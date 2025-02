Hoy viernes se ha sellado en la sede de Iberdrola una nueva e importante alianza con el objetivo de impulsar la descarbonización de la movilidad en España, poniendo el foco en el vehículo eléctrico y conseguir la descarbonización total del sector en 20250 y dibujando tres escenarios posibles para alcanzar las metas europeas.

El acuerdo que han firmado dos de los principales protagonistas de la movilidad sostenible en España, Iberdrola y la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (ANFAC), toma como punto de encuentro la importancia de que la movilidad eléctrica es uno de los pilares fundamentales para conseguir estas metas.

De este modo unen sus fuerzas para impulsar la implantación del vehículo eléctrico en España, «la única opción libre de emisiones actualmente que, además, permite avanzar en la independencia energética», destacan ambos firmantes.

Estrategia de descarbonización

En la firma del acuerdo, ambas organizaciones han estado representadas por Mario Ruíz-Tagle, CEO de Iberdrola, y el presidente de ANFAC, Josep María Recasens, quienes han analizado la situación actual del sector del vehículo eléctrico, tanto de la industria como del despliegue de infraestructuras.

Recasens ha recordado que Europa decidió en 2019 su estrategia de descarbonización de la economía con la puesta en marcha de «ciertos reglamentos con el Green Deal» que ponían el 2035 como la fecha de la prohibición de vehículos de combustión con una serie de objetivos anuales.

El eléctrico será más barato

«¿Y en todo esto por qué el sector del automóvil juega un papel importante?», se pregunta Recasens, «porque emitimos y la palanca más rápida y eficiente para bajar la huella de carbono y las emisiones es reducir las emisiones en la fase de uso». Afirma el que ahora es director de Estrategia y Desarrollo de Negocio de Renault Group, que «a día de hoy la tecnología óptima para los vehículos turismos compactos y medianos es la batería sin lugar a dudas».

Josep María Recasens ha afirmado que «más tarde o temprano el vehículo eléctrico será más barato tecnológicamente que los de combustión No hay vuelta atrás, va a ser el estándar».

Multas y cierre de fábricas

Sin embargo, ante los objetivos de descarbonización, Recasens afirma que los esfuerzos del sector de la automoción «no son suficientes» recordando que «en este año 2025, basándose en el Green Deal, para no pagar multas, se debería llegar a una cuota de eléctrico puro electrificado de más del 35%. El año 2024 terminamos con una cuota mix eléctrica pura eléctrica del 14%».

Ante este reto, el presidente de ANFAC, hace cuentas y destaca que habría que ganar «como mínimo seis puntos de cuota de mercado del 2024 al 2025». Con una situación de mercado incierta, «en una situación de mercado donde las ayudas son inciertas, esto nos abre distintos escenarios».

Relata que un primer escenario es el de reducir la producción de vehículos de combustión, resaltando que la disyuntiva que se abre es que «sólo los fabricantes tenemos que pagar multas por valor de 10.000 mil millones de euros o bajar la producción, aproximadamente dos millones de coches menos de combustión este año 2025. A razón de 350.000 coches por fábrica. Estamos hablando entre siete y ocho fábricas cerradas durante el 2025 y estamos a febrero de 2025. Todavía no sabemos qué es lo que va a decidir Europa, probablemente será a partir del mes de marzo, esto último en referencia a las elecciones en Alemania».

Flexibilización de objetivos

Recasens afirma que el sector está con la mirada puesta en no cambiar los objetivos y que se valore un concepto que existe en el mundo y que se está aplicando en Gran Bretaña, Corea e India, que se llama banking and accounting, que es coger períodos más amplios donde a lo mejor un mal año pueda ser compensado por un año mejor.

«Nadie dijo que este camino sería fácil el descarbonizar la economía y democratizar el vehículo eléctrico. Nadie dijo que sería una curva lineal perfecta, con porcentajes exactos calculados en 2019, antes de la guerra de Ucrania, antes del COVID, antes de la crisis de semiconductores, materias primas e inflación. Entonces hay que ser flexibles», afirma el máximo cargo de ANFAC.

«No podemos perder la estrella que nos marca el camino, que es la descarga de la economía del vehículo eléctrico y decía que no somos condición suficiente. Porque el sector del automóvil solo no es capaz de descarbonizar integralmente toda la cadena de valor del sector. Podemos vender vehículos eléctricos, pero si no hay puntos de recarga suficientes, la gente tendrá ansiedad a la hora de saber si el vehículo me asegura el range o voy a poder cargar. Esto es un ejercicio colectivo».

