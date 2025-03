El Real Betis Balompié consolida su posición como referente en sostenibilidad medioambiental con su adhesión al marco Sports for Nature, una iniciativa respaldada por la ONU.

El objetivo de esta iniciativa internacional es el de llevar a cabo una acción transformadora en favor de la naturaleza a través del deporte, animando a organizaciones a aunar esfuerzos en la conservación y restauración de los entornos naturales.

Programa internacional

Se trata del primer equipo de LaLiga y, en general, del deporte español después del Comité Olímpico Español (COE), en sumarse a esta organización, puesta en marcha de forma conjunta por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), el Comité Olímpico Internacional (COI), el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), la Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica y Dona Bertarelli Philanthropy. Actualmente, sólo dos equipos de fútbol europeos forman parte de Sports for Nature, el VFL Wolfsburg alemán y el Tottenham Hotspur FC inglés.

Mediante su integración en este proyecto, el Real Betis Balompié se compromete a una serie de medidas, como proteger la naturaleza y evitar dañar los hábitats naturales y las especies, restaurar y regenerar el ecosistema siempre que sea posible, reducir los riesgos para el medioambiente derivados de su actividad o educar e inspirar acciones positivas amigables con la naturaleza, tanto dentro como fuera del ámbito deportivo.

Lucha contra el cambio climático

A través de su plataforma ambiental Forever Green, con la que el Club busca desde su creación en la temporada 2018-19 involucrar al mundo en la lucha contra el cambio climático a través del altavoz que supone el fútbol.

De este modo, el Real Betis Balompié ya ha llevado a cabo más de 175 acciones responsables con el entorno y ha reducido más de 4.500 toneladas de CO₂, colaborando con casi 100 entidades en más de 75 países.

Una de estas acciones sostenibles más recientes ha tenido lugar dentro de la iniciativa Sin Azul no hay Verde, con la creación de una equipación especial elaborada con fibra textil a través de algas marinas, plásticos recogidos del océano y pulpa de madera y logos bioluminescentes, fruto de la colaboración con Hummel, Parley For The Oceans, Pyratex y Stahls Tpt.

Esta camiseta, utilizada por el Real Betis y el Real Betis Féminas en los partidos especiales Forever Freen ante la Real Sociedad y el Granada CF, respectivamente, tuvo como objetivo concienciar acerca de la invasión de la alga asiática Rugulopteryx Okamurae en las costas andaluzas del Mar Mediterráneo y del Océano Atlántico y el impacto negativo que provocan en el ecosistema y la economía de las zonas afectadas.

Sensibilizar y movilizar

Según Rafael Muela, gerente de la Fundación Real Betis Balompié, «sumarnos a Sports for Nature es para nosotros un paso más en nuestro esfuerzo por el cuidado de nuestra casa común, nuestro entorno natural, nuestro planeta. Este compromiso nos permite seguir creciendo en la principal vocación de Forever Green, que no es otra que, junto con nuestros aliados, sensibilizar y movilizar a la sociedad a través de la acción».

Por otra parte, en palabras de Meredith McCurdy, responsable del Programa Sports for Nature, «ya siendo un líder en la defensa de la naturaleza con su nueva equipación hecha de una especie invasora de algas, y comprometiendo a sus patrocinadores Gree y Gravity Wave en la iniciativa Goals for the Oceans para eliminar la contaminación por plásticos, es un honor dar la bienvenida al Real Betis Balompié como el firmante número 100 del marco Sports for Nature».

Este esfuerzo, que ha convertido al Real Betis Balompié en uno de los clubes de fútbol referentes en materia de sostenibilidad a nivel internacional, permitirá al Club fortalecer y ampliar su compromiso mientras se beneficia también de una sólida red de participantes con los que intercambiar ideas y proyectos, accediendo a orientación experta y colaborando en soluciones innovadoras.

Plataforma de sostenibilidad

Hace más de 4 años que el Real Betis creó Forever Green, la plataforma de sostenibilidad ambiental del club verdiblanco que busca involucrar al mundo en la lucha por la protección de la naturaleza y contra el cambio climático a través del altavoz que supone el fútbol.

Este esfuerzo, que ha convertido al Real Betis en uno de los clubes de fútbol referentes en esta materia, lo ha reconocido como el segundo club de fútbol europeo más sostenible y el primero de LaLiga, según la consultora internacional independiente Brand Finance.

Iniciativa internacional

Sports for Nature es una iniciativa conjunta de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), el Comité Olímpico Internacional (COI), el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), la Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica y Dona Bertarelli Philanthropy.

Su objetivo es llevar a cabo una acción transformadora en favor de la naturaleza a través del deporte hasta 2030, y más allá, permitiendo que el deporte defienda la naturaleza y contribuya a su protección y restauración. Ofrece un plan de juego para que el deporte -a todos los niveles- acelere e inspire a otros a actuar en favor de la naturaleza.