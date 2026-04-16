Los envases agrícolas de plástico son uno de los residuos más difíciles de gestionar en el sector rural español. Cada año, más de 20.000 toneladas de envases agrarios —principalmente plásticos— se ponen en circulación, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO). Su correcta gestión sigue siendo uno de los grandes desafíos ambientales para el campo y las comunidades rurales.

La respuesta llega ahora en forma de proyecto tecnológico puntero: Tracepack, una iniciativa pionera que estará operativa entre 2026 y 2028 y que aspira a reintroducir en el mercado el 20% del material procedente de envases agrícolas de plástico recogidos, transformado en nuevos productos reciclados de calidad certificada. Uno de cada cinco envases vuelve así al ciclo productivo.

Quién lidera Tracepack

Heura Gestió Ambiental, entidad gestora de la Asociación Española para la Valoración de Envases (AEVAE), lidera esta iniciativa en colaboración con Alcion Packaging Solutions. Juntos han desarrollado un sistema que integra inteligencia artificial, herramientas digitales avanzadas y un sensor colorimétrico propio para garantizar que cada envase sea rastreado, descontaminado y transformado en nueva materia prima de valor.

«Con Tracepack llevamos la inteligencia artificial al corazón del reciclaje agrícola, haciendo realidad un modelo circular, trazable y seguro», señala José Vicente, socio de Heura Gestió Ambiental. El directivo recalca que el objetivo ya no es sólo reciclar, sino demostrar «paso a paso» que cada envase vuelve a la cadena de valor de forma certificada y transparente.

Sistema integral de tratamiento

Tracepack contempla el desarrollo de un sistema capaz de clasificar, descontaminar y transformar residuos plásticos en nueva granza reciclada apta para fabricar envases seguros y conformes a la normativa vigente. La plataforma digital de trazabilidad, basada en inteligencia artificial, optimiza cada fase del proceso y aumenta la fiabilidad de los resultados, aportando mayor transparencia a toda la cadena de gestión del residuo.

El sistema incorpora, además, un sensor colorimétrico diseñado específicamente para detectar residuos de plaguicidas en los envases agrícolas de plástico recogidos, una de las barreras técnicas más importantes para su reciclaje efectivo. Este avance garantiza que la granza resultante cumple los estándares de seguridad exigidos para el manejo de mercancías peligrosas.

Objetivos del proyecto

Entre las metas concretas de Tracepack figuran: desarrollar un proceso robusto de clasificación y descontaminación, crear nuevas formulaciones de granza reciclada con mejores propiedades mecánicas y funcionales, implementar la plataforma digital de trazabilidad con IA, diseñar el sensor colorimétrico de detección de plaguicidas y validar envases reciclados conformes a la normativa aplicable. Todos apuntan a cerrar el ciclo de vida de los envases agrícolas de plástico dentro del propio sector.

La iniciativa busca además generar valor económico a partir de un residuo que hasta ahora acababa frecuentemente abandonado en el entorno rural, convirtiendo un problema ambiental en una fuente de nueva materia prima para la industria del envase y el embalaje.

Financiación europea

El proyecto ha recibido financiación del Programa FEDER – Comunidad Valenciana 2021-2027, a través de la convocatoria IVACE+i 2025. Los fondos europeos respaldan las actividades de I+D, la validación tecnológica y el desarrollo de las soluciones avanzadas que integra el sistema.

Esta inyección de recursos comunitarios refuerza la apuesta institucional por la economía circular en el campo español y sitúa a Tracepack como referente en la gestión sostenible de residuos agrarios a escala europea.

Hacia una circularidad real

Más allá de los datos técnicos, Tracepack representa un cambio de paradigma en la relación entre la agricultura y la industria del reciclaje. Al convertir un residuo de difícil gestión en fuente de nueva materia prima certificada, el proyecto impulsa la innovación industrial, contribuye al cumplimiento de los objetivos de sostenibilidad del sector primario y evita el abandono de millones de envases en el medio rural. En definitiva, este modelo conseguirá que las próximas cosechas sean también más circulares.