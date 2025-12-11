Con una inversión de 350 millones de euros, arranca el montaje de los aerogeneradores del mayor parque eólico de Portugal, un proyecto de Iberdrola que producirá energía suficiente para 128.000 hogares. Esta infraestructura renovable, equivalente al consumo de una ciudad como Valladolid, evitará la emisión de más de 230.000 toneladas de CO₂ al año.

El desarrollo refuerza el liderazgo de la compañía en la electrificación de Portugal y contribuye significativamente a los objetivos del Plan Nacional de Energía y Clima del país luso, estableciendo un nuevo referente en la transición energética europea.

El Parque Eólico del Tâmega, formado por los parques Tâmega Norte y Tâmega Sur, se construye en el marco del acuerdo firmado con el fondo soberano noruego, gestionado por Norges Bank Investment Management.

Además, el proyecto contará con un acuerdo de suministro a largo plazo (PPA), lo que garantiza la viabilidad económica de la instalación durante décadas y proporciona estabilidad a largo plazo para todos los inversores.

Tecnología híbrida

La hibridación eólica e hidroeléctrica permite compartir la infraestructura de conexión a red, reduciendo costes y acelerando la integración renovable. Esta solución minimiza el impacto medioambiental y refuerza el papel del Sistema Electroprodutor de Tâmega en la electrificación de Portugal, creando sinergias entre ambas tecnologías.

Situado entre Braga y Vila Real, el parque contará con 38 aerogeneradores Vestas EnVentus V172, los mayores del mercado eólico terrestre mundial. Cada turbina tiene 7,2 MW de potencia, palas de 85 metros y torre de 114 metros. La instalación producirá 601 GWh anuales, consolidando la región como un polo de energía limpia.

Impacto económico

Además de evitar la emisión de 230.000 toneladas de CO₂ anuales, el proyecto tendrá un impacto económico significativo en la región. La construcción creará 700 empleos directos e involucrará a empresas portuguesas como CJR, Conduril, Socorpena, Painhas y Proef. Los componentes se fabrican en diferentes países de Europa, reforzando el compromiso de Iberdrola con la industria europea.

La construcción continuará hasta el tercer trimestre de 2026. Todo el material será transportado antes de que finalice el primer trimestre, optimizando los plazos establecidos.

Protección ambiental

La protección del ecosistema constituye una prioridad durante la construcción del Parque Eólico del Tâmega. Iberdrola garantiza monitorización ambiental permanente con equipos de biólogos y arqueólogos para aplicar buenas prácticas. Esta vigilancia permite detectar y mitigar efectos negativos sobre la biodiversidad local.

Se realizará seguimiento continuo de aves, murciélagos, mamíferos, flora y hábitats de la zona. Este trabajo permitirá identificar medidas adicionales de protección y profundizar el conocimiento científico de la región.

Medidas compensatorias

Se implementarán acciones compensatorias para mejorar hábitats en la zona. Al finalizar, el Plan de Recuperación Paisajística garantizará la integración visual del parque. Este compromiso incluye medidas para minimizar molestias sociales con diálogo permanente con las comunidades locales.

El transporte de las palas de 85 metros representa un desafío logístico. Más de 110 palas saldrán del puerto de Aveiro utilizando un elevador pionero en Europa. Este equipo permite girar las palas mediante mecanismo hidráulico que alcanza inclinaciones de hasta 60°, superando curvas cerradas y pendientes.

Esta solución reduce el impacto medioambiental, evitando cambios en carreteras y garantizando seguridad en el transporte. La implementación demuestra el compromiso de Iberdrola con la innovación en todas las fases de sus proyectos.

Liderazgo renovable

Este proyecto refuerza el liderazgo de Iberdrola como el mayor inversor en energías renovables en Portugal durante los últimos 10 años, con más de 2.200 millones de euros invertidos y más de 1.400 MW ya instalados en el país. La compañía es actualmente la mayor empresa eléctrica de Europa y la segunda más grande del mundo por capitalización bursátil, asumiendo un papel central en la electrificación global y la promoción de soluciones energéticas sostenibles.

El Parque Eólico del Tâmega representa un hito en la transición energética de Portugal, combinando tecnología de vanguardia con respeto medioambiental. La hibridación con el Sistema Electroprodutor del Tâmega permitirá una gestión más eficiente de la generación renovable, optimizando la integración de la energía eólica en la red eléctrica portuguesa. Con una producción anual de 601 GWh, esta instalación contribuirá decisivamente a reducir la dependencia de combustibles fósiles y a alcanzar los ambiciosos objetivos climáticos que Portugal se ha fijado para 2030 en el marco de la Unión Europea.