La reflexión de Blaise Pascal sobre el vacío interior que ningún filósofo moderno ha explicado mejor: «En el corazón del hombre hay un vacío con forma de Dios que solo Dios puede llenar»

Pocos pensadores han calado tan hondo en la psicología de la insatisfacción humana como Blaise Pascal. El sabio francés del siglo XVII, que maravilló a la Europa de su época como un prodigio de la geometría y la física antes de volcar su inteligencia en la experiencia mística, dejó escrita en sus Pensamientos una observación desgarradora sobre la condición humana. A menudo resumida de forma popular con la célebre fórmula «En el corazón del hombre hay un vacío con forma de Dios que solo Dios puede llenar», esta idea aborda un abismo existencial que la filosofía posterior, desde la Ilustración hasta el existencialismo del siglo XX, apenas ha conseguido maquillar.

Atravesar un abismo

En el texto original de fragmentos como el numero 148 de la edición Brunschvicg, Pascal no empleaba exactamente esa metáfora geométrica exacta del «molde», pero describía con precisión quirúrgica el mismo fenómeno: un abismo infinito que el ser humano trata desesperadamente de colmar con objetos finitos, cayendo una y otra vez en una frustración invencible.

El diagnóstico pascaliano: la miseria y la grandeza de la criatura

Para comprender el calado de la intuición de Pascal hay que situarse en su antropología de las tensiones. El filósofo de Clermont-Ferrand no contemplaba al ser humano como una máquina razonante perfecta ni como un mero animal evolucionado. Lo definía como una paradoja viviente: «un cañaveral, pero un cañaveral pensante».

Somos criaturas infinitamente miserables por nuestra vulnerabilidad, nuestra brevedad y nuestra inclinación al error, pero al mismo tiempo infinitamente grandiosas por el hecho mismo de sabernos frágiles.

De esta contradicción intrínseca brota una inquietud constante. Experimentamos el deseo irrefrenable de una dicha perfecta, duradera y plena, pero tropezamos a cada paso con la brevedad de los placeres terrestres. Para Pascal, esta sed insaciable de infinito no es una avería del sistema ni un fallo biológico; constituye la prueba indiscutible de que fuimos diseñados para algo que trasciende las fronteras de lo material.

El concepto del «divertissement» o la huida hacia adelante

Ante la presencia incómoda de ese vacío interior, la reacción más común del ser humano no es la contemplación ni la búsqueda espiritual sincera, sino el desenfreno de la distracción. Pascal denominó a este mecanismo de defensa psicofisiológico divertissement (divertimento o entretenimiento).

El hombre busca afanosamente el ruido, el juego, los negocios, los honores o las pasiones violentas no por el valor real de esas actividades en sí mismas, sino para evitar quedarse a solas consigo mismo en una habitación silenciosa.

En uno de sus pasajes más citados, Pascal afirma que todas las desgracias del ser humano provienen de una sola cosa: la incapacidad de quedarse tranquilo en una estancia sin hacer nada. El movimiento perpetuo, la agenda llena y el ajetreo social actúan como un anestésico eficaz para no sentir el vértigo de la propia finitud y la ausencia de sentido.

La hiperconexión

Si miramos a nuestro alrededor, la vigencia del diagnóstico resulta sobrecogedora. Cambia la tecnología, pero el impulso permanece idéntico. La hiperconexión digital, las pantallas infinitas y el consumo acelerado funcionan hoy como la versión hipertrofiada de los juegos de naipes y las cacerías reales que analizaba el filósofo francés en la corte de Luis XIV.

La insuficiencia de las respuestas filosóficas modernas

El pensamiento moderno posterior a Pascal ha intentado ofrecer múltiples sustitutos para rellenar la hendidura del alma. El racionalismo prometió la salvación por el conocimiento; el positivismo confió a la ciencia el monopolio de la felicidad; el romanticismo divinizó el arte y el afecto humano; y las ideologías políticas del siglo XX prometieron utopías sociológicas que pretendían instaurar el paraíso en la tierra.

Sin embargo, cada uno de estos intentos ha dejado tras de sí un rastro de desencanto. La filosofía existencialista de Jean-Paul Sartre o Albert Camus reconoció abiertamente la existencia de ese vacío interior, pero llegó a la conclusión desoladora de que la vida es un absurdo insuperable y el hombre una «pasión inútil».

La grandeza de Pascal

Donde los existencialistas vieron un agujero negro sin fondo ni salida, Pascal vislumbró una huella dactilar divina: una ausencia que clama por una Presencia.

Lo que diferencia a Pascal de otros pensadores no es únicamente su capacidad para diseccionar el dolor de la existencia, sino su propuesta de solución. Para el matemático convertido en apologista, la razón es una herramienta soberbia para comprender el mundo físico, pero resulta insuficiente para dar el salto definitivo hacia el sentido.

«El corazón tiene sus razones que la razón no conoce», dejó escrito con la lucidez de quien ha experimentado tanto la belleza de un teorema matemático como el fuego de la noche de la conversión.

El legado

La vigencia de su pensamiento radica en su extraordinaria honestidad. Pascal no busca consolar con tópicos piadosos ni eludir la crudeza de la condición humana. Nos pone frente al espejo de nuestras contradicciones para señalar que el hambre espiritual no se sacia con sucedáneos, y que reconocer la propia vacuidad es, en realidad, el primer paso hacia la plenitud.