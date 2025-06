Estamos inmersos en un periodo eminentemente orientado a todo lo referente a la protección de los océanos, desde el Día Mundial de los Océanos, que se conmemoró el pasado domingo 8 de junio, hasta la llamada Cumbre de los Océanos que se está celebrando en la ciudad francesa de Niza.

En este marco, Meliá Hotels & Resorts, la marca de Meliá Hotels International, ha anunciado cómo va a contribuir a la protección del medio marino con una acción que en colaboración con Gravity Wave.

La hotelera, reconocida por su enfoque en el bienestar integral y su inconfundible estilo español, refuerza su compromiso medioambiental con una nueva edición del programa Meliá for the Oceans en colaboración con la empresa social dedicada a la limpieza y regeneración del mar.

20 toneladas como objetivo

En concreto, a lo largo de 2025, esta alianza prevé retirar más de 20.000 kilos de plástico del mar y de los puertos del Mediterráneo «con el objetivo de recuperar la salud medioambiental del mar», según afirman.

«La iniciativa se consolida como una acción clave dentro de la estrategia de sostenibilidad de la marca, basada en la economía circular, el diseño responsable y la concienciación ambiental», destacan ambos actores de esta iniciativa de descontaminación de los océanos.

La colaboración entre ambas entidades comenzó en 2024 en las costas de Ibiza, con motivo de la apertura del nuevo Meliá Ibiza. Durante su primera temporada, Meliá Hotels & Resorts y Gravity Wave retiraron más de 3.000 kilos de plástico del Mediterráneo.

Transformación del material

Estos residuos fueron transformados en elementos funcionales y sostenibles para el propio hotel, como mobiliario, cartelería y giveaways para los clientes del hotel.

La acción no sólo celebró el compromiso ambiental de la marca, sino que marcó el inicio de una colaboración basada en la economía circular y el cuidado del entorno marino.

El impacto positivo de aquella experiencia impulsó la ampliación del proyecto, que este año involucrará a más de 20 hoteles en enclaves de España y Europa, incluyendo destinos como Mallorca, Sitges, Cádiz, Tenerife, Albania, Madrid o Barcelona.

Segunda vida a estos residuos

«Para este año el objetivo es mucho más ambicioso y se prevé llegar hasta las 20 toneladas de recogida de plásticos y residuos», anuncian como propósito. A estos elementos se les dará una nueva vida, transformándolos en útiles con valor simbólico para los hoteles como mobiliario, señalética sostenible, corpóreos, regalos ecológicos y obras de arte.

De este modo, los plásticos recuperados no sólo dejan de contaminar los ecosistemas marinos, sino que se convierten en parte visible de la experiencia hotelera, reforzando el mensaje de sostenibilidad tanto entre los huéspedes como entre los empleados.

Un bienestar con propósito

Para la cadena hotelera, Meliá for the Oceans representa una expresión concreta de la filosofía de Meliá Hotels & Resorts, donde la sostenibilidad no es una iniciativa aislada, sino uno de los grandes verticales de su propuesta wellbeing.

Para la marca, el bienestar es un concepto integral que abarca nutrición consciente, mindfulness, sostenibilidad experiencial y un estilo de vida saludable.

Esta visión responde a una demanda creciente de viajeros que buscan experiencias transformadoras y responsables, además de estar totalmente alienada con el firme compromiso del grupo Meliá Hotels International con un turismo responsable.

Sostenibilidad como compromiso

Así lo destaca María Romero, marketing director de Marcas Premium en Meliá, para quien «la sostenibilidad no es una tendencia, sino un compromiso real con el presente y el futuro de nuestros destinos guiados por el programa Travel for Good, que define la estrategia de negocio responsable de Meliá Hotels International, la marca y sus hoteles buscan, de manera activa, generar un impacto positivo».

«A través de iniciativas como Meliá for the Oceans, cuidamos cada parte del entorno y convertimos los residuos en experiencias transformadoras, alineadas con una nueva manera de viajar: más consciente, más humana y conectada con el bienestar del planeta, destaca Romero.

Liberar de plástico los océanos

Gravity Wave es una empresa de impacto social fundada en 2020 por los hermanos Amaia y Julen Rodríguez, con la misión de liberar los océanos de plástico y transformar los residuos marinos en recursos valiosos.

Mediante un modelo de economía circular, esta organización española trabaja con pescadores, puertos y empresas para retirar plástico del Mediterráneo y convertirlo en productos sostenibles.

En alianza con Meliá Hotels & Resorts, estos materiales recogidos del Mediterráneo se transforman en objetos funcionales que se integran en los hoteles, haciendo tangible el compromiso con la sostenibilidad y alineándose con la filosofía de bienestar responsable de la marca.

Aliados para limpiar el Mediterráneo

En palabras de Álvaro García Artiñano, responsable de Alianzas en Gravity Wave, «estamos profundamente agradecidos por contar con un aliado como Meliá Hotels & Resorts, cuya visión y responsabilidad medioambiental hacen que podamos seguir avanzando juntos hacia un Mediterráneo más limpio y saludable».

«Este proyecto no es una simple acción aislada de sostenibilidad, es un claro ejemplo de economía circular a largo plazo y que estamos convencidos de que no solo servirá de inspiración para el sector turístico, sino también para otros sectores. Esta alianza, junto a una de las marcas más reconocidas de nuestro país, nos llena de esperanza y demuestra una vez más que proteger nuestros océanos es cada vez más posible cuando unimos nuestras fuerzas», concluye García Antiñano.

Arte como vehículo de conciencia

Una de las novedades más significativas de este año es la alianza con el artista visual @chafer.j, quien se encargará de convertir parte de estos residuos marinos en obras de arte. Estas piezas serán exhibidas en las zonas comunes de los hoteles y se integrarán al mobiliario de las propiedades.

Además, para amplificar la difusión y sensibilización sobre el proyecto, Meliá se alía con influencers especializadas en océanos y medioambiente, como @gadormunta y @mads_ocean, quienes contribuirán a generar conciencia y conectar con audiencias comprometidas con la protección marina.

Con esta iniciativa, Meliá Hotels & Resorts en el Mediterráneo reafirma su compromiso con un turismo sostenible que protege el Mediterráneo y promueve experiencias auténticas y responsables. La alianza con Gravity Wave impulsa un modelo de economía circular que convierte los residuos marinos en elementos de valor, conectando a huéspedes y empleados con la importancia de cuidar nuestro entorno.