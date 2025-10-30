El Sustainable Fashion Fest Madrid 2025 se posiciona como el evento de referencia europeo en moda sostenible, innovación y tecnología con su nueva cita, esta vez en la capital, los días 6 y 7 de noviembre.

El espacio Próxima Estación Madrid acogerá esta cita internacional que reúne a diseñadores visionarios, expertos en economía circular y líderes tecnológicos bajo el concepto «crear sin destruir».

El festival, respaldado por el Ayuntamiento de Madrid, el Pacto Mundial de Naciones Unidas y grandes partners internacionales, marcará un hito al desarrollarse simultáneamente en formato físico y virtual.

Del lujo sostenible a la realidad virtual

Esta primera edición 2025 del Sustainable Fashion Fest Madrid representa un salto evolutivo en la industria de la moda ética. Por primera vez, el festival trasciende las barreras físicas mediante su alianza estratégica con Omniverse City, el universo inmersivo que permite a audiencias globales participar en tiempo real.

Los asistentes podrán experimentar desfiles en 3D, recorrer showrooms virtuales y participar en el congreso internacional sobre sostenibilidad desde cualquier punto del planeta, democratizando así el acceso a la alta costura sostenible.

Pasión creativa y la regeneración consciente

El evento se presenta bajo el lema Fuego y Agua – Where Fashion Meets the Future, simbolizando la fusión entre la pasión creativa y la regeneración consciente del planeta.

Esta dualidad conceptual atraviesa todas las actividades programadas, desde las pasarelas hasta las conferencias magistrales. La apuesta por la tecnología blockchain, la inteligencia artificial aplicada al diseño y los materiales innovadores posiciona al festival como laboratorio de ideas para la moda del mañana.

Cartel estelar de diseñadores comprometidos

El Sustainable Fashion Fest Madrid 2025 reúne a creadores que han convertido la sostenibilidad en su seña de identidad. Destacan la maestra de la alta costura nupcial Laura Riera, con más de 15 años iluminando pasarelas internacionales, y Esteban Freiria, referente de la elegancia contemporánea española.

North Point presenta su línea de moda urbana responsable con producción ética, mientras que Julio Reyes aporta su talento andaluz premiado por la innovación en patronaje sostenible.

Materiales éticos y biojoyas

La dimensión internacional se refuerza con la participación de Anu Nadimpalli, artista que fusiona las culturas india y catalana con materiales éticos, y Sloweco desde Brasil, marca pionera en biojoyas elaboradas con oro vegetal.

El Taller de Moda representa la producción kilómetro cero con estética atemporal, mientras que Yosoyyo Brand aporta su visión de moda consciente y transformadora. Sumay Cacao complementará la experiencia sensorial con productos de cacao sostenible, cerrando un círculo de propuestas coherentes con los valores del festival.

Congreso internacional sobre el futuro de la moda

El programa incluye la tecnología y la innovación en un congreso de alto nivel donde líderes de la industria textil, expertos en economía circular, ingenieros de nuevos materiales y emprendedores tecnológicos debatirán sobre los desafíos del sector.

Las mesas redondas abordarán la trazabilidad digital mediante blockchain, las aplicaciones de inteligencia artificial en el diseño de moda, los biomateriales de última generación y el impacto real del lujo consciente en los mercados internacionales.

Plataforma de conocimiento

Las certificaciones ambientales, la economía regenerativa y los nuevos modelos de negocio circular centrarán gran parte de las ponencias. El festival se consolida así como plataforma de conocimiento donde inversores, instituciones, medios especializados y creadores de impacto establecen sinergias para acelerar la transformación sostenible de la industria.

Los AI Fashion Talents, competición de diseño asistido por inteligencia artificial, completarán un programa que anticipa las tendencias de la próxima década.

La moda 5.0 nace en Madrid

El Sustainable Fashion Fest Madrid 2025 no es sólo un evento, sino un ecosistema internacional que redefine la forma de experimentar, crear y consumir moda. Su versión híbrida democratiza el acceso a contenidos de alta calidad y conecta a profesionales de los cinco continentes.

La apuesta por Madrid como epicentro de la moda sostenible europea consolida la posición de la capital española en el mapa global de la innovación textil y el diseño consciente.

La convergencia entre creatividad, sostenibilidad y tecnología define lo que los organizadores denominan Moda 5.0, un nuevo paradigma donde la belleza no está reñida con la responsabilidad ambiental.

Con el respaldo de instituciones internacionales y partners tecnológicos de primer nivel, el festival demuestra que el futuro de la industria textil pasa necesariamente por la ética, la transparencia y la innovación constante. Madrid se convierte así en laboratorio de ideas y referente mundial de una nueva forma de entender el lujo.

Programa por días y experiencias inmersivas

Jueves 6 de noviembre:

10:00 horas: Jornada inaugural con apertura institucional.

Primera ronda de desfiles de Laura Riera, Esteban Freiria y North Point en sesión matinal.

Por la tarde, congreso con ponencias sobre trazabilidad digital y materiales sostenibles.

Sesión vespertina de desfiles con Julio Reyes y El Taller de Moda.

Hasta las 22:00 horas: Networking y experiencias inmersivas en Omniverse City.

Viernes 7 de noviembre:

Desfiles matinales de Anu Nadimpalli, YOSOYO Brand y presentación de biojoyas Sloweco.

Congreso con el foco puesto en inteligencia artificial aplicada al diseño y economía regenerativa.

Final de competición AI Fashion Talents por la tarde.

Desfile de clausura con selección de mejores propuestas y ceremonia de entrega de reconocimientos.

Experiencia gastronómica con Sumay Cacao y cierre festivo con retransmisión global desde el metaverso.

Información práctica

Fechas: 6 y 7 de noviembre de 2025

Lugar: Próxima Estación, Madrid

Versión virtual: Omniverse City (acceso global)

Entradas e inscripciones: www.sustainablefashionfest.com

Venta de entradas: www.eventbrite.es/e/entradas-sustainable-fashion-fest-madrid-2025-1735538415119