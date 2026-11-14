Colas kilométricas en Mercadona por el ambientador de lujo que parece de Zara Home y cuesta sólo 3,50 euros: aroma a peonía

Los ambientadores para el hogar han dejado de ser un producto puramente funcional y de alguna manera se han convertido en una forma sencilla de cambiar el ambiente de una habitación. Las fragancias florales, amaderadas o con notas más cálidas ocupan cada vez más espacio en supermercados y tiendas de decoración y en este contexto Mercadona tiene un sprays que resulta de lo más llamativo para sus «Jefes» y que ya se agota. Y no es sólo por su aroma, sino también por su precio.

Se trata del Ambientador spray hogar Peonía Bosque Verde, y que Mercadona nos presenta en una botella de 450 mililitros que cuesta 3,50 euros. Su estética recuerda a productos de perfumería para el hogar de firmas como Zara Home y la fragancia combina, según aparece en su etiqueta, notas de pera, peonía y musk. Una mezcla floral y ligeramente afrutada pensada para perfumar estancias sin tener que recurrir a un difusor más caro.

Colas kilométricas en Mercadona por el ambientador de lujo que parece de Zara Home

El precio es uno de los principales argumentos de este ambientador. Mercadona comercializa la botella de 450 mililitros por 3,50 euros, lo que equivale a 7,78 euros por litro. Dentro de la gama Bosque Verde existen sprays más económicos, pero este formato se presenta como una opción más cuidada por el envase y la fragancia y perfecto además para ambientar durante la temporada de otoño.

La botella transparente lleva una pistola pulverizadora, un sistema cómodo para aplicar el producto directamente en las habitaciones. No necesita aparatos adicionales ni recambios para funcionar. Basta con desbloquear el pulverizador y utilizarlo siguiendo las instrucciones indicadas por el fabricante. La presentación contribuye además a esa apariencia más sofisticada. El diseño es blanco, limpio y muy sencillo, con la palabra «Peonía» como protagonista de la etiqueta. Una imagen que se aleja de los ambientadores tradicionales con colores intensos y que puede recordar a las líneas de fragancias domésticas que se encuentran en tiendas especializadas en decoración.

La propia etiqueta permite conocer las principales notas olfativas del ambientador. Aparecen pera, peonía y musk. La pera aporta un matiz afrutado, mientras que la peonía ocupa el centro de la composición con un carácter floral. El musk, utilizado habitualmente como nota de fondo en perfumería, completa el conjunto con un aroma más suave y envolvente.

Esta combinación explica en buena medida las comparaciones con algunos perfumes para el hogar de Zara Home. No se trata de afirmar que ambos productos tengan una fórmula idéntica ni que Mercadona venda una copia de una referencia concreta. La semejanza está en el tipo de propuesta: una fragancia floral, presentada con una estética minimalista y destinada a perfumar la casa con un aroma que busca resultar elegante. Y en redes se habla que este spray puede alinearse en el universo olfativo de Rosé et Pivoine de Zara Home. Sin embargo, la diferencia más evidente está en el precio, ya que el producto de Bosque Verde se mantiene en 3,50 euros y ofrece 450 mililitros.

Cómo utilizar el ambientador de Peonía de Mercadona

El formato con pistola permite controlar mejor dónde se pulveriza y cuánta cantidad se utiliza. Puede aplicarse en diferentes estancias de la vivienda siempre siguiendo las indicaciones y precauciones del envase. Como ocurre con cualquier ambientador en spray, conviene evitar un uso excesivo y no dirigirlo directamente hacia personas, animales, alimentos o superficies delicadas.

Su tamaño permite utilizarlo durante bastante tiempo con pulverizaciones moderadas. Frente a otros sistemas que desprenden aroma de forma continua, el spray tiene la ventaja de que únicamente se utiliza cuando se considera necesario. Esto facilita intensificar el perfume antes de recibir visitas, después de ventilar o cuando se quiere cambiar rápidamente el olor de una habitación. Mercadona dispone además de otros formatos y fragancias dentro de Bosque Verde, desde aerosoles tradicionales hasta velas o ambientadores de varillas. El de peonía destaca precisamente porque combina una capacidad de 450 mililitros con un precio que sigue por debajo de los cuatro euros.

Por qué se compara con los ambientadores de Zara Home

La comparación tiene mucho que ver con una tendencia cada vez más visible en productos para el hogar. El consumidor busca que un ambientador no sólo huela bien, sino que tenga una presentación atractiva y fragancias que recuerden más a la perfumería que a los antiguos sprays domésticos. En este caso, la peonía es una de las notas que más contribuyen a esa sensación. Es habitual encontrarla en perfumes nicho y también en colecciones de aroma para casa. Mercadona la combina con pera y musk en una fórmula que apuesta por un perfil floral y limpio.

Por último, recordar que el Ambientador spray hogar Peonía Bosque Verde se encuentra actualmente a 3,50 euros en formato de 450 mililitros. Quienes quieran probarlo deben tener en cuenta que la disponibilidad puede variar según la tienda y el momento de compra, como ocurre con el resto del surtido de la cadena aunque por el momento parece que hay stock. Eso no quiere decir que dado que todo el mundo está hablando de él, es posible que en breve se agote en muchas de las tiendas de Mercadona.

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