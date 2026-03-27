Mapfre participa un año más en ‘La Hora del Planeta’ como muestra de su compromiso con la sostenibilidad

Mapfre vuelve a sumarse a La Hora del Planeta, iniciativa impulsada por WWF. Una llamada a la acción colectiva cuyo objetivo es luchar contra el cambio climático a través del ahorro y del uso eficiente de energía, en un momento en el que se siguen alcanzando récords de temperatura con impactos cada vez más visibles: incendios devastadores, inundaciones sin precedentes, fenómenos extremos…

Bajo el lema Apaga la luz. Defiende el Planeta, este sábado 28 de marzo, entre las 20.30 y las 21.30 horas, se apagarán las luces de los edificios y oficinas más representativos a nivel internacional.

El pasado año, más de 260 edificios y oficinas de 24 países del Grupo se unieron a la iniciativa.

La compañía participa en esta campaña desde 2009 como una muestra más de su compromiso con la lucha contra el cambio climático, un reto que lleva a cabo a través de un ambicioso Plan de Huella Ambiental, cuyo objetivo es reducir con respecto al año 2022, un 30% la huella de carbono de la compañía para 2030.

En 2025, la compañía ha reducido un 32% la factura eléctrica de los edificios situados en los 25 países donde tiene actividad, gracias a medidas como la instalación de 9.000 paneles fotovoltaicos, la optimización de espacios de trabajo, la inversión en equipos de climatización e iluminación más eficientes y la adquisición de energías renovables procedentes de placas solares, energía eólica y presas, entre otras. Todo ello ha supuesto un ahorro de 40 millones de kWh.