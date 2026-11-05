Atender las necesidades de tratamiento de la caries en España supondría un coste de más de 2.500 millones de euros

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La caries dental no solo constituye uno de los principales problemas de salud bucodental, sino que también representa una importante carga económica para la sociedad. Según el estudio Análisis de los costes de restauración derivados de la caries dental en España, elaborado por el Consejo General de Dentistas y la Fundación Dental Española (FDE), el coste estimado de atender las necesidades de tratamientos restauradores pendientes por caries en España asciende a 2.561,3 millones de euros, lo que equivale a una media de 64,46 euros por habitante de entre 12 y 74 años.

El estudio toma como base los datos epidemiológicos de la Encuesta de Salud Oral en España 2025 y utiliza como referencia la población española estimada para 2026. A partir de esta información, se ha desarrollado un modelo que permite calcular las necesidades de tratamiento restaurador en los diferentes grupos de edad, incorporando también variables socioeconómicas y costes de referencia de las intervenciones odontológicas.

El análisis, realizado sobre una población de referencia de 39,7 millones de personas, contempla los tratamientos necesarios para restaurar las piezas dentales afectadas por caries, como obturaciones, endodoncias, coronas y extracciones. Se trata de una estimación económica de las necesidades asistenciales existentes, no de un gasto sanitario ya realizado ni de una previsión presupuestaria anual.

Para el presidente del Consejo General de Dentistas, el Dr. Óscar Castro Reino, estos resultados evidencian la necesidad de situar la salud bucodental entre las prioridades de las políticas sanitarias. “Estamos hablando de más de 2.500 millones de euros en necesidades de tratamiento de una enfermedad que, en gran medida, se puede prevenir. Estas cifras deberían hacernos reflexionar sobre la importancia de invertir en prevención y de garantizar que todos los ciudadanos puedan acceder a una atención odontológica adecuada, independientemente de su situación económica”, señala.

La importancia de reforzar el Plan de Salud Bucodental

En este contexto, el Consejo General de Dentistas considera fundamental seguir avanzando en la ampliación del Plan de Salud Bucodental del Sistema Nacional de Salud, con una financiación suficiente y sostenida que permita mejorar la cobertura asistencial, especialmente entre los colectivos más vulnerables.

A este respecto, el Consejo General de Dentistas recuerda que todavía existen importantes necesidades de atención odontológica que no están cubiertas por el sistema público. Por ello, insiste en que el Plan debe continuar avanzando, acompañado de los recursos humanos y materiales necesarios para garantizar que las prestaciones lleguen efectivamente a los pacientes.

“No podemos seguir abordando la salud bucodental únicamente cuando aparece la enfermedad. Es necesario avanzar hacia un modelo sanitario que conceda mayor protagonismo a la prevención, al diagnóstico precoz y a la atención continuada. Invertir en salud oral es invertir en salud general y en calidad de vida, además de contribuir a reducir la necesidad de tratamientos más complejos en el futuro”, afirma el Dr. Castro.

La prevención, la herramienta más eficaz frente a la caries

La caries es una enfermedad multifactorial, relacionada con la presencia de biofilm dental, el consumo frecuente de azúcares y otros factores individuales. Su progresión puede provocar dolor, infecciones, destrucción de los tejidos dentarios y, en los casos más avanzados, la pérdida de dientes.

Sin embargo, buena parte de sus consecuencias pueden evitarse mediante unos hábitos adecuados de higiene oral, una alimentación saludable, el uso de dentífricos fluorados y las visitas periódicas al dentista. Estas revisiones permiten identificar las lesiones de caries en sus fases iniciales, cuando todavía es posible aplicar medidas preventivas o tratamientos mínimamente invasivos, evitando que evolucionen hacia situaciones que requieran intervenciones más complejas y costosas.

El Consejo General de Dentistas recuerda, además, que la frecuencia de las revisiones debe adaptarse a las necesidades y al riesgo individual de cada paciente, siguiendo las indicaciones de su dentista.

“La mejor forma de combatir la caries es evitar que aparezca. Y cuando ya se ha desarrollado, detectarla cuanto antes. Una revisión a tiempo puede evitar una endodoncia, una extracción o una rehabilitación posterior. Por eso, debemos conseguir que acudir al dentista de manera preventiva sea un hábito habitual entre la población y no una decisión que se tome únicamente cuando aparece el dolor”, concluye el presidente del Consejo General de Dentistas.

En definitiva, el Consejo General de Dentistas de España y la Fundación Dental Española quieren reiterar su compromiso con la promoción de la salud bucodental y defender que la prevención, la educación sanitaria y la mejora del acceso a la atención odontológica deben constituir los pilares de las políticas públicas para reducir la carga sanitaria, social y económica de las enfermedades orales en particular y de la salud sistémica en general.