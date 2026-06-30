El sector de la bicicleta reclama a Óscar Puente que active los 40 millones de euros prometidos en 2024

La Asociación de Marcas y Bicicletas de España (AMBE) reclama al presidente Pedro Sánchez y al ministro Óscar Puente que activen de forma inmediata las ayudas a la bicicleta anunciadas en septiembre de 2024.

La organización denuncia que estas líneas de apoyo llevan meses paralizadas en la Secretaría General de Movilidad Sostenible, sin fecha concreta de puesta en marcha. AMBE recuerda que el sector «merece recibir la atención institucional correspondiente a su peso real en la economía del país» y reclama un calendario claro para desplegar las ayudas comprometidas.

Un sector que ya pesa en la economía

El sector de la bicicleta emplea ya a más de 25.000 personas en España y facturó 2.177 millones de euros en 2025, según los datos que maneja la propia asociación.

Sólo el año pasado, más de un millón de españoles compraron una bicicleta, una cifra que confirma el crecimiento sostenido de la demanda en los últimos ejercicios.

Para AMBE, estos números evidencian que la bicicleta ha dejado de ser un nicho minoritario para convertirse en un actor relevante de la movilidad y el empleo en España.

La bici eléctrica, motor del cambio

La asociación subraya el papel de la bicicleta eléctrica, uno de los segmentos que más crece y una pieza clave para transformar la movilidad cotidiana, el turismo y el ocio.

En once años, sus ventas se han multiplicado por dieciséis, lo que la convierte en el vehículo eléctrico más vendido en España, por delante del coche o la moto eléctricos.

Su uso amplía el número de personas que pueden moverse de forma activa, permite trayectos más largos y sustituye al coche en muchos trayectos urbanos y periurbanos.

El precio, la principal barrera

Pese a este avance, el precio sigue siendo un obstáculo de acceso para buena parte de las familias, los trabajadores y los autónomos que querrían dar el salto a la bici eléctrica.

Por eso, AMBE considera imprescindible que las ayudas comprometidas incluyan incentivos específicos a la compra de bicicletas eléctricas y al desarrollo de la infraestructura necesaria para su uso.

La entidad recuerda, además, que estas ayudas contribuyen a reducir emisiones, fomentar la intermodalidad con el transporte público e impulsar la movilidad laboral sostenible.

Ayudas anunciadas, pero aún sin ejecutar

El sector lamenta que varias líneas de apoyo presentadas por el Gobierno, entre ellas las ayudas para la compra de bicicletas eléctricas para particulares y empresas, sigan sin ponerse en marcha. Según un estudio de AMBE, estas ayudas beneficiarían a 400.000 españoles anualmente si el Gobierno las activara a nivel nacional, tal y como ocurre en el resto de los países de nuestro entorno y en algunas comunidades de nuestro país.

En septiembre de 2024, el sector de la bicicleta celebró el anuncio del Gobierno de activar una partida de 40 millones de euros destinada a fomentar el uso de la bicicleta como medio de transporte.

De este montante, 20 millones estarían dirigidos a la subvención para la compra de bicicletas de pedaleo eléctrico asistido, tanto para particulares como para empresas de reparto que utilicen este tipo de vehículos en sus operaciones de logística urbana.

Los otros 20 millones prometidos se invertirían en el impulso a la bicicleta pública, para extender su implementación a nuevas localidades y en la reducción de tarifas en los sistemas de bicicleta pública compartida ya existentes.

Un retraso que paraliza el sector

Este retraso dificulta, según la asociación, la planificación de empresas, comercios y distribuidores, y frena tanto la adopción de soluciones de movilidad sostenible como la creación de nuevo empleo en el sector.

«La bicicleta no puede seguir siendo un recurso mencionado únicamente en discursos institucionales. Debe convertirse en una política pública estable, planificada y con presupuesto real», advierte AMBE.

Por su parte, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible abrió el pasado 3 de marzo en su página web el trámite de consulta pública previa sobre el proyecto de Real Decreto que regulará la concesión directa de ayudas para la compra de ciclos eléctricos.

Desde el ministerio se señalaba que «el objetivo de este trámite es que la ciudadanía, organizaciones y asociaciones puedan hacer llegar sus observaciones sobre esta iniciativa». Este paso de consulta pública finalizó el pasado 18 de marzo.

España, frente al impulso europeo

Mientras las ayudas españolas siguen paradas, la Comisión Europea ha pedido a los Estados miembros, a través del programa AccelerateEU, poner en marcha ayudas directas, sistemas de bici compartida y beneficios fiscales.

Bruselas plantea estas medidas como respuesta estratégica a la crisis energética y como palanca para reforzar la industria ciclista en todo el continente.

AMBE alerta de que España no puede permitirse quedar rezagada cuando Europa apuesta de forma decidida por la bicicleta como herramienta de movilidad, salud pública y competitividad económica.

Una oportunidad que no puede perderse

La patronal insiste en que España cuenta con demanda creciente, empresas consolidadas y un potencial de movilidad urbana, rural, de ocio y de turismo que sigue en expansión.

Sin embargo, advierte que esta transición solo será posible con un marco de apoyo estable, coherente y dotado de presupuesto real a medio plazo.

«La bicicleta es parte de la solución económica, energética, sanitaria y social, pero necesita un impulso político claro que se prometió y que aún no ha llegado», concluye la asociación.