29-N: Recuerdo permanente de ocho largos años

El pueblo español ha demostrado tener una enorme capacidad para el olvido. La izquierda, además, es imbatible cuando se trata de borrar la huella de sus fechorías en el poder, como ha venido demostrando el sanchismo día tras día, mes tras mes, año tras año.

El 29 de noviembre próximo, obligado por las circunstancias, Pedro Sánchez ha convocado a los españoles para que decidan si continúa al frente del poder ejecutivo de la nación o si, por contra, quieren que haga guardia ante las puertas del averno. Bastaría un somero recordatorio de lo más señero perpetrado durante ocho años por el Gobierno Sánchez para que el pueblo soberano pueda optar, medianamente consciente e informado de lo que se juega a finales de noviembre, a los efectos de que la decisión se lleve a cabo sin excesivas dudas.

Verbigracia.

Sánchez, con 82 diputados , alcanzó el poder mediante una moción de censura jurando que sería implacable con la corrupción. La moción fue defendida por José Luis Ábalos, hoy preso por corrupción.

, alcanzó el poder mediante una jurando que sería implacable con la corrupción. La moción fue defendida por José Luis Ábalos, hoy preso por corrupción. Desde el minuto 1, nada más pisar Moncloa, Sánchez y su familia comenzaron a abusar del poder , utilizando bienes públicos para su entretenimiento privado. Ejemplo: utilizar helicópteros y aviones para ir a conciertos y saraos familiares.

, utilizando bienes públicos para su entretenimiento privado. Ejemplo: utilizar helicópteros y aviones para ir a conciertos y saraos familiares. Sánchez juró que jamás pactaría con comunistas agresivos y populistas . Elevó a Pablo Iglesias a categoría de vicepresidente primero y a sus cuates a ministerios con mucho presupuesto.

. Elevó a Pablo Iglesias a categoría de vicepresidente primero y a sus cuates a ministerios con mucho presupuesto. Juró por sus muertos que traería a Puigdemont para ser juzgado . A cambio, indultó a los golpistas catalanes y les amnistió, incluido al propio líder secesionista.

. A cambio, indultó a los golpistas catalanes y les amnistió, incluido al propio líder secesionista. Juró que acabaría con la pobreza infantil. Hoy, España lidera el ranking europeo de pobreza entre los menores.

Juró que cumpliría la Constitución. Lleva tres ejercicios sin presupuestos , abusando de los decretos y torciendo la ley allá donde no puede hacer su santa voluntad.

, abusando de los decretos y torciendo la ley allá donde no puede hacer su santa voluntad. Dice que España es un cohete económico; la realidad es que hay más de cuatro millones de familias en el umbral de la pobreza o directamente pobres .

. Dice gobernar para la mayoría social. La realidad es que la subida de impuestos ha sido especialmente brutal para las clases medias y bajas.

Dice que será el campeón mundial en el asunto de la vivienda. Lo cierto es que en ocho años no ha construido ni una.

Lo más grave: lleva años sometido y genuflexo ante el rey de Marruecos y ha permitido que un sátrapa viole la soberanía española en Ceuta . Y todo parece indicar que está dispuesto a entregarla sin más. ¿Oculta su detritus y el de su mujer?

y ha permitido que un sátrapa . Y todo parece indicar que está dispuesto a entregarla sin más. ¿Oculta su detritus y el de su mujer? Durante ocho años ha despreciado a la oposición y se comporta como un pequeño dictador.

y se comporta como un pequeño dictador. Ha colonizado en su provecho personal y en el de sus amigos íntimos las principales instituciones del Estado, incluidas las económicas.

Sánchez, desde el poder del Estado, constituyó un grupo de delincuentes dispuestos a poner en sordina (física y profesional) a jueces, fiscales, policías de élite… ¿Propósito? Hacer desaparecer la corrupción de su familia.

Finalmente, en cualquier país serio del mundo, por sólo uno de los hechos denunciados aquí, hace muchos meses que estaría procesado y fuera del poder.

¡Ustedes deciden!