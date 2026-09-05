Pedalear por la historia del agua: apúntate a la nueva Ruta BTT de Canal de Isabel II

Si andabas buscando una excusa para sacar la bici de montaña del trastero este otoño, la Comunidad de Madrid te la acaba de poner en bandeja. Nace la primera Ruta BTT Canal de Isabel II, con las inscripciones ya abiertas.

La prueba recorrerá los espacios más representativos de la historia del abastecimiento de agua en la región. El plazo se mantendrá abierto hasta el 21 de septiembre o hasta agotar los 400 dorsales disponibles, así que conviene no dejarlo para el último día.

Las inscripciones se gestionan a través de la web oficial del evento, donde también puede consultarse toda la información sobre el recorrido y las modalidades disponibles.

175 años sobre dos ruedas

La cita está incluida en el calendario oficial de la Federación Madrileña de Ciclismo y se celebrará el 27 de septiembre en Torrelaguna, municipio que acogerá tanto la salida como la meta de la prueba.

La ruta llega enmarcada en el 175º aniversario de Canal de Isabel II, y la empresa pública ha querido celebrarlo por todo lo alto: los 200 primeros inscritos se llevarán a casa un maillot conmemorativo de la efeméride. Un aliciente extra para quienes ya tenían ganas de estrenar maillot y salir a rodar por la Sierra Norte con una excusa de peso.

Dos distancias para todos los niveles

La organización ha diseñado dos modalidades pensadas para que nadie se quede sin su reto particular. La larga suma 45 kilómetros y 1.147 metros de desnivel positivo acumulado, pensada para los perfiles más entrenados.

La corta reduce el esfuerzo a 35 kilómetros y 858 metros de desnivel, una distancia perfecta para quienes prefieren disfrutar del paisaje sin exprimirse las piernas.

Esta segunda opción, además, estará abierta también a bicicletas tipo gravel y a las eléctricas o e-bike, así que tampoco vale la excusa de «no tengo la bici adecuada».

Un recorrido con historia y paisaje

El trazado atravesará pistas, caminos y sendas de Torrelaguna, Torremocha de Jarama y Patones, tres municipios de la Sierra Norte que guardan algunas de las infraestructuras hidráulicas más importantes de la región.

Entre pedalada y pedalada, los participantes podrán descubrir de primera mano la historia del agua en Madrid, además de disfrutar de paisajes de gran valor ambiental en un entorno privilegiado.

Con esta propuesta, que combina el atractivo deportivo con la divulgación del patrimonio hidráulico y natural, la Ruta BTT Canal de Isabel II nace con vocación de convertirse en una cita fija del calendario de pruebas de montaña de la región.