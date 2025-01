Si no te gusta lo que te han regalado estas Navidades, no te preocupes, estás dentro de los descontentos por lo que recibes de parte de Papá Noel y de los Sus Majestades los Reyes Magos, ya que las métricas dicen que 7 de cada 10 regalos no aciertan y serán objeto del rerregalo o regifting…

Pero, ¿qué significa regifting esta palabra que ya aparece con más frecuencia? Este término incluso ha encontrado hueco en la web de la Fundéu RAE que disipa las dudas de la lengua española.

«Las voces roperazo y rerregalo son alternativas adecuadas en español al anglicismo regifting, práctica que consiste en volver a regalar un regalo recibido anteriormente», arroja como resultado si buscamos una explicación a este término anglosajón.

Segunda mano

En su apuesta por fomentar una economía circular y un consumo más responsable, la empresa de compra y venta de productos de segunda mano Cash Converters, ha publicado un informe que ahonda en el comportamiento del consumidor en lo que ya se conoce como regifting.

Según la compañía, esta práctica, que ha cogido fuerza en los últimos años gracias al auge de la economía circular, consiste en vender los regalos de Navidad que no nos han gustado para cambiarlos por algo que realmente vayamos a usar, que nos guste, o que nos permita sacar un dinero extra para superar la cuesta de enero.

Y es que no es tan sencillo devolver a la tienda un regalo. En muchos establecimientos se entrega un bono para canjear, podemos perder el ticket, se nos pasa el plazo de devolución, hay que pagar gastos de envío, la tienda está lejos…

Regalos que no gustan

¿Quién no suele acertar al regalar en Navidad? ¿Qué es lo que más se revende? ¿Nos molestaría que vendieran nuestro regalo? El informe revela que el regifting o rerregalo, es la opción elegida cada día por más gente para dar una segunda vida a los regalos que no le han gustado, que tienen repetidos o que no van a necesitar.

Prueba de ello es que el 72% de las personas sondeadas en el estudio de la empresa asegura que vendería algún regalo esta Navidad si no les gusta. La intención de hacerlo ha aumentado con respecto al año pasado, pues el 53% se planteaba hacerlo en el caso de que el regalo no fuese acertado.

Quedarse con el dinero

El estudio además refleja que más de la mitad, el 57%, ya han elegido esta vía en alguna ocasión para dar una segunda vida a los regalos que no les han encajado. Tampoco parece preocuparles que suceda lo mismo cuando son ellos quienes regalan y no aciertan, pues solo al 37% les resultaría molesto enterarse de que sus regalos han sido revendidos.

¿Y en qué se invierte el dinero conseguido al revender esos regalos? Solo el 16% ahorró la cantidad obtenida las Navidades pasadas frente a un 33% que confesó haber adquirido un capricho. Además, sólo 3 de cada 10 personas aseguran que ahorrarían el dinero obtenido si vendiesen un regalo de estas Navidades.

Lo más revendido

¿De quiénes son esos regalos que se revenden? Los amigos y el amigo invisible son los que menos aciertan. Así lo releva este estudio, que afirma que el 21% de los regalos que se revenden proceden de los amigos y el 15% del popular juego.

Le siguen de cerca los regalos de los exnovios y exnovias (14%) y los de los maridos y mujeres (12%). ¿Y qué es lo que se revende? Principalmente teléfonos móviles (21%), joyería (16%), videojuegos y consolas (9%), productos informáticos (9%) y relojes (8%).