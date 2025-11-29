La peste porcina africana se propaga: hallan cuatro jabalíes más muertos en Cataluña

La situación se agrava en Barcelona. Cuatro nuevos jabalíes han sido hallados sin vida por peste porcina africana (PPA) en la sierra de Collserola, según ha confirmado el Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat. Los animales aparecieron en las inmediaciones del campus de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), en Cerdanyola del Vallès, exactamente en el mismo punto donde esta semana se descubrieron los dos primeros casos.

Se trata del primer brote de esta enfermedad detectado en España desde 1994, lo que ha encendido todas las alarmas en el sector porcino catalán y nacional. Los técnicos del laboratorio CReSA, dependiente del Departamento, analizaron las muestras que dieron positivo en PPA. Ahora, el laboratorio de referencia del Ministerio de Agricultura en Madrid debe confirmar oficialmente estos cuatro nuevos casos.

La Generalitat ha activado el plan de contingencia con medidas drásticas. Se ha establecido un primer perímetro de seis kilómetros de radio, denominado «Zona de Infección», que afecta a doce municipios del área metropolitana: Sabadell, Sant Quirze del Vallès, Polinyà, Santa Perpètua de Mogoda, Montcada i Reixac, Ripollet, Barberà del Vallès, Badia del Vallès, Cerdanyola del Vallès, Sant Cugat del Vallès, Terrassa y Rubí.

En esta zona se han cerrado todos los accesos al medio natural, se han prohibido la caza y los trabajos forestales, se han instalado barreras físicas y químicas, y se han colocado trampas para jabalíes. Cualquier actividad en zona rústica queda vetada por bioseguridad.

Un segundo perímetro de veinte kilómetros, la llamada «Zona de Vigilancia», abarca 64 municipios de las comarcas de Alt Penedès, Anoia, Bages, Baix Llobregat, Barcelonès, Maresme, Vallès Occidental y Vallès Oriental. En total, 76 municipios afectados por las restricciones.

La zona de vigilancia incluye el área del parque de Collserola correspondiente al municipio de Barcelona, donde se han restringido las actividades al aire libre organizadas, como excursiones a pie o en bicicleta. Este fin de semana, Agentes Rurales, Mossos d’Esquadra y policía local han desplegado un dispositivo para impedir actividades prohibidas.

La confirmación del brote ha desatado la alarma en el sector cárnico, que representó el 19,3% del total de productos alimentarios exportados por Cataluña en 2024. España factura más de 8.000 millones de euros anuales por la exportación de productos del cerdo, de los cuales 1.000 millones proceden de las ventas a China.

El brote ya ha bloqueado unos 120 certificados sanitarios de exportación a cerca de 40 países. La única nota positiva es que China reconoce la regionalización del producto y seguirá importando desde otras zonas de España fuera del perímetro de Cerdanyola.

La Generalitat ha pedido «responsabilidad y colaboración ciudadana» para contener la peste porcina. Las autoridades instan a extremar la limpieza de papeleras y contenedores, no alimentar a los jabalíes, cerrar las zonas de picnic y, si se encuentra un jabalí muerto, no manipularlo y llamar al 112.

«Ahora es indispensable trabajar con urgencia para evitar que la zona afectada sea más grande», ha subrayado el Departamento de Ganadería, que trabaja de manera coordinada con Interior, Salud, SEPRONA y los equipos científicos del CReSA.