Las reforestaciones podrían estar reduciendo el carbono del suelo en lugar de aumentarlo, según advierte un equipo de científicos de la Universidad de Stirling.

El profesor Jens-Arne Subke ha publicado un comentario científico que cuestiona la efectividad real de las plantaciones forestales masivas como estrategia contra el cambio climático, especialmente cuando se realizan sobre antiguos pastizales.

Los suelos profundos encontrados en bosques pueden ser menos efectivos almacenando carbono a largo plazo de lo que se asumía previamente, lo que potencialmente reduce los beneficios netos climáticos de plantar árboles.

Perspectivas demasiado optimistas

El comentario, publicado en la revista Global Change Biology, examina los hallazgos de un estudio liderado por la Universidad BOKU centrado en bosques europeos de hayas en Europa Central.

Los resultados mostraron que ignorar los niveles de carbono del suelo profundo podría llevar a estimaciones excesivamente optimistas sobre cuánto carbono son capaces de almacenar realmente los bosques. Esta investigación europea sobre hayas se suma a trabajos previos del equipo del profesor Subke sobre plantaciones de pinos en Escocia, sugiriendo un patrón más amplio que trasciende especies y geografías.

Las campañas masivas de plantación de árboles se han convertido en una piedra angular de las estrategias climáticas globales durante las últimas décadas.

Gobiernos, organizaciones ambientales y empresas privadas han invertido miles de millones en programas de reforestación, asumiendo que cada árbol plantado representa una victoria contra el calentamiento global. Sin embargo, esta nueva evidencia científica sugiere que la ecuación puede ser más compleja de lo pensado.

Pérdidas significativas en suelos forestales

El estudio escocés encontró que los suelos bajo pinares maduros contenían aproximadamente la mitad del carbono presente en suelos vecinos que permanecieron como pastizales. Además, el carbono perdido del suelo equivalía a alrededor de un tercio del carbono que los árboles habían absorbido de la atmósfera mediante la fotosíntesis.

Este dato resulta especialmente preocupante porque contradice la narrativa predominante sobre los beneficios inequívocos de plantar árboles para combatir el cambio climático.

Carbono menos estable

Los investigadores también descubrieron que el carbono restante en los suelos forestales era menos estable, significando que podría descomponerse y liberarse más fácilmente en el futuro.

Durante el estudio, el equipo tomó muestras de suelo de 16 sitios en las tierras bajas escocesas donde se habían plantado pinos sobre antiguos pastizales de larga data, siendo el más antiguo de 68 años. Estas muestras fueron analizadas para evaluar tanto el contenido de carbono como su estabilidad, mostrando consistentemente que el carbono del suelo declinaba conforme los árboles envejecían.

Campañas globales bajo escrutinio

En todo el mundo están en marcha importantes campañas de plantación de árboles que utilizan la fotosíntesis para almacenar carbono en madera, raíces y suelo.

Desde la Iniciativa del Billón de Árboles hasta programas nacionales de reforestación en China, India y países africanos, la plantación masiva de árboles se ha promocionado como una solución natural al cambio climático. Sin embargo, el profesor Subke considera que los hallazgos recientes demuestran que usar bosques y la deposición de carbono en suelos profundos puede no ser una opción tan segura a largo plazo como se esperaba anteriormente.

¿Mitigan el cambio climático?

El investigador explicó que los resultados enfatizan que no se puede confiar excesivamente en los bosques para mitigar el cambio climático, porque todavía queda mucho por comprender.

«A pesar de acumular biomasa arbórea, podríamos estar perdiendo capital de carbono —el carbono almacenado a largo plazo en suelos y ecosistemas— hacia la atmósfera», declaró Subke. La paradoja resulta inquietante: mientras los árboles crecen y capturan CO₂ atmosférico, los suelos bajo ellos podrían estar liberando cantidades significativas de carbono previamente estable.

El doctor François-Xavier Joly del Instituto Francés de Investigación Agrícola (INRAE) en Montpellier, quien lideró el estudio, añadió un aspecto importante sobre los incentivos financieros. Existen importantes incentivos para propietarios de tierras que plantan árboles, vinculados a beneficios presuntos por cambios en la vegetación hacia bosques. Los sistemas de créditos de carbono se basan en la premisa de que cada hectárea forestada representa un sumidero neto.

Implicaciones para políticas climáticas

La investigación ha agregado un aspecto crucial a estos esquemas al clarificar las consecuencias de la plantación de árboles suelo. La administración del Woodland Carbon Code, o esquemas equivalentes, debe tener en cuenta las pérdidas potenciales de suelo que los científicos han demostrado en un área significativa de Escocia.

El doctor Thomas Parker, coautor del comentario del Instituto James Hutton, señaló que los bosques son esenciales para el bienestar humano y planetario por múltiples razones, pero es necesario reconocer que no son una solución milagrosa para todos los problemas.

«Existen complejidades y compromisos que necesitan entenderse para maximizar los beneficios netos que obtenemos de los bosques», afirmó Parker.

Más investigación

El doctor Mike Perks, científico del cambio climático en Forest Research, agregó que se necesita más investigación para comprender mejor el almacenamiento de carbono en el suelo, incluyendo contabilizar variaciones en tipo y textura del suelo, productividad de especies arbóreas, rotación y densidad de raíces.

También consideró importante incrementar la comprensión sobre profundidad del suelo, los procesos edáficos y dónde termina finalmente el carbono del suelo.

El comentario científico fue publicado en Global Change Biology, mientras que el estudio original titulado La conversión de pastizales templados a bosques de coníferas desestabiliza las reservas de carbono del suelo mineral, apareció en Journal of Environmental Management.