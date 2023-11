SIGRE ha lanzado la campaña La medicina para el planeta es reciclar para concienciar a la ciudadanía de depositar los residuos de los medicamentos en los puntos destinados para ellos.

La entidad, creada por iniciativa del sector farmacéutico, ha lanzado una nueva campaña con la que quiere mandar el mensaje sobre la «importancia medioambiental y sanitaria de depositar los residuos de medicamentos y sus envases en el Punto SIGRE de la farmacia para que reciban un correcto tratamiento medioambiental».

Desde SIGRE se destaca el tono emocional a la vez que informativo del mensaje, utilizando imágenes de la naturaleza que acompañan al ciclo de vida del medicamento.

Objetivo: reciclar medicamentos

De este modo se hace hincapié del proceso y del recorrido de los productos farmacéuticos «desde su investigación por parte de las compañías farmacéuticas, hasta su uso responsable y su correcta gestión medioambiental una vez nos han curado».

El objetivo de la campaña es el transmitir que cada vez que acudimos al Punto SIGRE «colaboramos con el sector farmacéutico en el cuidado de nuestra salud y la del planeta, elementos muy interrelacionados entre sí», según destaca la entidad.

📢#TúTienesLaMedicina El sector farmacéutico tiene la medicina para mejorar el planeta a través del desarrollo de envases más sostenibles, el uso responsable de💊y su correcto tratamiento medioambiental @Farmaindustria @Farmaceuticos_ @Fedifar @AESEG_genericos @anefp_org pic.twitter.com/O3kfWl9F5u — SIGRE (@puntosigre) October 23, 2023



«Con esta campaña queremos poner en valor la necesidad de proteger el medio ambiente para cuidar de nuestra propia salud y transmitir a todos los ciudadanos que, gracias a su compromiso individual, están contribuyendo a algo mucho más grande: la salud de nuestro planeta y la de todos los que vivimos en él», explica Humberto Arnés, presidente de SIGRE.

Ecodiseño de envases

Desde la entidad se expone que «a lo largo de los más de 22 años de vida de SIGRE, gracias a las medidas de ecodiseño de las compañías para desarrollar envases más sostenibles, a la logística inversa de recogida de los residuos y al reciclado de los materiales de los envases de medicamentos depositados por los ciudadanos en los Puntos SIGRE de las farmacias».

Gracias a la implantación de esta logística de protección ambiental SIGRE destaca que «se ha logrado reducir el peso medio de los envases farmacéuticos en más de un 25%, evitar la tala de 200.000 árboles (el equivalente a 10 parques de El Retiro madrileño) y la emisión a la atmósfera de 84.440 toneladas de CO2».

Además, dentro del balance que realizan sus reponsables, en más de dos décadas, se ha logrado «ahorrar el consumo de 370 millones de litros de agua (los necesarios para llenar 150 piscinas olímpicas), 400 millones de kWh de energía y 65 millones de litros de petróleo, contribuyendo así a la lucha contra el cambio climático y la reducción de la contaminación del aire».

Atención a los antobióticos

Esta campaña pide además que se preste especial atención a los antibióticos, ya que, según informan «cuatro de cada diez españoles aún no son conscientes de que si tiran los antibióticos sobrantes o caducados a la basura pueden contribuir al desarrollo de resistencias bacterianas, una de las 10 principales amenazas de salud pública a las que se enfrenta la humanidad».

SIGRE destaca que vela por el medioambiente gracias a la colaboración de la distribución y las farmacias, para garantizar la correcta gestión de los envases vacíos o con restos de medicamentos de origen doméstico.

Estos mecanismos persiguen el cuidado medioambiental «promoviendo la aplicación de medidas de ecodiseño que permitan reducir la generación de residuos de envases y garantizando la recogida y el correcto tratamiento medioambiental de los residuos de medicamentos generados».

Así mismo se fomenta la revisión periódica del botiquín doméstico para evitar la acumulación innecesaria de medicamentos en los hogares y sensibilizando al ciudadano sobre los riesgos sanitarios derivados del uso inadecuado de los mismos.

¿Qué puedes reciclar?

El Punto SIGRE es el lugar correcto en el cual debes dejar todo aquello para reciclar que creas que pertenece a lo que sueles comprar en la farmacia. Todos los envases de medicamentos comercializados a través de las oficinas de farmacias llevan el Símbolo SIGRE para indicar al ciudadano que el producto se encuentra adherido a este sistema, y sus prospectos incluyen una leyenda medioambiental que indica dónde deben depositarse.

En este punto se depositan los medicamentos caducados o que ya no necesites en el hogar, además de las cajas y envases vacíos (blísteres, frascos, tubos, etc.) o con restos de medicamentos. Todos deben ser depositados junto con su caja y prospecto para que puedan ser correctamente seleccionados.

Así mismo especifican que no debemos depositar en otros contenedores los envases vacíos (cartón, vidrio, bolsa amarilla, etc.) porque han estado en contacto con medicamentos y, por tanto, necesitan un tratamiento específico para proteger nuestra salud y el medioambiente.

Ni guantes ni mascarillas

Y, claro, hay excepciones que debemos conocer. Si tienes dudas en la propia farmacia te podrán indicar qué puedes o no introducir en sus depósitos. Te adelantamos que no todas las cosas que compres en la farmacia deben dejarse en este cubo.

Los principales residuos que no debemos desechar en el Punto SIGRE son agujas, termómetros, gasas y vendas, material de cura, sondas, radiografías, pilas y productos o reactivos químicos.

Además muchos de los artículos que envuelven la covid-19 no pueden ir a este cubo. Es decir, no podemos dejar ahí ni guantes ni mascarillas. Acerca de los test de antígenos tampoco se dejan en este cubo al no tratarse de residuos de medicamentos. Deben desecharse en el cubo de la basura normal o fracción resto, la bolsa de basura negra o resto, donde van los residuos que no pueden ser reciclados.

En el caso de los test de antígenos, estos suelen venir con una bolsa para introducir todos los elementos del test y depositarlos de forma segura en la basura doméstica.