanzado en sus cuerpos.

El centro público ha evaluado el uso de una molécula, con un anticuerpo específico, que no sólo frena el tumor, sino que tampoco aumenta las irremediables consecuencias de la quimioterapia.

El Cancer Center Clínica Universidad de Navarra (CCUN) ha sido el otro hospital español que ha formado parte del ensayo, publicado en la revista Annals of Oncology. Los resultados evidencian un incremento de la supervivencia de los pacientes, que pasaron de 10 a 14 meses tras las dos líneas previas de tratamiento. Esta reacción positiva podría suponer la posibilidad futura de un mayor porcentaje de beneficiarios que sufran de dicha patología.

En una nota de prensa, la oncóloga médica del Área de Cáncer Gastrointestinal del CCUN, Ana Landa, informa que «estos tratamientos permiten dirigir mejor la quimioterapia al tumor» y explica que «así facilitan administrar una dosis mayor, que no sería tolerable si se administrara de la misma manera que una quimioterapia convencional».

Cambio a las fases II y III

Tras la finalización con éxito de la primera fase, la investigación ha entrado ahora en las fases II y III para probar su eficacia y su actividad antitumoral del fármaco, con un mayor número de participantes. Esta transición se realiza con el objetivo de comprobar si este nuevo mecanismo puede transformar la práctica clínica habitual del cáncer colorrectal avanzado.

El fomento de alternativas terapéuticas para esta enfermedad se debe a su frecuencia: es el tumor más habitual en España. Según datos de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), se han diagnosticado 44.000 nuevos casos aproximadamente en 2026. Dentro de la cifra mencionada, un gran porcentaje desarrolla metástasis desde el comienzo o ya avanzada la enfermedad. La investigación oncológica se convierte, por ende, en una necesidad estratégica.