La reflexión de Fulton Sheen sobre la felicidad que parece escrita para el siglo XXI: «No es el placer lo que hace feliz al hombre, sino el amor»

El arzobispo norteamericano Fulton Sheen se convirtió en las décadas centrales del siglo XX en una figura mediática insólita. Desde sus programas de radio y platós de televisión en la época dorada de la emisión en directo, lograba congregar a millones de espectadores frente a una pizarra y una tiza. Su secreto no residía en el efectismo del discurso ni en la teatralidad de su vestimenta, sino en una capacidad milimétrica para diseccionar la anatomía del alma moderna. Entre sus múltiples reflexiones, hay una frase que resuena con una vigencia casi incómoda: «No es el placer lo que hace feliz al hombre, sino el amor».

Su frase en la actualidad

Leída hoy, la afirmación puede sonar a lugar común o a consigna piadosa de manual. Sin embargo, cuando se rasca la superficie del pensamiento de Sheen, se descubre un diagnóstico psicológico de una agudeza extraordinaria, pensado precisamente para una sociedad que ha confundido la intensidad de los estímulos con la plenitud personal.

La trampa del placer como fin en sí mismo

Sheen jamás despreció el placer. Como filósofo de formación tomista, entendía de sobra que la satisfacción sensible cumple una función biológica y vital bien definida. El problema, advertía con insistencia, surge cuando el placer deja de ser el síntoma natural de una acción lograda para convertirse en la meta única de la existencia.

El placer tiene una dinámica interna tramposa: la saciedad rápida y la tolerancia progresiva. Todo estímulo puramente sensorial tiene fecha de caducidad inmediata. La primera cucharada de un postre, la compra de un dispositivo recién lanzado o el subidón de dopamina de una notificación digital provocan un pico de satisfacción fugaz. A la tercera repetición, la experiencia pierde impacto; a la décima, exige una dosis mayor para generar la misma sensación.

Esta espiral conduce a lo que Sheen describía como el aburrimiento existencial. Una cultura obsesionada con maximizar el disfrute constante acaba inevitablemente exhausta, hiperestimulada y profundamente insatisfecha.

La búsqueda compulsiva del goce individual no aplaca la vacuidad interior; la acentúa, porque convierte al sujeto en un consumidor insaciable de experiencias que no dejan poso.

El amor como movimiento de salida

La propuesta de Fulton Sheen para romper ese bucle se fundamenta en distinguir la naturaleza del placer de la naturaleza del amor. Mientras que el placer es un movimiento hacia dentro, un intento de apropiación donde el individuo consume un objeto o a otra persona para satisfacer su propia necesidad, el amor es un movimiento hacia fuera.

Amar implica salir del propio ego para buscar el bien del otro, asumiendo el riesgo de la entrega, el compromiso y la vulnerabilidad. El placer busca poseer; el amor prefiere donar. El placer exige respuestas inmediatas; el amor sabe habitar la espera y cultivar la paciencia.

A diferencia de la gratificación sensorial, el amor verdadero genera una forma de dicha que no depende del flujo de estímulos externos. No se agota con el uso ni exige aumentos de dosis para sostenerse. La paradoja que señalaba el arzobispo estadounidense es que la felicidad duradera entra por la puerta trasera: no aparece cuando se la persigue como un objetivo egoísta, sino como la consecuencia indirecta de haberse entregado a algo o a alguien por encima de uno mismo.

La anestesia digital y el miedo al compromiso

Al analizar la dinámica social de nuestros días, la intuición de Sheen resulta deslumbrante. Vivimos sumergidos en una economía diseñada para empaquetar y vender microdosis de placer instantáneo. Algoritmos de recomendación, consumo a la carta y relaciones interpersonales gestionadas a través de interfaces donde se puede descartar a un ser humano con un simple gesto de dedo.

Esta arquitectura tecnológica fomenta un perfil humano reacio al sacrificio y a los vínculos a largo plazo. Nos hemos vuelto expertos en la gratificación inmediata, pero analfabetos en la paciencia que requiere la construcción de afectos sólidos.

Queremos los frutos del amor, la compañía, la lealtad, la seguridad emocional, sin pagar el peaje que exige: renunciar a parte de nuestra autonomía personal.

La consecuencia directa de esta fricción es una epidemia soterrada de soledad. Rodeados de más opciones de entretenimiento que ninguna otra generación en la historia, el nivel de desconexión profunda entre personas escala sin freno.

Reivindicar la renuncia fructífera

Para Fulton Sheen, el amor verdadero siempre lleva implícita una dimensión de renuncia. No hay entrega sincera que no implique decir no a otras posibilidades o postergar los impulsos del momento en favor de un proyecto compartido.

En un entorno cultural que glorifica la realización personal entendida como ausencia de límites, la idea del sacrificio produce rechazo automático. Se interpreta como una pérdida de libertad o una restricción indeseable. Sin embargo, la experiencia cotidiana demuestra lo contrario: quien no es capaz de renunciar a nada termina siendo esclavo de sus propios apetitos del momento, incapaz de sostener una dirección en la vida.