Dar fuerza a los eléctricos

En referencia a la firma del acuerdo entre ANFAC e Iberdrola, Josep María Recasens se ha preguntado cuál sería el plan estratégico a abordar y el papel de la energética de cara a mantener la competitividad industrial y tecnológica de todas las actividades en España, «con una energía que sea limpia, que se pueda almacenar, que no suframos cortes y que sea competitiva en precio».

«Y es en este triángulo donde el vehículo es la batería con el grid, la generación y la distribución de energía para jugar un papel importante. Aún más importante es el hecho que hoy ANFAC e Iberdrola se pongan de acuerdo para trabajar en estas vías de competitividad, sobre todo en lo que sería el upstream, cadenas de valor y fábricas, sin olvidar el downstream donde emerge con el vehículo eléctrico una infinidad de oportunidades tecnológicas, de servicios y de negocio que no existen a día de hoy con el vehículo de combustión».

Las dos entidades consideran su unión como un factor clave para «promocionar con mayor fuerza la venta de vehículos electrificados, impulsar de forma definitiva el desarrollo de la infraestructura de recarga de acceso público y abogar por la implementación de políticas e incentivos públicos eficaces para afrontar los objetivos marcados por Europa y que fija el Plan Nacional de Energía y Clima (PNIEC)».

Impulso económico

Destacan que la movilidad eléctrica no sólo facilita la reducción de emisiones y la mejora de la calidad del aire en las ciudades, sino que representa un impulso económico al país tanto en la fabricación de vehículos como construcción de estaciones de recarga.

Unos ámbitos que «ayudan a generar empleo y fomentan la innovación y desarrollo de nuevas tecnologías en el sector de la movilidad y las energías renovables», reflejan en el comunicado.

Fabricación y recarga en España

En la rueda de prensa se ha destacado que España es el segundo productor automovilístico de Europa, con 18 fábricas en las que se fabrican 27 modelos de vehículos eléctricos e híbridos enchufables sobre un total de 40 modelos. Sin embargo, el país avanza lentamente en la penetración del vehículo electrificado, con el 11% de cuota de mercado en el último año, frente al 20% de la media europea

Iberdrola, con más de 8.400 puntos de recarga con garantía de origen 100% renovable (GdO) en funcionamiento en España y 4.000 más en diferentes fases de instalación o activación, es el operador líder en infraestructura.

Por su parte, ANFAC principal representante del sector de la automoción en España, con más de 60 marcas asociadas, les convierte en socios clave para hacer frente a los desafíos y oportunidades que plantea la electrificación de la movilidad.

Convertirse en líderes de Europa

Los dos firmantes consideran que la colaboración entre ANFAC e Iberdrola «representa un paso significativo hacia un futuro más sostenible y limpio en España. Al unir fuerzas, las entidades están sentando las bases para una transición exitosa hacia la movilidad eléctrica, beneficiando tanto al medioambiente como a la economía. Con el apoyo adecuado de políticas públicas y la participación activa de los consumidores, España puede convertirse en un líder en movilidad eléctrica en Europa».

«La electrificación es imparable y la movilidad eléctrica ha llegado para quedarse. El coche eléctrico representa no solo una oportunidad para la industria automovilística española, sino la reducción de nuestra dependencia de los combustibles fósiles y sus emisiones. Además, tiene múltiples beneficios para el usuario final, como el ahorro de combustible, la ausencia de ruido o mayor confort. La firma de este acuerdo entre Iberdrola y la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones, ANFAC, representa la alianza entre los principales fabricantes de automóviles y el líder de infraestructura de recarga pública y privada en España», afirma Mario Ruíz-Tagle, CEO de Iberdrola.

«Los pilares del sector se basan en nuevas cadenas de valor, en donde nuevos actores emergentes llevan la delantera. En este contexto, la energía se ha convertido en un eje sobre el que pivotan el core de las decisiones estratégicas de la industria. Las sinergias entre el sector energético y la automoción son más fuertes que nunca, y eso se traduce, no sólo en tecnología, sino en posibilidades de negocios y servicios de valor añadido. Avanzar mano a mano con Iberdrola en esta transición nos permite descarbonizar toda la cadena de valor, desde la fabricación hasta el uso final. La alianza entre energía y automóvil eléctrico es natural y necesaria», declara el presidente de ANFAC, Josep María Recasens.