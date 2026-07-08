Ya está en el espacio Posidònia, el primer satélite balear que vigilará el cambio climático en las islas

Posidònia, el primer satélite balear, ya está en órbita. El ingenio, desarrollado por la empresa Open Cosmos y cofinanciado por el Govern con fondos europeos, aportará datos estratégicos sobre gestión del territorio, respuesta ante emergencias y seguimiento del cambio climático.

El despegue se produjo con éxito a las 09:10 horas (hora española) de este 7 de julio, a bordo del cohete Falcon 9 de SpaceX. El lanzamiento, integrado en la misión Transporter-17, partió de la Base de la Fuerza Espacial de Vandenberg, en California.

En el mismo vuelo se puso en órbita otro satélite de la compañía, el griego Hyperion GR-1. Con Posidònia, las Islas se sitúan por primera vez en el mapa de la tecnología espacial.

Un doble avance estratégico

El proyecto supone un doble salto. Por un lado, coloca al archipiélago en la vanguardia del sector aeroespacial; por otro, lo integra en una infraestructura global de nueva generación para el acceso a datos de observación de la Tierra.

«Posidònia representa mucho más que un avance tecnológico», afirmó el vicepresidente primero y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa. A su juicio, demuestra que las Islas «pueden liderar proyectos de alto valor añadido vinculados a la nueva economía».

La iniciativa se enmarca en la estrategia del Govern de convertir Baleares en un polo de innovación de referencia en el Mediterráneo, capaz de atraer inversión y desarrollar proyectos con impacto internacional.

De la presentación a la órbita

El proyecto se presentó en enero de 2025 y el Govern ha acompañado todas sus fases. En febrero de ese año, la presidenta Marga Prohens y el CEO y fundador de Open Cosmos, Rafel Jordà, iniciaron la cuenta atrás del lanzamiento.

En mayo de este año, Costa visitó las instalaciones de la compañía en el ParcBit para comprobar el estado final del satélite antes de su traslado al centro de lanzamiento. Fabricado en Mallorca, Posidònia pesa unos 80 kilos y tendrá una vida útil superior a los tres años.

El nombre del satélite se eligió a partir de las propuestas de alumnos de medio centenar de centros escolares baleares, sometidas después a votación y hace referencia a una de las plantas acuáticas más emblemáticas del Mediterráneo. La implicación ciudadana ha sido, desde el inicio, una de las señas del proyecto.

Datos en 30 minutos ante una emergencia

La información de Posidònia servirá para el seguimiento del cambio climático, la protección del medio ambiente, la gestión de emergencias, la planificación de infraestructuras y el análisis de los flujos turísticos, con el fin de facilitar una toma de decisiones más eficiente y basada en evidencias.

El satélite se integra en el despliegue inicial de la Open Constellation 1.0, una constelación de observación de la Tierra que permitirá obtener información útil en menos de cuatro horas. En situaciones críticas, ese plazo se reduce a apenas 30 minutos, frente a las 48 horas o los días que exigían los sistemas tradicionales.

Una vez completada, la constelación podrá captar hasta tres millones de kilómetros cuadrados de datos diarios, con capacidad para realizar múltiples pasadas al día. Supone un salto cualitativo en la respuesta ante situaciones de riesgo.

«Gestionar mejor el territorio y el turismo»

Jordà subrayó que el lanzamiento marca «un hito clave», al tratarse del primer satélite balear y uno de los primeros pasos de la Open Constellation 1.0. La nueva infraestructura, dijo, permitirá acceder a información crítica de forma mucho más rápida.

«Gracias a Posidònia, Baleares podrán gestionar mejor su territorio y el impacto del turismo, así como responder con mayor rapidez ante riesgos como incendios o inundaciones», señaló el fundador de la compañía.

Por su parte, Prohens destacó que el lanzamiento supone «un hito histórico que demuestra el firme compromiso del Govern con la innovación, la sostenibilidad y la colaboración público-privada». El reto ahora pasa por consolidar el ParcBit como entorno atractivo para las empresas tecnológicas de alto nivel.