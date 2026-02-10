La energía termosolar consiguió generar durante la noche el 32% de su producción total en 2025, consolidándose como una fuente renovable capaz de suministrar electricidad las 24 horas del día, según el balance proporcionado por la Asociación Española para la Promoción de la Industria Termosolar (Protermosolar).

Esta tecnología alcanzó los 3.691 gigavatios hora (GWh) de generación anual, de los cuales 1.199 GWh correspondieron a horas nocturnas, según datos de la Protermosolar. La cifra supera los 1.025 GWh nocturnos registrados en 2024, evidenciando el avance de esta tecnología renovable con capacidad de almacenamiento térmico.

El secreto de la generación termosolar nocturna reside en su sistema de almacenamiento de calor de larga duración, que permite acumular energía durante las horas de sol y liberarla cuando el sistema eléctrico más lo necesita.

Esta característica diferencia a la termosolar de otras renovables como la fotovoltaica o la eólica, que dependen de condiciones meteorológicas inmediatas. La capacidad de producir electricidad durante la noche resulta especialmente valiosa en un contexto de transición energética donde la demanda eléctrica no se detiene cuando desaparece el sol.

Restricciones que lastran la producción

Sin embargo, la producción total de 2025 se ha visto gravemente afectada por la saturación de la red de transporte eléctrico. Las restricciones técnicas (RRTT) ascendieron al 20,1% del total de la energía que las plantas termosolares habrían podido generar, una cifra alarmante si se compara con el 7,8% de 2024.

Estas restricciones son órdenes del operador del sistema que obligan a las instalaciones a reducir su producción debido a la incapacidad de la red para evacuar toda esa electricidad.

Si se corrigen estas obligadas reducciones, la generación ajustada de 2025 habría alcanzado los 4.434 GWh, prácticamente idéntica a los 4.448 GWh ajustados de 2024.

Con estos datos, la termosolar representaría el 3,7% del total de las energías renovables en España. Las restricciones han afectado especialmente a esta tecnología, pese a que aporta servicios esenciales para la estabilidad de la red: inercia síncrona, control de frecuencia y tensión, y mayor resiliencia del sistema eléctrico.

Firmeza y seguridad para la red

El secretario general de Protermosolar, Óscar Balseiro, ha señalado que «las restricciones impuestas a la termosolar por saturación de la red en 2025 han afectado gravemente a las plantas termosolares y, sobre todo, a la propia red eléctrica, ya que esta tecnología aporta firmeza y robustez precisamente cuando más lo necesita el sistema».

Balseiro ha destacado que «la termosolar ha seguido demostrando en 2025 que cumple una función esencial para la transición energética, generando energía limpia y almacenándola para ponerla a disposición de los usuarios en cualquier momento del día y de la noche».

Plantas termosolares en España

Pese a estas limitaciones destacadas por el sector, la tecnología termosolar ha aportado el 1,38% de toda la energía generada en España y el 2,48% del total de energías renovables durante 2025.

España cuenta actualmente con 49 plantas termosolares en operación, localizadas mayoritariamente en regiones rurales que se benefician de su actividad económica.

Con 2.300 MW de potencia instalada, España representa aproximadamente un tercio de la capacidad termosolar mundial, consolidándose como líder internacional tanto en potencia como en participación empresarial en proyectos internacionales.