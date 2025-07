La Asociación Empresarial Eólica (AEE), en representación del sector eólico español, ha sido la primera organización en reaccionar tras la no convalidación en el Congreso de los Diputados del Real Decreto antiapagones, expresando una «profunda preocupación».

El rechazo del Real Decreto-ley 7/2025, «era de carácter eminentemente técnico y respondía a la necesidad urgente de dotar al sistema eléctrico de mayor resiliencia, seguridad operativa y de suministro, en un contexto de transformación profunda del modelo energético», explica la asociación en un comunicado.

Contenido apolítico

«No existía ninguna razón técnica para oponerse a su aprobación. Muy al contrario: desde el sector eólico se ha venido trabajando de forma activa para compartir la importancia de su contenido claramente apolítico, precisamente por su carácter estratégico para el país», añaden.

AEE explica que este decreto antiapagones «contenía medidas técnicas clave para reforzar la seguridad del sistema eléctrico, avanzar decididamente en la transición energética y mejorar la competitividad de nuestra industria».

El que no haya salido adelante este Real Decreto, a juicio del sector, es un «error», y considera que «condiciona seriamente el desarrollo de las energías renovables».

Incrementar su presencia en el mix

Consideran que «en particular de la eólica como vector energético que debe incrementar significativamente su presencia actual en el mix», argumentando que «afecta a la electrificación de la economía y al objetivo común de lograr un sistema energético moderno, eficiente y seguro para todos los territorios».

Para la asociación este rechazo del Real Decreto «constituye una decisión que va en contra de los intereses de nuestra economía y del impulso industrial necesario para afrontar la transición energética con garantías. Esta situación se suma a otros precedentes recientes, como la no aprobación de decretos similares en el ámbito autonómico —como ocurrió en Cataluña—, también por razones eminentemente partidistas».

Activar alternativas

Consideran que la robustez del sistema energético «no debería quedar al albur de una aritmética parlamentaria. Lo que está en juego es la garantía de suministro, la estabilidad del sistema eléctrico y la competitividad del país».

Por todo ello, habiendo sido ya derogado el Real Decreto ley, el sector eólico solicita que con carácter de urgencia se activen los procesos necesarios, mediante un Proyecto de Ley o Proposición de Ley para que «se pueda retomar el debate profundo sobre su contenido en el menor plazo de tiempo posible y se pueda diseñar una norma que cuente con el apoyo necesario para su aprobación».

El sector eólico español, que genera un 23% de la energía del mix eléctrico, hace un llamamiento a la responsabilidad de todas las fuerzas políticas para que este tipo de situaciones no se repita. España no puede permitirse no disponer de una regulación necesaria, ideológicamente neutra, y vital para su futuro energético, económico e industrial.

Lamento de aelēc

Desde la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (aelēc) también ha expresado su lamento de que el RDL 7/2025 haya decaído en la votación de hoy en el Congreso porque «supone frenar medidas clave para dar acceso a la industria y vivienda que lo está solicitando, facilitar la conexión del almacenamiento, la inversión en renovables y adaptar la red a las nuevas necesidades del sistema eléctrico».

La asociación considera que «es una oportunidad perdida para avanzar en la reindustrialización de nuestro país». Desde aelēc reiteran la necesidad de que estas medidas no se pierdan.

«Su recuperación, resulta fundamental para avanzar en un sistema eléctrico más resiliente, eficiente y preparado para dar servicio a la industria y vivienda que lo requiere. España no puede permitirse ralentizar su desarrollo económico por falta de infraestructura eléctrica», concluye la entidad.