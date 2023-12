La relación entre la protección y degradación de la biodiversidad y el impacto que en ella tiene la actividad de la edificación ha centrado el análisis del Informe País GBCe 2023: Naturaleza y biodiversidad impulsado por Green Building Council España.

Las conclusiones de este documento, presentado en el marco del evento Sostenibilidad XL organizado por CBCe, alertan de que «el límite planetario de la biodiversidad, tanto en términos de desaparición de especies —pérdida genética— como de funcionalidad, presenta un nivel de urgencia y de degradación mucho mayor que el cambio climático».

En el evento se abordaron distintas cuestiones relativas al impacto de las actividades de explotación y de extracción de recursos para la edificación de las ciudades y los retos que suponen cambiar estos modelos para detener la degradación de la diversidad biológica.

Pérdida de biodiversidad

El informe presentado expone, según datos de WWF, siete de cada diez especies de animales silvestres han desaparecido desde 1970 y la ONU advierte que de los ocho millones de especies que existen, un millón está en peligro de extinción y podrían terminar por extinguirse en pocas décadas.

«Los cambios en el uso del suelo, la sobreexplotación, la contaminación, las especies exóticas invasoras y el cambio climático son los cinco impulsores directos de la pérdida de biodiversidad», destaca Bruno Sauer, codirector general de Green Building Council España (GBCe).

Así mismo el documento refleja que los hábitos de producción y consumo, las dinámicas y tendencias de la población humana, el comercio, las innovaciones tecnológicas y los sistemas de gobernanza, son los responsables de la pérdida de biodiversidad tal y como especifica la Plataforma Intergubernamental Científico-normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas (IPBES).

Cambio climático y biodiversidad

La interconexión entre el cambio climático y la pérdida de biodiversidad es muy profunda y, por ello, se plantea la necesidad de abordar ambos sucesos como parte de un mismo problema, tal y como explica Paula Rivas, directora técnica de GBCe, «hay que proteger entre el 30% y el 50% de la superficie de la tierra y el mar de la actividad humana, algo que ya contemplan las políticas europeas».

De este modo, afirman que si se aborda el cambio climático desde soluciones basadas en la biodiversidad, el proceso será mucho más rápido, eficiente y el calentamiento global se va a ver mucho más ralentizado.

«No basta con llenar todo de árboles ni podemos desvincular el cambio climático del suelo, ya que, si seguimos perjudicándolos, estaremos dañando uno de los mayores sumideros de carbono que hay», especifica Rivas.

Edificación y biodiversidad

En materia de edificación, la intervención de Teresa Ribera, ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, se ha centrado en recordar que en «el plan de recuperación hay una cantidad de recursos enormemente cuantiosa precisamente destinada a la agenda urbana, a la renaturalización de las ciudades y también a la rehabilitación de nuestros edificios».

No ha faltado la referencia a la COP28 enlazando el inicio del fin de los combustibles fósiles con la necesidad de adaptar este compromiso al diseño de edificios y la rehabilitación urbana.

Para aumentar la biodiversidad dentro de las ciudades se han analizado los impactos que generan los edificios y las soluciones verdes y sostenibles en las áreas urbanas. Aunque estas estrategias «no va a frenar la pérdida de biodiversidad o lo va a hacer a escala muy pequeña», afirma Beatriz de Diego, experta del Área Técnica de GBCe.

El impacto invisible de la construcción

En este sentido, desde GBCe se relata «que la edificación está causando un impacto en lo que no se ve, en lo que está fuera de las ciudades, cambiando el uso del suelo a gran escala por la extracción de materias primas, la deforestación de grandes zonas por el uso de madera sin una cadena de custodia y, sobre todo, contaminando ecosistemas por las emisiones de fábricas, edificios, etc».

Desde el evento de sostenibilidad también se ha abordado el problema del agua, advirtiendo que se están consumiendo grandes cantidades de agua fuera de las ciudades para fabricar materiales requeridos dentro de ellas, por lo que es necesario que la prescripción de estos materiales tenga en cuenta el impacto que tienen en la biodiversidad. «Nos estamos preocupando de cerrar el grifo para no malgastar agua, pero resulta que ese grifo requiere mucha agua para su fabricación», resalta Paula Rivas, directora técnica de GBCe.

«El mayor problema no es construir un edificio en un solar, es la extracción de materiales en el territorio, la contaminación del aire por culpa de los materiales y la fabricación y sellado del suelo, ya que no dejamos filtrar el agua, no hay vida bajo tierra y las zonas verdes no pueden crecer», explica el codirector general de GBCe, quien insta al sector a que entienda que la edificación tiene impacto mucho más allá del solar.

Descarbonización y edificación

El evento Sostenibilidad XL 2023 de GBCe ha abordado la necesaria transformación del marco estratégico y reglamentario para la descarbonización de la edificación.

En este contexto, Dolores Huerta, codirectora general de GBCe, abordó el reto que supone para España esta EPBD, la mayor oportunidad y el instrumento clave para alcanzar los objetivos de descarbonización del sector de la edificación a 2030 y 2050.

Para ello, la norma incorpora importantes novedades, como la definición del edificio de cero emisiones, la descarbonización en todo el ciclo de vida mediante la introducción del indicador de calentamiento global y el objetivo de neutralidad de toda la edificación nueva y existente para 2050.