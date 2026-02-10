OHLA refuerza su presencia en el sector de las energías renovables tras adjudicarse cuatro nuevos parques fotovoltaicos en España que elevan su potencia total desarrollada por encima de los 3.000 MW.

La compañía global de infraestructuras ha cerrado contratos que suman una inversión conjunta de 100 millones de euros, consolidando su posición como referente en el desarrollo de proyectos solares a gran escala. La adjudicación incluye tres plantas en la provincia de Málaga y una de gran envergadura en Valencia.

Entre los contratos las plantas fotovoltaicas Casares I, Casares II y Casares III, ubicadas en el municipio malagueño de Casares, que representan una adjudicación conjunta superior a 38 millones de euros.

Casares I y II han sido contratadas por Technique Solaire, compañía francesa especializada en energías renovables que recientemente adquirió la cartera terrestre de Iberdrola en Francia. La planta Casares III, por su parte, se desarrollará para un grupo empresarial de capital español.

Proyecto valenciano de 212 MW

El proyecto más destacado de esta adjudicación se ubicará en Valencia con una potencia instalada de 212 MWp y un importe de contrato de aproximadamente 65 millones de euros.

Esta planta fotovoltaica se consolidará como una de las instalaciones de mayor capacidad construidas por OHLA en España y como un desarrollo de energía renovable de referencia en la Comunitat Valenciana. La instalación contribuirá significativamente a reforzar el mix energético de la región mediterránea.

La construcción por parte de OHLA de estos cuatro parques fotovoltaicos impulsará la contratación de empleo local en las zonas donde se desarrollan los proyectos. Desde su entrada en el sector renovable, OHLA mantiene un compromiso firme con la generación de empleo en los territorios donde opera. La puesta en marcha de estas instalaciones favorecerá la actividad de proveedores y pymes locales, contribuyendo al desarrollo económico de las comunidades afectadas.

Top 30 mundial de contratistas EPC

La compañía ha alcanzado un nuevo hito estratégico al ser seleccionada e incluida en el prestigioso ranking de Wiki-Solar, una de las listas más reconocidas a nivel internacional de contratistas EPC para proyectos solares.

Actualmente, OHLA ocupa la posición 33 a nivel mundial, pero con la actualización de los proyectos ejecutados en 2025, el grupo se situará entre los 30 mayores contratistas EPC solares del planeta. Este ascenso refuerza su posicionamiento internacional en el negocio de la energía fotovoltaica frente a competidores globales.

El ranking de Wiki-Solar incluye a las principales empresas que han instalado más de 100 MW en proyectos solares a escala comercial, siendo un indicador clave del sector. España cuenta con siete empresas en esta clasificación, incluyendo Abengoa, Elecnor, Acciona Energía y TSK Group. OHLA se une así a este selecto grupo de contratistas españoles con presencia global en el mercado fotovoltaico.

Presencia internacional y proyectos emblemáticos

Además de su actividad en España, principal mercado para OHLA, el grupo gestiona cerca de 600 MW en Latinoamérica. En Uruguay construyó el parque fotovoltaico La Jacinta Solar de 65 MW, mientras que en México participó en las plantas de Aguascalientes y Perote II, con capacidades de 40 y 120 MW respectivamente. En Chile, el grupo ha desarrollado instalaciones como La Huella (87 MW), la planta Fotovoltaica Coya (200 MW) y el parque eólico La Estrella (50 MW).

Con más de 112 años de historia, OHLA forma parte de los 50 mayores grupos de construcción a nivel internacional y de los diez mejores constructores en Estados Unidos según ENR.

La compañía cuenta con una cartera cercana a 9.000 millones de euros y más de 35.000 empleados. Su especialización en diseño, construcción y desarrollo de infraestructuras le posiciona como referente en ingeniería civil, infraestructuras ferroviarias y edificación singular.