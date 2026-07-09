Viajar en verano con un eléctrico no es un engorro: el 83% de los conductores ya utiliza la recarga pública

Viajar en coche eléctrico durante el verano ha dejado de ser sinónimo de complicaciones. La red pública de recarga se ha consolidado como una solución fiable para completar cualquier ruta de vacaciones, lejos de casa y sin depender del enchufe doméstico.

El dato que lo confirma ya es muy relevante: el 83% de los conductores de vehículos eléctricos en España ya utiliza esta red pública, situada en carretera, en la vía pública o en aparcamientos de centros comerciales y supermercados.

Esta información procede de una encuesta realizada a más de 600 conductores españoles de entre 25 y 75 años, que confirma que la carga fuera del hogar es ya una opción preferente de movilidad. Un cambio que, además, permite a un mayor número de usuarios reducir su huella de carbono durante los desplazamientos de las vacaciones de verano.

Velocidad, ubicación y confianza

La encuesta identifica qué factores impulsan ese uso creciente de la red pública. La velocidad de carga es el más determinante, con un 35% de las respuestas. Le siguen la ubicación de los puntos, valorada por el 31% de los conductores, y la fiabilidad de la red, señalada por el 26% restante.

«La disponibilidad de puntos de carga en nuestros desplazamientos y en nuestro destino de vacaciones, así como su fiabilidad y alta velocidad, son clave en la expansión del coche eléctrico», destaca Pablo Pirles, CEO de Iberdrola | bp pulse en España y Portugal.

Una red que no para de crecer

«El éxito de la electrificación ya es una realidad gracias a redes como la de Iberdrola | bp pulse, que cuenta con más de 2.500 puntos de recarga en la península ibérica», añade el directivo.

España cuenta ya con 56.933 puntos de recarga operativos, según los últimos datos de la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica (AEDIVE), un 13,86% más que al cierre de 2025. De ese total, la alianza aporta más de 2.500 puntos en la península ibérica, aproximadamente el 70% ultrarrápidos y con potencias de entre 150 y 600 kW.

El salto al viaje de largo recorrido

Los usuarios ya no se limitan a los trayectos cortos en ciudad, sino que confían plenamente en el coche eléctrico para viajar largas distancias, según revela el estudio. Una señal de que las barreras asociadas a la movilidad eléctrica pierden peso mientras la confianza de los conductores no deja de crecer.

Entre los usuarios que recurren habitualmente a la recarga pública, el 62% confía específicamente en la infraestructura ultrarrápida para completar sus trayectos de largo recorrido en verano.

Los jóvenes, motor del cambio

El fenómeno es todavía más intenso entre los conductores más jóvenes. El 96% de quienes tienen entre 25 y 34 años recurre ya a la red pública. Su frecuencia media alcanza hasta seis recargas al mes, la cifra más alta de todo el estudio y una muestra de la naturalidad con la que esta generación vive la movilidad eléctrica.

«Los cambios en la cultura de la movilidad nos permiten ver una relación cada vez más natural entre el conductor y la recarga pública», subraya Pirles.

Los conductores buscan tranquilidad

El contexto de mercado explica en parte esta tendencia. España cuenta ya con un parque de más de 400.000 vehículos 100% eléctricos en circulación, según el Anuario de la Movilidad Eléctrica de AEDIVE. Sólo en 2025 se matricularon 104.227 coches de este segmento, un 59% más que el año anterior, y buena parte de ellos viajará este verano.

«Los conductores españoles buscan tranquilidad: exigen máxima disponibilidad, alta velocidad y transparencia en la ocupación en tiempo real», apunta Pirles.

La experiencia digital, el nuevo diferencial

El estudio confirma que el usuario es cada vez más tecnológico y demanda funciones de valor añadido, como la geolocalización inteligente de cargadores cercanos o el pago integrado.

También destaca la información en tiempo real sobre el estado del punto de recarga, un dato clave para planificar la ruta con tranquilidad. En este sentido, sistemas como Autocharge -que inicia la carga automáticamente al conectar el cable, sin ninguna interacción adicional- cuentan ya con una elevada aprobación entre los encuestados.

Sin fricciones hasta el destino

«En Iberdrola | bp pulse hemos recogido el guante de este estudio. El mercado pide eliminar barreras y nosotros respondemos con una propuesta de valor adaptada a las necesidades reales del conductor», apunta Pirles. «Ponemos al cliente en el centro de todo lo que ofrecemos, sabiendo que cada conductor tiene preferencias diferentes a la hora de recargar su vehículo», añade el directivo.

La compañía facilita además el acceso a las aplicaciones de los principales operadores europeos, el pago con tarjeta bancaria o RFID, y soluciones como Autocharge para iniciar la carga sin ninguna interacción adicional.

El operador destaca que todo suma en una red en expansión, con una oferta cada vez más digital y una confianza creciente entre los conductores. Todo ello sitúa a la recarga pública como una pieza ya asentada en la movilidad de este verano, y no como una alternativa de emergencia frente al cargador doméstico.