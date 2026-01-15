Iberdrola ha cerrado un préstamo verde de 175 millones de euros con el Banco Europeo de Inversiones (BEI) para financiar la construcción de dos nuevos parques eólicos en el norte de Portugal.

El acuerdo, garantizado por la agencia española de crédito a la exportación Cesce, permitirá desarrollar instalaciones con una capacidad combinada de 274 MW que suministrarán energía limpia a más de 400.000 personas.

Los parques eólicos se integrarán en el complejo hidroeléctrico de almacenamiento por bombeo del Tâmega, conocido como «la gigabatería del Tâmega», convirtiéndose en el primer proyecto con conexión híbrida entre almacenamiento por bombeo y energía eólica en Portugal.

Respaldo estratégico

La financiación supone un respaldo estratégico para Iberdrola en su expansión en el mercado luso. Los dos nuevos parques eólicos se suman a la apuesta de la compañía por la península ibérica, donde ya gestiona una amplia cartera de activos renovables.

El proyecto del Tâmega refuerza la posición de Portugal como líder en la transición energética europea y demuestra el potencial de las tecnologías híbridas para maximizar la eficiencia de las infraestructuras existentes.

Plan REPowerEU

La financiación del BEI marca un hito en la estrategia de descarbonización de la península ibérica. Los nuevos parques eólicos representan uno de los mayores proyectos energéticos del país luso y contribuirán directamente a los objetivos de acción por el clima del Grupo BEI recogidos en su Hoja de Ruta Estratégica 2024-2027.

Además, el proyecto apoya el plan REPowerEU de la Unión Europea, diseñado para reducir la dependencia de las importaciones de combustibles fósiles y acelerar la transición energética europea.

El proyecto se alinea con los compromisos climáticos de Portugal y de la Unión Europea. La capacidad de 274 MW permitirá generar electricidad suficiente para abastecer a cientos de miles de hogares portugueses, evitando la emisión de toneladas de CO₂ a la atmósfera cada año. La inversión del BEI demuestra el compromiso de las instituciones europeas con proyectos que combinan rentabilidad financiera con beneficios ambientales tangibles.

Hibridación energética innovadora

El complejo del Tâmega combina la energía eólica con las tres centrales hidroeléctricas de almacenamiento por bombeo que lo componen: Gouvães, Daivões y Alto Tâmega.

Esta hibridación permite que los parques eólicos y las instalaciones hidroeléctricas compartan la misma infraestructura de conexión a la red eléctrica, optimizando así la integración de renovables y reduciendo el impacto ambiental. El avance del proyecto es satisfactorio y ya se ha completado la instalación del primer aerogenerador.

La conexión híbrida refuerza el papel del complejo como motor de la electrificación de Portugal. Al aumentar la proporción de energía limpia en las redes, el proyecto fortalecerá el sistema eléctrico portugués y apoyará los objetivos europeos y nacionales de reducción de emisiones de carbono. Los parques eólicos del Tâmega se ubican en la región Norte de Portugal, una zona de cohesión donde el proyecto promueve el desarrollo económico, social y territorial.

Segunda operación con garantía de Cesce

Esta es la segunda operación de Iberdrola que financia el BEI con garantía de Cesce para apoyar proyectos verdes liderados por empresas españolas fuera de España. La primera fue el parque eólico marino Windanker, actualmente en construcción en aguas alemanas del mar Báltico.

La alianza entre estas tres instituciones demuestra cómo las colaboraciones a largo plazo canalizan la innovación y la inversión sostenible hacia proyectos que refuerzan el crecimiento económico.

«Con esta nueva financiación, el BEI contribuye a la seguridad energética de Portugal aprovechando las sinergias entre tecnologías limpias», afirmó Jean-Christophe Laloux, director general de Operaciones de Préstamo y Asesoría dentro de la UE del Banco Europeo de Inversiones. «Al combinar energía eólica e hidroeléctrica, el complejo de Tâmega aumentará la producción de energía limpia y optimizará el uso de infraestructuras existentes», añadió.

Respaldo institucional conjunto

Beatriz Reguero, directora de Área de Cuenta del Estado de Cesce, destacó que «Cesce se enorgullece de apoyar los esfuerzos de las principales empresas españolas por liderar la transición energética en Europa».

El complejo hidroeléctrico del Tâmega demuestra cómo las alianzas con instituciones como el BEI y Cesce impulsan proyectos que promueven la energía renovable para el futuro. Por su parte, José Sainz Armada, director de Finanzas de Iberdrola, confirmó que «esta operación refuerza nuestra estrategia de financiación y nuestra capacidad para impulsar proyectos estratégicos clave en la península ibérica».

Los parques eólicos del Tâmega se suman a los 57.000 MW de capacidad que gestiona Iberdrola en todo el mundo, de los cuales más de 45.000 MW son renovables. La compañía eléctrica, con una capitalización de mercado de 125.000 millones de euros, suministra energía a más de 100 millones de personas globalmente.

Impacto en la transición energética

El proyecto refuerza la seguridad energética y la competitividad mediante la electrificación. El BEI, institución de financiación a largo plazo de la UE, destina aproximadamente el 60% de sus inversiones anuales a respaldar la acción por el clima y la sostenibilidad medioambiental.

En Portugal, proporciona financiación para fomentar la doble transición verde y digital del país. Cesce, la agencia española de crédito a la exportación, apoya a las empresas españolas con seguros y garantías para que su actividad internacional sea más segura y competitiva.