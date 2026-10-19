El sanchismo sin “Frente ampliado”; sin vivienda, sin Mínguez y con “buitres”

Esta semana ha proporcionado información destacada para la “coalición progresista”, sanchista y gubernamental. Y no precisamente para que ella, hasta ahora Sumar, pueda “tirar cohetes”.

Por un lado, el PSOE ha recibido un destacado contratiempo para sus expectativas electorales, con la dimisión de todas sus responsabilidades políticas por parte de la portavoz de la Ejecutiva Federal de Ferraz, Montse Mínguez.

Las circunstancias concretas de esa decisión son conocidas, y les suponen además un serio correctivo en un tema destacado de su programa electoral, como es la vivienda. El otro contratiempo se ha situado en su socio de coalición, el Frente Amplio.

Que no ha podido “ampliar” su Frente, incorporando a él a Podemos como era deseado. Muy en especial por su candidata Ada Colau, entre otros dirigentes. Que incluso había llegado a renunciar a su cargo y a la misma denominación “Frentista”, si ello era necesario para llegar a un acuerdo electoral con la formación morada.

Ambas cuestiones no son precisamente “menores”, y son un lastre político significativo para la coalición. El caso de la portavoz socialista federal ha puesto de manifiesto una vez más que al PSOE se le puede aplicar la máxima de “dime de qué presumes y te diré de qué careces”.

Es así desde sus famosos “100 años de honradez”, con los que en 1982 conmemoraron con ese lema su primer centenario de existencia, en la campaña de las elecciones generales. No es cuestión ahora de pasar revista a esa presunta y continuada “honradez socialista”, en sus 29 años de gobierno con el vigente régimen constitucional.

Ni por supuesto con los vividos durante la II República, destacando en ellos el sangriento golpe de Estado revolucionario que promovieron en octubre de 1934. Contra el legítimo gobierno de la República por ser de “derechas”.

En la actualidad, y desde su inexistente superioridad ética y moral, se permite descalificar a la oposición y a cuantos se oponen a su política “progresista”, acusándoles de ser reaccionarios ultraderechistas.

El caso de la vivienda ha sido uno destacado entre ellos, y fue elegido por Ferraz para opacar lo de Ceuta, tras el desahucio de Maricarmen. Lo cierto es que Montse Mínguez ha tapado a Maricarmen, pero no precisamente por la ejemplaridad socialista con la gestión de la vivienda.

Mínguez abandona la política al hacerse público que su pareja gestiona gran cantidad de inmuebles y viviendas, cual un auténtico fondo “buitre”. En los cuales los desahucios a inquilinos suyos no están precisamente ausentes.

Al caso de la portavoz federal, pueden añadirse no pocas informaciones en esa misma línea, relativas a destacados referentes del sanchismo socialista. En los que la ejemplaridad predicada al respecto también brilla por su ausencia.

En el caso Mínguez, confluye la gestión de la vivienda con una destacada referente del actual PSOE, que ha dinamitado el discurso sanchista con el considerado como principal problema de los españoles en la actualidad.

Con Ceuta en la recámara, pero plenamente vigente en el actual escenario político nacional y comunitario, Sánchez ha perdido una de las mayores bazas que pensaba jugar para el 29 N.

Olvidando además, (por supuesto), que cuando Sánchez accedió a la Moncloa, la vivienda sólo era considerada como un problema destacado por el 2,1% de los españoles.

Y que ahora es el principal para más del 42%. “Pocos conejos le quedan ya en la chistera” para intentar un vuelco electoral en los 40 días que restan para ejercer el derecho al voto.

Por lo que su última baza parece ser que puedan votar los miles de nietos nacionalizados por la hermana del ministro Puente. Confiando en que Conde Pumpido desautorice al Tribunal Supremo.

En cuanto al “Frente no ampliado” con Podemos, el socio de la coalición sanchista limita sus posibilidades de crecimiento en sus candidaturas para el Congreso, lo que a su vez hace muy difícil mantenerse en la Moncloa a su actual inquilino.

Quien de momento está volcado en intentar arrebatarle la mayoría del PP en el Senado, mediante candidaturas conjuntas del PSOE con el Frente “así ampliado”.

Y convertido en un genuino Frente Popular. Para disponer de una retaguardia parlamentaria desde la que intentar ejercer la oposición, apoyado por la revuelta en la calle. Como en Francia e Italia, por ejemplo.