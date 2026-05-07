Fundación Naturgy ha reunido en Valencia a doce de los mejores equipos de estudiantes de secundaria de toda España para disputar la gran final del VIII Certamen Tecnológico Efigy, la competición escolar de referencia en materia de eficiencia energética y transición sostenible. La gala tendrá lugar el próximo 26 de mayo en uno de los recintos más emblemáticos del país.

La Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia acogerá la entrega de premios de este certamen organizado por Fundación Naturgy. La elección de Valencia no es casual: se enmarca en el programa Sumando Energías por Valencia, con el que la fundación ha contribuido a la recuperación de las zonas afectadas por la DANA de 2024.

Ocho ediciones

En esta octava edición han participado más de 3.000 alumnos de 3º y 4º de ESO pertenecientes a 35 centros educativos de toda España, que han presentado un total de 102 proyectos. El jurado experto ha seleccionado los doce mejores para la fase semifinal.

El objetivo del certamen de Naturgy es acercar a los jóvenes a los retos reales de la transición energética y fomentar las vocaciones tecnológicas desde edades tempranas. También busca fortalecer competencias como el trabajo en equipo, la investigación y la comunicación científica.

Doce proyectos finalistas

Los doce equipos semifinalistas proceden de centros de Asturias, Zamora, La Rioja, Tenerife, Barcelona, Tarragona, Madrid, Navarra y Castellón. Sus propuestas abordan retos tan diversos como la calidad del aire urbano, la generación eólica con materiales reciclados, la movilidad por levitación magnética o la captación de energía piezoeléctrica en zonas peatonales.

Entre los proyectos seleccionados destacan iniciativas como AgroFlare, un sistema autónomo de detección de incendios forestales basado en sensores y energías renovables; Pisadas que encienden, que genera electricidad a partir del tránsito peatonal mediante baldosas piezoeléctricas; o EnergyFence, un sistema eólico modular fabricado con plástico PET reciclado mediante impresión 3D.

Voto popular

Los vídeos de los doce proyectos semifinalistas estarán disponibles en el canal de YouTube de Naturgy del 7 al 15 de mayo para la fase de votación popular. El proyecto que más apoyos obtenga del público accederá directamente a la final que se celebrará en Valencia.

María Eugenia Coronado, directora general de Fundación Naturgy, ha señalado que «iniciativas como este certamen permiten acercar a los estudiantes a retos reales de la transición energética, despertar vocaciones y acompañarlos en sus primeros pasos hacia profesiones con impacto, contribuyendo así a una sociedad más sostenible y preparada».

El jurado

El jurado está integrado por representantes del Ministerio para la Transición Ecológica, la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), el CSIC y la propia Naturgy. Otorgará tres galardones: Proyecto más realizable, Proyecto mejor comunicado y Proyecto más innovador.

Se suman además dos menciones especiales: la Mención Especial María del Rosario Heras, entregada por la investigadora emérita del CIEMAT, y la nueva Mención Especial Ciudad de las Artes y las Ciencias, que otorgará Ana María Ortells Miralles, directora general del complejo valenciano, en reconocimiento a su compromiso con la divulgación científica.

14.800 alumnos en ocho años

Desde su puesta en marcha, el Certamen Tecnológico Efigy ha reunido a más de 14.800 alumnos de 151 centros educativos de las 17 comunidades autónomas. En total se han evaluado más de 500 proyectos sobre eficiencia energética, que han acumulado más de 170.000 visualizaciones en redes sociales.

El certamen promovido por Naturgy forma parte del Programa Efigy Education, con el que Naturgy ofrece formación en cambio climático y nuevas tecnologías energéticas a través de un amplio catálogo de recursos. Desde 2018, más de un millón de personas se han beneficiado de sus contenidos, avalados por el Ministerio de Educación, la FECYT, el ITJ y el CSIC.