Las motos eléctricas son la gran alternativa de movilidad urbana para quienes solo tienen el carné de coche. Sin embargo, muchos conductores se preguntan cómo comparar la potencia de estos vehículos con la de una moto convencional, acostumbrados como están a hablar de cilindrada y centímetros cúbicos. La respuesta es más sencilla de lo que parece, y la normativa española ya lo tiene claro.

Las motos eléctricas no tienen cilindrada porque su motor no funciona con pistones ni cilindros. En su lugar, utilizan un motor compuesto por un rotor y un estator que transforma la energía eléctrica en cinética. Por eso, la potencia de las motos eléctricas se mide en kilovatios (kW), no en centímetros cúbicos.

La conversión básica

Para entender qué significan esos kW, basta una referencia: 1 kW equivale a 1,36 CV. Dicho de otro modo, un motor de 11 kW desarrolla aproximadamente 15 CV. Este dato es clave, porque es precisamente el umbral que fija la Dirección General de Tráfico para clasificar las motos eléctricas equivalentes a una moto de 125 cc.

Equivalencias por tramos

La comparación entre combustión y eléctrico no es exacta en términos de cilindrada, pero sí en términos de potencia nominal. Una moto eléctrica de 15 kW ofrece unas prestaciones similares a una moto de gasolina de 125 cc; una de 35 kW se sitúa en la franja de las motos medianas, comparable a una de 500 cc. Y las motos eléctricas de alto rendimiento, con 100 kW o más, compiten directamente con las grandes cilindradas de gasolina.

Torque instantáneo

El torque es otro factor que distingue a las motos eléctricas de las de combustión. Los motores eléctricos entregan toda su fuerza desde el arranque, sin necesidad de alcanzar unas revoluciones determinadas. Esto hace que, en aceleraciones urbanas, una moto eléctrica de 11 kW pueda responder con más agilidad que una de gasolina de prestaciones similares.

Los carnés y sus límites

La normativa española establece tres categorías según la potencia. Con el carné AM (ciclomotores) sólo se pueden conducir ciclomotores eléctricos de hasta 4 kW y 45 km/h. El carné A1 permite llegar a 11 kW (15 CV). El A2 sube el umbral hasta los 35 kW (48 CV). Y el carné A elimina cualquier límite de potencia.

Carné B: la regla de los tres años

El carné B con al menos tres años de antigüedad equivale automáticamente al permiso A1, según recoge el artículo 5.7 del Reglamento General de Conductores. Esto significa que el conductor puede acceder a las motos eléctricas equivalentes a 125 cc sin necesitar un examen de moto adicional. Más de 450.000 conductores en España ya aprovechan esta convalidación.

Requisitos técnicos del vehículo

Las condiciones técnicas que debe cumplir la moto son precisas: potencia nominal continua de hasta 11 kW, relación potencia-peso no superior a 0,1 kW/kg y velocidad limitada por construcción.

Algunos modelos pueden alcanzar picos de hasta 30 kW en aceleración, pero su potencia nominal debe mantenerse dentro del límite. Además, estas motos eléctricas llevan la etiqueta CERO de la DGT, lo que les permite circular libremente por las zonas de bajas emisiones.

El nuevo curso obligatorio

La DGT anunció en abril de 2024 que introducirá un curso de formación obligatorio para quienes quieran conducir motos de hasta 125 cc con el carné B.

Según el Real Automóvil Club de España la medida, que aún no tiene fecha concreta de entrada en vigor, no tendrá carácter retroactivo. Quienes ya conduzcan motos eléctricas o de 125 cc con el carné B podrán seguir haciéndolo sin realizar dicho curso.

Las sanciones

Conducir sin el permiso correspondiente puede acarrear una multa de 500 euros, la retirada de cuatro puntos del carné y la inmovilización inmediata del vehículo.

En caso de accidente, la aseguradora puede reclamar los daños al conductor a través del derecho de repetición. Conviene también saber que la convalidación B+3 sólo es válida en España: para conducir una moto de estas características en otro país de la Unión Europea es necesario el permiso A1.

Siempre hay que tener en cuenta que cilindrada y centímetros cúbicos son lo mismo, no dos cosas distintas. La cilindrada es el volumen del motor expresado en cc (centímetros cúbicos). Es decir, «moto de 125 cc» y «moto de 125 de cilindrada» son expresiones equivalentes.

Te dejamos un cuadro de equivalencias entre cilindrada (cc) de motos de combustión y potencia en kW de motos eléctricas y qué carné necesitas para conducirlas.

Equivalencia entre motos eléctricas y motos de combustión